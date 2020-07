JLU Gießen: Diskussion über Lehren aus "Black Lives Matter"-Protesten

Weltweit haben sich nach dem Tod von George Floyd Millionen von Menschen mit der Bewegung "Black Lives Matter" solidarisiert. Symbolfoto: dpa

Giessen. Spätestens seit dem Tod von George Floyd und den anschließenden Demos wird wieder intensiv über die Themen Rassismus und Polizeigewalt diskutiert. Folgerichtig widmete sich nun auch der vierte digitale Teil der Reihe "Kontroversen" des Instituts für Politikwissenschaften der Justus-Liebig-Universität (JLU) der Frage "'Black Lives Matter... was lernen wir aus den Protesten?".

Mit den "Black Lives Matter (BLM)"-Protesten hätten sich so viele Menschen wie noch nie weltweit solidarisiert und seien gegen Rassismus auf die Straße gegangen, verdeutlichte Moderatorin Sheila Ragunathan, die sich als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut mit dem Schwerpunkt "Gender Studies" beschäftigt. Um der Gefahr zu entgehen, "dass es nur bei Solidaritätsbekundungen bleibt, müssen wir jetzt aus den Protesten heraus Änderungen vornehmen". Dem stimmte auch Rirhandu Mageza-Barthel, Vertretungsprofessorin für "Gender Studies", zu. "Eigentlich sollten die Proteste mit 'Black Lives Should Matter' betitelt sein, da dieses Ziel noch nicht erreicht ist", so die Expertin. Sie verknüpfte die Bewegung mit jahrelangen Kämpfen um Anerkennung und Mitsprache, zum Beispiel bei der Umbenennung von Straßen, die an ehemalige Kolonialherren erinnern, oder Martin Luther Kings Einsatz für Menschenrechte für "People of Color".

Rassistische Gewalt habe drei Dimensionen, wie Mageza-Barthel ausführte: physische Gewalt und tätliche Angriffe, die auch verknüpft sei mit geschlechterspezifischer Gewalt; strukturelle Gewalt, wie zum Beispiel die Unterdrückung des globalen Südens und institutionelle Gewalt, die vom Staat und seinem Gewaltmonopol ausgehe. Um allen Ebenen zu begegnen, sei die enge Verstrickung von Aktivismus und Politikwissenschaft notwendig. "Wir brauchen außerdem endlich einen antirassistischen Konsens in der Politik, denn wer ein Problem mit Rechtsextremismus entdeckt hat, kann das Problem des Rassismus nicht verschweigen."

Vorurteile ausräumen

Nadine Black, Dozentin und Tagespflegerin aus Gießen, berichtete "weniger wissenschaftlich, aber aus echten Erfahrungen meines Herzens" vom Gefühl, nie dazu gehört zu haben. "Als Kind einer Weißen und eines Afroamerikaners war ich in den USA nie wirklich schwarz und wurde hier nie als Weiße betrachtet", erzählt Black. Ihrer Meinung nach muss man die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen der Einzelnen in der Gesellschaft verbessern, um damit zugleich einen respektvolleren Umgang untereinander zu erzielen. "Niemand ist frei von Vorurteilen. Wenn man jedoch schon im Kindesalter beginnt, damit aufzuräumen, ist es viel leichter, als das bei Älteren zu probieren. Aber es lohnt sich immer."

Der dritte Gast war Christoph Panzer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften an der JLU. Er stellte klar, dass zur Beantwortung der Leitfrage zunächst die Frage nach dem "Wir" geklärt werden müsse. "Rassismus ist kein Virus von außen, sondern überall und auf allen Ebenen präsent, auch hier bei uns in Deutschland", so seine Beobachtung. Viele Politiker hätten hierzulande auf die USA verwiesen, "ohne vorher auch vor der eigenen Haustüre zu kehren". Auch die Universität sieht er strukturell nicht gegen Rassismus gerüstet. "Dafür brauchen wir - wie übrigens auch in der Polizei - eine externe Stelle, die bei entsprechenden Vorfällen eingreift", appelliert Panzer.

Lehramt im Blick

Bisher geschehe dies in Verantwortung von Einzelnen, etwa bei der Aufdeckung rassistischer Vorgehensweisen bei der Hessischen Lehrkräfteakademie (der Anzeiger berichtete), als "eine mutige Gruppe Studierender die Fälle publik gemacht hat". In der Lehramtsausbildung müsse das Thema Rassismus ebenfalls tiefer verankert werden. "Es gibt Lehrangebote, aber die sind freiwillig. Die breite Masse an Lehrenden ist so unvorbereitet, wenn beispielsweise ein Schüler einen anderen rassistisch beleidigt."

Nach einer Fragerunde, bei der sich jeder Zuhörer per Twitter oder Instagram einbringen konnte, dankte Organisatorin Lisa Beci noch dem Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI) der JLU für die technische Umsetzung und die Simultanübersetzung in Gebärdensprache. "Wir sind auf einem guten Weg, aber müssen weiter an den Entwicklungen arbeiten, um die Forderungen der Proteste positiv zu gestalten", resümierte die Lehramtsstudentin die vorausgegangen 75 Minuten. So seien in Zukunft ein besseres Leben und ein friedlicheres Miteinander für alle möglich.