JLU Gießen erforscht den Feuersalamander

Putziger Geselle: Der Feuersalamander ist an seiner schwarz-gelben Farbe deutlich zu erkennen. Deshalb erhoffen sich die Forscher viele Hinweise.

GIESSEN (red). Feuersalamander lieben die kühlen Bachtäler der Laubwälder der hessischen Mittelgebirge. In den vergangenen Jahren haben Fundmeldungen von Bürgern gezeigt, dass die auffälligen schwarz-gelben Lurche beispielsweise im Odenwald, im Taunus und im Reinhardswald regelmäßig nach Regen auf Waldwegen oder auf Gartengrundstücken anzutreffen sind. Doch nun leiden die feucht-kühle Gebiete liebenden Tiere unter dem Klimawandel und gelten als potenzielle Klimaverlierer. In den trockenen Sommern der beiden letzten Jahre sind vielerorts Quellen und Bäche - die Kinderstube der Feuersalamander - ausgetrocknet. Und, als wäre das nicht schon genug, bedroht auch noch ein tödlicher Hautpilz den putzigen Gesellen: Vor einigen Jahren vermutlich mit importierten Amphibien aus Asien nach Europa eingeschleppt, hat der Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) genannte Pilz zunächst fast den gesamten Bestand von Feuersalamandern in den Niederlanden und Belgien vernichtet und anschließend nach Nordrhein-Westfalen übergegriffen, wo er sich nun rasant im Ruhrgebiet ausbreitet.

Um diese Entwicklung im Auge zu behalten und rechtzeitig zu bemerken, wenn der Pilz möglicherweise auf Hessen überspringt, fördert das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) seit 2018 mit Mitteln aus dem Hessischen Biodiversitätsforschungsfonds ein Forschungsprojekt der Justus-Liebig-Universität (JLU). Die Förderung der Untersuchungen von Prof. Hans-Peter Ziemek (Institut für Biologiedidaktik) und Prof. Michael Lierz (Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische) wurde nun um weitere zwei Jahre verlängert, teilt die Hochschule mit.

Vorwarnsystem

Im Rahmen des Projekts wurde in Hessen ein bundesweit einmaliges flächendeckendes Vorwarnsystem zur frühzeitigen Entdeckung von Infektionsherden aufgebaut. Dafür wurden in den vergangenen drei Jahren einerseits bereits vorliegende Daten ausgewertet, etwa aus dem Feuersalamandermeldenetz des HLNUG oder von der eigens eingerichteten Seite www.feuersalamander-hessen.de. Dort können tote oder kranke Feuersalamander oder Molche gemeldet werden, diese werden dann über das landesweite Netzwerk kurzfristig abgeholt und auf einen Befall mit Bsal getestet.

Zusätzlich werden in den Kartiergebieten stichprobenhaft Individuen beprobt. Darüber hinaus wurden die Bestände hessischer Privathalter untersucht und auf den Hautpilz getestet - dabei handelt es sich um die erste flächendeckende Untersuchung von privat gehaltenen Feuersalamandern in Deutschland. Das Ergebnis aller Untersuchungen ist erfreulich: In keinem Fall wurde bisher an einem hessischen Feuersalamander Bsal nachgewiesen, der tödliche Pilz hat Hessen wohl noch nicht erreicht. Dies freut die Forscher, ist aber dennoch kein Anlass zur Entwarnung - ist der erste Bsal-Fall in Hessen doch wohl nur eine Frage der Zeit. Umso wichtiger ist deshalb die Fortführung des Forschungsprojekts für den Erhalt der Feuersalamander-Bestände in Hessen, heißt es weiter.

Der auch "Salamanderfresser" genannt Hautpilz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) kam ursprünglich nur in Asien vor: Für die dortigen Schwanzlurche ist eine Infektion nicht tödlich. Nach Europa gelangte der Pilz vermutlich durch den Import von Molcharten aus Thailand, Vietnam und Japan für den Zoofachhandel. Erste infizierte Tiere in Europa wurden im Jahr 2012 in den Niederlanden entdeckt, dort sind inzwischen 99,9 Prozent der Tiere gestorben. Der Pilz wird unter anderem durch widerstandsfähige Dauersporen verbreitet. Naturfreunde sollten daher - vor allem nach Wanderungen in bereits befallenen Gebieten wie der Eifel - ihre Schuhe reinigen und trocknen. Insbesondere Naturschützer und Freilandkartierer müssen auch ihre Ausrüstung desinfizieren. Anleitungen zur Desinfektion unter www.feuersalamander-hessen.de. Gekaufte Tiere in privater Haltung sollten grundsätzlich nie im Freiland - auch nicht im Gartenteich - ausgesetzt werden. Da asiatische Schwanzlurche in der Regel immun sind, können sie den Pilz auf einheimische Arten übertragen, ohne selbst daran zu sterben.

"Mach mit, schau hin"

Bereits 2015 haben das HLNUG, das Institut für Biologiedidaktik der Universität Gießen und die Arbeitsgemeinschaft Amphibien-und Reptilienschutz in Hessen (AGAR) das Feuersalamander-Projekt ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Mach mit, schau hin" sind alle Bürger dazu aufgerufen, sich zu beteiligen und Feuersalamander, die sie beispielsweise beim Waldspaziergang, Radfahren oder Joggen beobachten, zu melden. Zu sehen sind die Tiere meist gegen Abend oder am frühen Morgen auf Waldwegen, an Waldrändern oder am Rand von feuchten Gebüschen.