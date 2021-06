JLU Gießen erforscht Strategien zum Umgang mit Wasser

Immer knapper werdende Ressource: Die JLU-Preisträger möchten mit ihren Forschungen den nachhaltigen Umgang mit Wasser ermöglichen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Um in den Ländern des globalen Südens Strategien zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser zu ermöglichen, sind zeitnahe Informationen zu Wassermenge und Wasserqualität unabdingbar. Die Arbeiten von Dr. Suzanne Jacobs und Dr. Björn Weeser von der Justus-Liebig-Universität (JLU) zielen darauf ab, in Regionen mit Wasserproblematik diese Daten zu erheben. Dafür wurde den Nachwuchswissenschaftlern vom Zentrum für internationale Entwicklungs- und Umweltforschung (ZEU) nun der Wasser-Monitoring-Preis der Dr. Erich Ritter-Stiftung und der Water Science Alliance verliehen. Die Auszeichnung ist mit 50 000 Euro dotiert. Das Forschungsteam erhält den Preis für seine herausragenden Leistungen und die Entwicklung neuer praxisnaher Wassermonitoring-Konzepte für den globalen Süden, insbesondere für das Projekt "Citizen Science Monitoring in der Hydrologie" in Kenia. Die Pandemie-bedingt verschobene Preisübergabe hat im Rahmen der 11. Water Research Horizon Conference online stattgefunden, teilt die JLU mit. "Die Versorgung mit Wasser ist eine grundlegende Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung weltweit. Angesichts der immer knapper werdenden Ressource Wasser hat dieser Preis eine ganz besondere Bedeutung", so JLU-Präsident Joybrato Mukherjee.

In Kenia werden damit beispielsweise hydrologische Modelle etabliert, um Auswirkungen des Klimawandels vorherzusagen. Dabei wird ein transdisziplinärer Citizen Science-Ansatz verfolgt, bei dem die betroffenen Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden. "Erstaunlich ist nach wie vor das große Interesse der lokalen Bevölkerung an einer aktiven Beteiligung bei den Messungen", sagt der Leiter der Arbeitsgruppe, Prof. Lutz Breuer, Professur für Landschafts-, Wasser- und Stoffhaushalt an der JLU. "Zufällig an den Wasser-Messstationen vorbeikommende Menschen engagieren sich seit 2016 und senden mit ihrem Mobiltelefon Daten, obwohl sie die Kosten für die SMS selber tragen müssen."

Ansatz erweitern

Mit dem Preisgeld in Höhe von insgesamt 50 000 Euro soll der von dem Nachwuchsforscherteam entwickelte Ansatz verbessert und insbesondere um das Kriterium "Wasserqualität" erweitert werden. So ist geplant, die Trübung des Wassers als Indikator für die Trinkwassernutzung oder Nitrat als Indikator für die Nährstoffbelastung zukünftig zu messen. Gemessen werden soll auch der Niederschlag als ein wichtiger Parameter für die Wasserbilanz. Von dieser Weiterentwicklung erwartet die Jury einen relevanten Beitrag für die Etablierung und nachhaltige Weiternutzung des Messnetzwerks. "Damit in Einklang stehen auch die Überlegungen, das Konzept am Kilimandjaro in Tansania und in von Hurrikanen stark betroffenen Gebieten Honduras zu etablieren", so Breuer.

Dr. Suzanne Jacobs hat in den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien Environmental Sciences und Sustainable Forest and Nature Management studiert und vor drei Jahren promoviert. Dr. Björn Weeser hat in Bingen Umweltschutz sowie an der JLU Umwelt- und Ressourcenmanagement studiert und im Jahr 2021 promoviert. Der Wasser-Monitoring-Preis würdige mit Suzanne Jacobs und Björn Weeser zwei exzellente junge Forschende, die zwischen Theorie und Praxis Brücken bauten und konsequent einen transdisziplinären Ansatz verfolgten, so die Stiftung: "Ihre Arbeiten sind innovativ, beeindruckend und von hoher gesellschaftlicher Relevanz." Um einen Beitrag zur Bewältigung jener Herausforderungen zu leisten, die sich im Hinblick auf die Wasserversorgung der Zukunft ergeben, vergibt die Dr. Erich Ritter-Stiftung gemeinsam mit der Water Science Alliance im Dreijahresturnus den Wasser-Monitoring-Preis. Die Auszeichnung ist ein "Early Career-Preis" und wird an Nachwuchs-Forscherpersönlichkeiten vergeben, die neue oder ergänzende Monitoring-Konzepte sowie innovative Feldmessmethoden im Bereich der Wasserforschung entwickeln. Die Dotation mit 50 000 Euro soll dazu dienen, die Forschungsmöglichkeiten zu erweitern und Freiräume für neue Forschungsinitiativen zu schaffen, heißt es weiter.

Sichtbarkeit erhöhen

Die Dr. Erich Ritter-Stiftung fördert begabte junge Menschen, die eine erfolgreiche Arbeit in naturwissenschaftlicher und technischer Forschung erwarten lassen. Die Water Science Alliance ist eine Initiative zur Stärkung sowie besseren Positionierung und Sichtbarkeit der Wasserforschung in Deutschland und im internationalen Kontext, in deren Fokus die Synergiebildung zwischen den Kompetenzträgern und die Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen. Fotos: JLU/Woudman/Weeser