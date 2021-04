JLU Gießen erinnert an Bar Menachem

Vorbild auch für die jüngere generation: Dr. Abraham Bar Menachem, der in Wieseck geboren wurde. Foto: Stadt Gießen

GIESSEN - Dr. Abraham Bar Menachem gilt als Wegbereiter der Annäherung und Aussöhnung zwischen dem jüdischen und dem deutschen Volk nach den Verbrechen der Nationalsozialisten. Sein vielfältiges Engagement ist an der Justus-Liebig-Universität (JLU) unvergessen. Mit der Benennung eines Hörsaals ehrt die Hochschule nun ihren Alumnus, den früheren Bürgermeister von Netanya, Israel, und Ehrenbürger der Stadt Gießen in besonderer Weise: Der Hörsaal 5 im Campusbereich Recht und Wirtschaft wird "Dr. Abraham-Bar-Menachem-Hörsaal" heißen. Eine Hinweistafel soll in Zukunft auf den Namensgeber hinweisen. Die offizielle Einweihung ist für einen späteren Zeitpunkt nach Aufhebung der Pandemiebedingten Einschränkungen vorgesehen, teilt die Hochschule mit.

Für seine besonderen Verdienste wurde Abraham Bar Menachem (1912-2017) vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Hedwig-Burgheim-Medaille, mit der Verleihung des Dienstkreuzes 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der Ehrenbürgerschaft der Stadt Gießen, dem Hessischen Verdienstorden und der Wilhelm-Leuschner-Medaille des Landes Hessens. Zugleich gilt Bar Menachem als ein herausragender Alumnus des Fachbereichs Rechtswissenschaft der JLU. Mit einer Vortragsreihe, den "Abraham Bar Menachem (ABM) Talks", erinnert der Fachbereich Rechtswissenschaft seit Januar ebenfalls an diese verdiente Persönlichkeit, heißt es weiter.

Streiter für Versöhnung

Der Jurist hat sich vielfältig für die JLU engagiert und unter anderem auch dafür eingesetzt, dass an der JLU ein Preis nach seinem Lehrer Wolfgang Mittermaier, Professor für Strafrecht in Gießen von 1903 bis 1933, benannt wird. Bar Menachem war bei der ersten Verleihung des "Wolfgang-Mittermaier-Preises für hervorragende Leistungen in der Lehre" im Jahr 1996 als Ehrengast persönlich anwesend.

"Wir erinnern mit Dr. Bar Menachem an einen herausragenden Alumnus und Streiter für Gerechtigkeit und Versöhnung. Mit der Benennung des Hörsaals wollen wir auf eine herausragende Persönlichkeit hinweisen, die auch der jüngeren Generation als Vorbild dienen kann", sagt JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. Er freue sich über den Vorschlag zur Hörsaal-Benennung aus den Dekanaten der Fachbereiche Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften, den auch die Fachbereichsräte jeweils einstimmig befürwortet hätten und dem das Präsidium gerne nachkomme. Er dankte zugleich der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar, deren Initiative zur Ehrung seitens der JLU aufgegriffen worden sei, und dem hessischen Ministerpräsidenten und JLU-Alumnus Volker Bouffier, der sich ebenfalls für die Umsetzung der Idee eingesetzt habe. Dr. Abraham Bar Menachem wurde am 16. Mai 1912 als Alfred Gutsmuth in Wieseck bei Gießen geboren. Nach einem Studium der Rechtwissenschaft promovierte Bar Menachem 1933 an der damaligen Ludwigs-Universität Gießen. Als Jude wurde er von den Nationalsozialisten nicht mehr zum Referendarsexamen zugelassen.

Promotion vor der Flucht

Sein Doktorvater, Prof. Wolfgang Mittermaier, ermöglichte ihm jedoch noch die Promotion. Am 29. Dezember 1933 erhielt er das Doktordiplom ausgestellt. Wenig später flüchtete Bar Menachem vor den Nationalsozialisten. Er verließ Deutschland im Februar 1934, um in den Niederlanden das Tischlerhandwerk zu erlernen. 1938 emigrierte er nach Palästina, wo er als Rechtsanwalt arbeitete und von 1967 bis 1970 sowie von 1974 bis 1978 Bürgermeister der israelischen Stadt Netanya war. Die im Jahr 1978 zwischen Netanya und Gießen geschlossene Partnerschaftsvereinbarung trägt seine Unterschrift. Er gilt damit als Initiator einer der ersten deutsch-israelischen Städtepartnerschaften überhaupt. Dr. Abraham Bar Menachem starb am 24. März 2017 im Alter von 104 Jahren in Netanya.