JLU Gießen feiert erstmals digitalen Festakt

Zusammen auf einem Bildschirm, aber Dutzende Kilometer voneinander getrennt: JLU-Präsident Joybrato Mukherjee in der Uniaula und Festrednerin Prof. Dorothea Wagner, die aus Karlsruhe zugeschaltet ist.

GIESSEN - Das Grübeln über das passende Outfit hat sich von vornherein erübrigt. Denn Jogginghose und das alte karierte Flanellhemd sind völlig ausreichend. Und wunderbar kuschlig warm. Auch das alljährliche nervige Suchen nach einem Parkplatz rund ums Unihauptgebäude fällt aus. Dafür zeigt die rückwärtslaufende Uhr auf der Homepage der Justus-Liebig-Universität (JLU), ob bis zur Begrüßung noch Zeit genug bleibt, die Spülmaschine einzuräumen und den Kompost in der grünen Tonne zu entsorgen. Obendrein dürfen beim Akademischen Festakt der Gießener Hochschule heißer Tee geschlürft und leckere Lebkuchenherzen genascht werden. Ohne dass streng dreinblickende Anzugträger darüber die Nase rümpfen können. Der "höchste Feiertag" der JLU wird nämlich erstmals als "volldigitales Format" live aus der Aula in jedes Arbeitszimmer, jede Küche und selbst ins Badezimmer übertragen. Falls das Wlan dort störungsfrei zu empfangen ist.

"JLU. Neue Wege. Seit 1607" lässt sich zum Start auf dem uniblauen Banner lesen. Nach rund 75 Minuten - und damit der wohl kürzesten Feierstunde zur Verleihung von Preisen an Nachwuchswissenschaftler aller Zeiten - scheint eine Wiederholung aber nicht unbedingt angestrebt, sondern das Wandeln auf bekannten Pfaden herbeigesehnt zu werden. "Meine Hoffnung besteht darin, dass es bei einem einmaligen Format dieser Art bleibt", bekennt Unipräsident Joybrato Mukherjee zum Abschluss der Veranstaltung, die traditionell am letzten Freitag im November stattfindet und bei dieser Premiere ganz ohne Gäste in der "guten Stube" auskommen muss.

"Universität steht zusammen"

Der Präsident nutzt die Gelegenheit, allen Mitarbeitern, den Wissenschaftlern und Studierenden ausführlich und nachdrücklich zu danken. "Wir haben an der JLU Gießen ein turbulentes Jahr hinter uns gebracht", fasst er kurz und knapp zusammen. Nur wenige Tage nach dem Festakt 2019 "wurden wir von einem umfassenden und komplex vorbereiteten Cyberangriff überrascht". Mitten im Wintersemester musste die Hochschule komplett vom Netz getrennt werden. Und in dieser Krise habe sich gezeigt: "Die Universität steht zusammen." Und gerade, als die JLU Ende Februar geglaubt habe, aus dem Gröbsten heraus zu sein, sei im März die Corona-Pandemie in Deutschland mit voller Wucht angekommen. "Wir gingen an der JLU ohne Verschnaufpause von einem universitären Notstand in einen gesamtgesellschaftlichen Ausnahmezustand über." Trotzdem sei es in Lehre und Forschung gelungen, Erfolge zu verbuchen. Die Tatsache, dass sich fast 7000 Erstsemester für die JLU entschieden hätten, belege, "dass die Universität mit ihrem Studien- und Lehrangebot nachweislich sehr attraktiv ist". Gleichwohl sei es eine Herausforderung, in diesen Corona-Zeiten zu studieren: ohne ein richtiges Campusleben, ohne all die vielen sozialen Elemente des Studierendenlebens, in sehr vielen Studiengängen ohne Präsenzlehre. Angesichts der "Krisenfestigkeit und des Verantwortungsbewusstseins" von Beschäftigten und Studierenden sei er jedoch "voller Zuversicht für die Zukunft unserer Universität".

Als Festrednerin ist diesmal Prof. Dorothea Wagner eingeladen. Die Vorsitzende des Wissenschaftsrates konnte sich - wie die Preisträger - den Weg nach Gießen sparen und wird aus Karlsruhe zugeschaltet. Unter dem Motto "Interessante Zeiten, schwierige Zeiten, neue Zeiten?" widmet sich die Informatikerin nicht nur den gravierenden Problemen, die Covid-19 hervorgebracht hat, sondern betont vor allem, dass "jede Krise Potenziale birgt". Und ganz individuelle Ratschläge schickt sie schließlich für die JLU an die Lahn, die Gießens Unipräsident mit Dank und dem Versprechen annimmt, diese zu berücksichtigen.

"Wissenschaft wird in der Pandemie ganz neu wahrgenommen und gehört", konstatiert die Informatikerin. Und fügt hinzu: "Ihre Diskurse scheinen stärker als zuvor in der Mitte der Gesellschaft anzukommen, und es scheint auch deutlich geworden zu sein, in welchem Ausmaß politische Entscheidungen auf wissenschaftliche Erkenntnisse und damit auf wissenschaftsbasierte Beratung angewiesen sind." Das sei möglich geworden durch das große Engagement von Forschern, die über wissenschaftliche Erkenntnisse und die Logik wissenschaftlichen Arbeitens in den Dialog getreten seien. Trotz des Risikos, missverstanden oder gar instrumentalisiert zu werden. Ferner sei durch Covid-19 der digitale Wandel des Wissenschaftsbetriebs beschleunigt worden. Es hätte vermutlich ohne die Pandemie sehr viel länger gedauert, "bis wir unvoreingenommen mit digitalen Arbeitsformaten und Lehrkonzepten experimentiert hätten". Enorme Fortschritte habe zudem die "Open-Science-Bewegung" erzielt. Denn es seien große Anstrengungen unternommen worden, durch Offenlegung von Daten und Publikationen die Forschungen zu Covid-19 voranzutreiben. "Damit hat die Pandemie eindrücklich gelehrt, dass Wissenschaft ein öffentliches Gut ist und Offenheit der Regelfall sein muss", stellt sie fest.

"Vorbildfunktion"

Angesichts der Cyberattacke auf die JLU nimmt die Vorsitzende des Wissenschaftsrates gezielt die Sicherheit im digitalen Raum in den Blick. Diese Strukturen seien an den Hochschulen und in der Forschung nicht ausreichend geschützt. Dafür seien erhebliche Ressourcen und hoher personeller Einsatz nötig. Die JLU gehe dieses Problem aktiv an und sei mit ihrer geplanten Strategie für IT-Governance und IT-Sicherheit weiter als andere Einrichtungen. "Vielleicht gelingt es Ihnen, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Vielleicht können Sie ein Nucleus für ein regionales Netzwerk sein, in dessen Rahmen die umfassenden Aufgaben unter Umständen besser zu lösen sind als auf der Ebene einer einzelnen Einrichtung." Die Informatikerin betont, dass es eines Kulturwandels in der Wissenschaft bedarf, "dessen Dreh- und Angelpunkt die Bereitschaft zum Teilen von Daten ist". Dafür sei ein Kompetenzaufbau an den Hochschulen erforderlich. Mit dem neuen Studiengang "Data Science" habe die JLU bereits den richtigen Weg eingeschlagen. Die 60-Jährige regt indes an, über den Aufbau eines "Data Science Centers" nachzudenken. Es könnte damit ein Zentrum geschaffen werden, das den Daten von Forschenden aus verschiedenen Fachdisziplinen einen identifizierbaren Ort mit interdisziplinärem Charakter bietet und entsprechende Lehrangebote konzipieren könnte.

Dorothea Wagner erinnert auch daran, dass der Wissenschaftsrat im Oktober Maßnahmen zur Stärkung des Faches Informatik formuliert hat. Denn zu allen Lebensbereichen gehörten informatische Produkte sowie Systeme und auf dem Arbeitsmarkt seien Informatiker gefragt. An der JLU aber spiele dieses Fach nur eine randständige Rolle. Deshalb empfiehlt sie, Informatikstudiengänge an der Hochschule mit einem breiten Profil auszubauen. "Diese Empfehlung trägt der Bedeutung der Informatik als Querschnittsdisziplin Rechnung." Zudem soll eine breitere Streuung von Studienmöglichkeiten helfen, zusätzliche Absolventen der Informatik hervorzubringen. Und dass die dringend gebraucht werden, haben #JLUoffline und die von Covid-19 erzwungene Konzentration auf digitale Lehre unmissverständlich aufgezeigt.