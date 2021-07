JLU Gießen forscht zu Medikamenten gegen Covid-19

Die ultrastrukturelle Morphologie der Coronaviren haben die Forscher im Blick. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Um möglichst schnell eine Therapie gegen Covid-19 zu finden, werden weltweit Medikamente getestet, die bereits zur Behandlung anderer Krankheiten zugelassen sind. Dieses sogenannte "drug repurposing" geschieht vor dem Hintergrund, dass Viren bestimmte Strukturen und Vorgänge in der Zelle nutzen, die auch beispielsweise bei Krebserkrankungen eine Rolle spielen. Dazu werden in der Regel im Labor in Wirkstoff-Banken hinterlegte Medikamente daraufhin untersucht, ob sie Sars-CoV-2 hemmen. Doch es geht auch anders, wie die Arbeitsgruppe von Prof. Friedemann Weber vom Institut für Virologie der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Kooperation mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Großbritannien nun gezeigt hat: Das Forschungsteam konnte mit einem computerbasierten Hochdurchsatz-Screen zwei Wirkstoffe als potenzielle Covid-19-Therapeutika identifizieren, teilt die Gießener Hochschule mit.

Publikation in Fachblatt

Mittels künstlicher Intelligenz haben die Wissenschaftler alle Informationen über zelluläre Proteine und Signalwege, die das Coronavirus für seine Replikation nutzt, gesammelt und daraus ein Netzwerk an hochrelevanten Sars-CoV-2-Interaktionen extrahiert. Ein ebenfalls computergestützter Abgleich mit einer Medikamenten-Datenbank und der Literatur ergab 40 Wirkstoffe, die sich bereits in klinischer Testung befinden, sowie 160 neue Kandidaten, heißt es weiter. "Von den Wirkstoffen, die als gut besonders verträglich bekannt sind, wurden schließlich zwei in Laborexperimenten als hochwirksam gegen Sars-CoV-2 bestätigt", so Friedemann Weber. "Aus dieser interdisziplinären Forschungsarbeit resultieren nicht nur neue potenzielle Covid-19-Medikamente, sondern auch ein breit anwendbares, datengetriebenes In-silico-Verfahren zur Entwicklung von Therapeutika."

Die Ergebnisse hat das Forschungsteam in der Fachzeitschrift "Science Advances" veröffentlicht.