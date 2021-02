JLU Gießen forscht zum Verhalten

Freude über Förderung: Die JLU ist an zwei Projekten beteiligt, die vom Land Hessen finanziell unterstützt werden. Archivfoto: Möller

GIESSEN - Der Mensch muss sein Verhalten an sich ständig ändernde Bedingungen anpassen, um erfolgreich mit der Umwelt zu interagieren. Das erfordert eine hohe Flexibilität. Gleichzeitig muss aber auch Stabilität im Verhalten gegenüber kurzzeitigen, zufälligen Änderungen erhalten bleiben. Nur so können unzählige Entscheidungen getroffen werden. Um dieses komplexe Spannungsverhältnis geht es in dem Clusterprojekt "The Adaptive Mind" (TAM) von Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU, federführende Institution), Philipps-Universität Marburg (UMR) und Technischer Universität Darmstadt (TU Darmstadt), an dem auch die Goethe-Universität Frankfurt (GU) und das Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) beteiligt sind. Die Freude ist bei allen Beteiligten groß, dass das hessische Wissenschaftsministerium den gemeinsamen Antrag der Partner bewilligt hat und das Kooperationsprojekt ab April in den nächsten vier Jahren mit insgesamt 7,4 Millionen Euro fördern wird. Auch am Clusterprojekt "Erforschung des Universums von mikroskopischen zu makroskopischen Skalen" ("Elements") ist die JLU beteiligt, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der laufenden Runde der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder erhält die JLU bereits eine Förderung für das eigene Exzellenzcluster "Cardio-Pulmonary Institute" (CPI), gemeinsam mit GU und Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung (MPI Bad Nauheim), und für die Beteiligung am Exzellenzcluster PoLis (Federführung: Karlsruher Institut für Technologie und Universität, KIT, und Universität Ulm). Die jetzt erfolgten Bewilligungen im Rahmen der Ausschreibung "Förderung von Konsortien zur Vorbereitung für die nächste Runde der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder" auf Basis einer wissenschaftlichen internationalen Begutachtung im vergangenen November, ermöglichten nun die Anbahnung von weiteren Spitzenforschungsverbünden in Hessen. So werde ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Psychologie, Psychiatrie, Neurowissenschaften, Sportwissenschaft, Physik und Informatik im Cluster "The Adaptive Mind" das Spannungsfeld von Stabilität und Veränderung als einen grundlegenden Mechanismus umfassend erforschen, auf verschiedenen Zeitskalen und an unterschiedlichen Populationen.

"Elements"

Die Wissenschaftler können dazu auf jahrzehntelange erfolgreiche Forschungsarbeiten aufbauen und werden bestehende Kooperationen ausweiten. Eine enge Zusammenarbeit besteht bereits insbesondere im Rahmen von Gießen-Marburger Forschungsverbünden wie dem Sonderforschungsbereich Kardinale Mechanismen der Wahrnehmung (Sprecher: Prof. Karl Gegenfurtner, JLU), dem Sonderforschungsbereich: Der Einfluss von Erwartung auf die Wirksamkeit medizinischer Behandlungen (Mitantragsteller UMR, Beteiligung JLU) oder der International Research Training Group: The Brain in Action (Sprecher: Prof. Frank Bremmer, UMR). Über die TU Darmstadt wird die Rolle der Kognitionswissenschaft und der Künstlichen Intelligenz im wissenschaftlichen Konsortium gestärkt. Die zusätzliche Einbindung von GU und des FIAS ermögliche es, die Synergien in dem Forschungsfeld in Hessen hervorragend zu bündeln.

Bereits seit rund zwei Jahrzehnten werden an der JLU als federführende, antragstellende Universität grundlegende Mechanismen adaptiven Verhaltens in der Anpassung von Sinnessystemen untersucht. Das interdisziplinäre Forschungsteam unter der Federführung des Wahrnehmungspsychologen Prof. Karl Gegenfurtner genieße national wie international einen hervorragenden Ruf durch zahlreiche exzellente Publikationen in der Wahrnehmungspsychologie und die Einbindung in drittmittelgeförderte Forschungsverbünde.

Überdies kann ein weiteres Clusterprojekt mit JLU-Beteiligung an den Start gehen. "Erforschung des Universums von mikroskopischen zu makroskopischen Skalen" ("Elements") unter der Federführung der Goethe-Universität Frankfurt, an dem die TU Darmstadt, die JLU und die GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung beteiligt sind, will die Herkunft der chemischen Elemente im Universum untersuchen und vereint Teilprojekte aus der Atom-, Kern-, Astro- und Gravitationsphysik. Koordinator der JLU-Beteiligung an Elements ist Prof. Stefan Schippers vom I. Physikalisches Institut.