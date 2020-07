JLU Gießen hat keine Ambitionen, Fernuni zu sein

Keine Vorlesung, kein Kontakt: Im Wintersemester soll die Präsenzlehre die Leere in den Hörsälen der JLU wieder häufiger vertreiben. Symbolfoto: dpa

GIESSEN. Wegen der Corona-Pandemie hat die Justus-Liebig-Universität (JLU) ihre Lehre gänzlich auf Online-Betrieb umgestellt, Präsenzveranstaltungen fanden bisher gar nicht oder nur in extrem begrenztem Maße statt. "Wie erleben die Studierenden die Situation, und wie meistern sie die Herausforderung? Welche Chancen und Risiken ergeben sich?" Diese Fragen stellte Moderatorin Prof. Dorothée de Nève vom Institut für Politikwissenschaft einer Runde aus Studierenden sowie JLU-Vizepräsidentin Verena Dolle im Rahmen der Diskussionsreihe "Kontroversen".

"Einfach nur Aufträge"

Den Anfang machte Mayra Heinz, Lehramtsstudentin und Fachschaftsmitglied. "90 Prozent der Studierenden haben sich bei uns über einen Mehraufwand gegenüber der Vor-Corona-Zeit beklagt", berichtete die Vertreterin. Dies liege vor allem am vorher faktisch nie erreichten Workload, der nun voll ausgeschöpft werde. Mittlerweile und nach einigen Rückmeldungen der Belasteten sei dieser Aufwand in den meisten Seminaren und Veranstaltungen wieder zu schaffen, doch "gibt es manchmal gar keine richtige Online-Lehre, sondern einfach nur Aufträge", so Mayra Heinz. Außerdem "muss man sich schon fragen, ob man aus einer 72-Stunden-Woche überhaupt etwas mitnehmen kann".

Diese Frage der Nachhaltigkeit des Wissens stellte sich auch Melanie Wulf, Bachelorstudentin der Chemie. "Unsere Praktika fanden online per Video statt, dabei lernt man nicht wirklich die Bedienung der Apparaturen". Allerdings habe es viel Unterstützung bei der Bearbeitung von Aufgaben gegeben und nach einem "etwas holprigen" Semesterstart laufe die Lehre gut an. "Ich halte das Semester trotz der Improvisationen alles in allem für gelungen", konstatierte Wulf.

Michel Zörb, Student der Social Sciences, studentischer Vertreter im Senat sowie Mitglied im Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta), sieht die generellen Probleme der Präsenzlehre, die "aus dem letzten Jahrtausend stammt", durch die Pandemie noch einmal hervorgehoben. "Die Studierenden schätzen die jetzt viel höhere Flexibilität gegenüber der strammen Frontal-Veranstaltung", so Zörb. "Die Schere zwischen qualitativ guten und schlechten Lehrveranstaltungen ging jedoch mit der Umstellung auf digitale Lehre noch weiter auf." Des Weiteren habe die Landesebene mit kleinen finanziellen Soforthilfen versucht, den Studierenden unter die Arme zu greifen, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek habe mit ihrem Sofort-Kredit jedoch nicht adäquat auf die Bedürfnisse der Studierendenschaft antworten können. "Wenn einem in finanzieller Not die Wohnung gekündigt wird, dann kann man nicht konzentriert studieren!", stellte Zörb klar.

"Stift und Papier"

Verena Dolle teilte Zörbs Bedenken der Qualität nur teilweise und machte klar, dass versucht werde, alle Dozierenden der Universität in die neue Form von Lehre mitzunehmen. "Dies ist für uns alle Premiere und nach "JLUoffline" mit Methoden des 20. Jahrhunderts, also Stift und Papier, unter denkbar schlechten Vorzeichen gestartet. Wir geben alles, um unseren Lehrenden neue Kompetenzen zufließen zu lassen", so die Vizepräsidentin der JLU. Dafür entwickle das Kompetenzteam "Digitale Lehre" alle Angebote stets weiter und hole sich auch Rückmeldungen ein. "Wir bekamen 2300 Rückmeldungen in Umfragen zur digitalen Lehre und hoffen diese Erkenntnisse ins Wintersemester mit einfließen lassen zu können", so Dolle. Ziel sei es, möglichst schnell zu einer regulären Lehre zurückzukehren, die jedoch innovativer sein soll, als sie es vor Corona war. Denn, so Dolle, eines sei klar: "Wir wollen nicht Mittelhessens größte Fernuniversität werden."