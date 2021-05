JLU Gießen informiert digital über Lungenhochdruck

Lungenforschung im Excellence Cluster Cardio-Pulmonary System der JLU. Foto: JLU/Wegst

GIESSEN - Lungenhochdruck (Pulmonale Hypertonie) hat viele Ursachen und vielfältige Symptome. Die Verdachtsdiagnose wird daher oft erst relativ spät gestellt, obwohl die Erkrankung durchaus nicht selten ist. Mit dem Thema "Pulmonale Hypertonie" beschäftigt sich die zweite Seniorenvorlesung des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-Universität (JLU) im Sommersemester. Die Zuhörer erwartet dabei ein interessanter Überblick über Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie dieser schweren Erkrankung. Prof. Henning Gall, Innere Medizin, wird komplizierte medizinische Zusammenhänge gut verständlich vermitteln, teilt die Hochschule mit.

Auf dem Gebiet der Lungenforschung stehen Gießener Mediziner bereits seit Jahren national wie international an der Spitze. Der Vortrag von Henning Gall zur Pulmonalen Hypertonie beleuchtet einen besonderen Schwerpunkt der Gießener Lungenmedizin bzw. Lungenforschung mit zahlreichen viel beachteten Erfolgen. So ging der Deutsche Zukunftspreis des Bundespräsidenten im Dezember 2015 an den Gießener Lungenforscher Prof. H. Ardeschir Ghofrani, Wissenschaftler im Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL) mit Sitz in Gießen ("Universities of Giessen and Marburg Lung Center") und sein Team für neue Therapiemöglichkeiten auf dem Gebiet des Lungenhochdruckes.

Prof. Henning Gall, Oberarzt Pneumologie und Intensivmedizin, hat seine ärztliche Ausbildung komplett am Uniklinikum in Gießen absolviert und sich bereits als Assistenzarzt für die Erkrankung "Pulmonale Hypertonie" interessiert; seine beeindruckende Publikationsliste zeugt von der langjährigen intensiven Beschäftigung mit dieser Krankheit. Er berichtet anschaulich, untermalt von Video-Sequenzen, wie es im Verlauf der Erkrankung zur Einschränkung der Herzleistung komme, die der Patient als Luftnot und Leistungsminderung empfinde. Er schildert, dass im weiteren Krankheitsverlauf die Ödembildung und das Auftreten von Synkopen weitere Symptome sein können. Die notwendige Diagnostik, so der Mediziner, umfasse sowohl Ultraschall-Untersuchungen des Herzens als auch zur endgültigen Diagnosesicherung Rechtsherzkatheter-Untersuchung und eventuell eine Computertomographie (CT). Die Betroffenen müssten sich in jedem Fall an einen Spezialisten wenden. Dann stünden verschiedene medikamentöse Ansätze zur Verfügung, die zum Teil sogar in Gießen entwickelt wurden.

Seniorenvorlesung online unter www.med.uni-giessen.de/senioren. Auch die letzten fünf Vorträge zu den Themen "Vorhofflimmern", "Neue Tumortherapien", "Altern", "Herz und Seele" sowie" "Rückenschmerz - ein leidiges Thema" sind auf der Homepage weiterhin verfügbar.