JLU Gießen ist „kein Platz für Verschwörungstheorien“

Die Gegendemonstranten symbolisieren Abstand mit Absperrband. (Foto: Leyendecker)

Giessen. „Solidarität statt Egoismus“ steht auf den Transparenten am Vorplatz des Hauptgebäudes der Justus-Liebig-Universität (JLU) geschrieben. Der Grund dafür ist eine Ankündigung der sogenannten „Querdenker“-Bewegung, die zu einer Demonstration aufgerufen hat. Auslöser war die Bekanntgabe, dass Prof. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Institutes (RKI), anlässlich der Ringvorlesung des Präsidenten sprechen sollte. Wieler sprach auch, jedoch per Livestream aus Berlin und nicht, wie viele Demonstranten wohl dachten, live in Gießen.

Für den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der JLU Grund genug, eine Gegendemonstration am Uni-Hauptgebäude zu initiieren. Mit Parolen wie „Rettet Leben – 1,5 Meter“ und „Solidarität statt Egoismus“ und einem symbolischen Abstand von eben jenen 1,5 Metern wollten die rund 20 Teilnehmer der Gegendemonstration auf die Coronapandemie aufmerksam machen. Als Zeichen einer lebendigen Menschenkette trotz Pandemie hatten sich die Teilnehmer dazu entschieden, den Abstand mit Absperrbändern darzustellen. Die „Querdenker“ wollten nach Aussagen der Gegendemonstranten zum Vorplatz des Uni-Hauptgebäudes vordringen, wurden dann aber sowohl von Gegendemonstranten wie auch von Sicherheitsleuten der Universität davon abgehalten.

Die Gegendemonstration des AStA blieb währenddessen weiterhin auf dem Vorplatz der Universität. Einige versuchten, konstruktive Gespräche mit den „Querdenkern“ zu führen, scheiterten nach eigenen Aussagen jedoch damit. „Die erklärten uns, die Gegendemo wäre vom Staat bezahlt und wir alle würden vom Staat bezahlt werden. Das ist doch absoluter Quatsch. Die hatten noch nicht mal ein Statement“, schildert ein Teilnehmer der Gegendemo. Eine andere Teilnehmerin wirft ein, es hätte Beleidigungen und Handgreiflichkeiten gegeben: „Wir wurden erst als Faschisten und dann als Antifaschisten beleidigt. Die Leute hatten weder Argumente noch haben sie uns irgendeinen Input geben können. Es war einfach nur peinlich“.

Die Gruppe der „Querdenker“ war ohne Abstand und ohne Mundschutz unterwegs. „Es waren wohl auch ein oder zwei Familien unterwegs, ich habe nur kleine Kinder gesehen, die dabei waren“, so ein weiterer Teilnehmer der Gegendemonstration. „Wir haben auf Diskussionen gehofft, aber die Querdenker meinten nur, dass die Meinungsfreiheit bedroht sei, weil man Youtube-Kanäle sperren würde. Der Diskurs war nicht möglich bei Menschen, die geistig unbewaffnet sind“, meint einer der Gegendemonstranten lachend. Mit den „Querdenkern“ konnte man trotz Versuchen nicht ins Gespräch kommen, sie blockten jegliche Gespräche mit Demonstranten und Presse konsequent ab.

Die Organisatorin der Gegendemo, Desiree Becker, zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf des Abends. „Ich habe mit der Universität im Vorfeld gesprochen und die Uni hat mir mehr Security für die Veranstaltung in der Aula garantiert und hier laufen ja auch einige rum. Der Plan der ‚Querdenker‘ hat halt nicht so geklappt, wie sie es wollten“, meint Becker augenzwinkernd. Für sie und den AStA und „vermutlich für die meisten Studierenden“ ist die Universität kein Platz für Verschwörungstheorien, sondern für Wissenschaft und Forschung und darauf setze auch der AStA. „Ich bedanke mich im Namen des AStA bei allen, die gemeinsam für die Eindämmung und Überwindung der globalen Gesundheitskrise kämpfen. Sei es im Labor, im Gesundheitswesen oder der Logistik. Genauso danke ich jedem, der sich an die Grundregeln hält und sein eigenes Verhalten aus Rücksicht der Gesundheit aller anpasst.“ Corona, so Becker abschließend, gehe eben uns alle etwas an.