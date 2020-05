JLU Gießen ist Pinguin und Walvogel auf der Spur

Putzige Gesellen: In der Antarktis erforschen die Wissenschaftler um Prof. Petra Quillfeldt auch das Verhalten der Pinguine angesichts des Klimawandels. Fotos: JLU/ Masello

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Seit 1995 erforscht Prof. Petra Quillfeldt in der Antarktis und dem Südpolarmeer das Nahrungs- und Brutverhalten verschiedener Seevögel. Derzeit leitet die Professorin für Verhaltensökologie und Ökophysiologie der Tiere an der Justus-Liebig-Universität (JLU) eine Arbeitsgruppe, die das Verhalten der Tiere in den sich verändernden Ökosystemen untersucht.

Durch eine Ornithologengruppe an der Universität Jena kam Petra Quillfeldt schon früh mit dem Bereich Vogelkunde in der Antarktis in Kontakt. "Es ist auch immer Glück oder Zufall, ein passendes Thema zu finden", betont die Wissenschaftlerin, die sich bereits in ihrer Diplomarbeit und der Promotion mit diesem Thema beschäftigt hat. 2012 wechselte Petra Quillfeldt vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell an die JLU und forscht seitdem auch dank der finanziellen Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in Antarktischen Regionen. Im Fokus des aktuellen Projekts stehen Röhrennasenvögel wie der Dünnschnabel-Walvogel oder die Sturmschwalbe. Denn über diese recht kleinen antarktischen Seevögel gebe es bislang noch wenig Erkenntnisse. Jedoch seien auch verschiedene Pinguin- und Kormoran-Arten unter der Beobachtung der Forscher. Ein weiterer Schwerpunkt seien artenübergreifende Vergleiche verschiedener Vogelarten.

Bruterfolg erfassen

Durch Langzeit-Monitoring und einmal jährlich stattfindende Feldversuche im Südpolarmeer - zum Beispiel auf den Falklandinseln - können einzelne Aspekte und grundlegende Daten, wie der Bruterfolg verschiedener Vögel, erfasst werden. So konnte innerhalb eines drei Jahre langen Experiments durch das Anbringen von Thermosensoren in Nestern die Temperatur und durch das Wiegen von jungen Küken die Futterzyklen der Sturmschwalben mitverfolgt werden. Durch die Erwärmung der Erde und das Schmelzen des antarktischen Eises müssen die Vögel viel größere Strecken zur Futtersuche zurücklegen. Die mitunter tagelang andauernde Futtersuche und die durch ökologische Veränderungen hervorgerufenen saisonalen Schneestürme, welche die Nester häufig unter Schnee begraben, führten dazu, dass die jungen Sturmschwalben oft lange Zeit nicht ausreichend Nahrung erhalten und dadurch in einen Winterschlaf ähnlichen Zustand namens Torpor übergehen. Dadurch können die Küken ihre Körpertemperatur bis zu 25 Grad Celsius absenken, um ihren Stoffwechsel zu verlangsamen, wodurch sie erheblich länger ohne Nahrung überleben können.

Fotos Putzige Gesellen: In der Antarktis erforschen die Wissenschaftler um Prof. Petra Quillfeldt auch das Verhalten der Pinguine angesichts des Klimawandels. Fotos: JLU/ Masello Fest im Griff: Prof. Petra Quillfeldt mit einem Felsenpinguin auf den Falklandinseln. 2

Durch sogenannte Stabilisotopenuntersuchungen könnten die Forscher auch die Überwinterungsgebiete der Dünnschnabel-Walvögel bestimmen. Dazu werden kleine Proben der Federn auf ein bestimmtes Kohlenstoffisotop hin untersucht, das innerhalb des Meeres nur unregelmäßig verteilt ist. Durch den bestimmten Anteil des Kohlenstoffisotops innerhalb der Feder lässt sich in etwa das Mausergebiet des Walvogels bestimmen, das sein Federkleid in jeder Wintersaison erneuert.

Da dieses Kohlenstoffisotop ein stabiles Isotop ist, lasse es sich auch bei älteren Federproben nachweisen. Diese Tatsache wiederum hat die Forscher dazu ermutigt, neuere Proben und deren Mausergebiete mit Federproben von Museumsstücken aus der Zeit von 1913 bis 1915 zu vergleichen. Petra Quillfeldt und ihre Kollegen fanden heraus, dass rund 55 Prozent der Vogelart damals in "gemäßigten" Gebieten um Argentinien und Brasilien und 45 Prozent in eisigen Polargewässern mauserten. Dagegen belegen Federproben der Jahre 2003 bis 2005, dass aktuell etwa 92 Prozent der Art in diesen Polargebieten überwintern. Das sei darauf zurückzuführen, dass die "Krill-Population", die bevorzugte Nahrungsquelle der Dünnschnabel-Walvögel, durch die Erwärmung des Klimas vorwiegend nur noch in antarktischen Gebieten vorzufinden ist.

TEXTE VON STUDENTEN In dem Seminar "Forschung verständlich machen: Wissenschaft in der Tageszeitung" haben sich Studierende der Fachjournalistik Geschichte der Justus-Liebig-Universität (JLU) ein Semester lang mit den theoretischen und praktischen Herausforderungen der Berichterstattung über wissenschaftliche Vorträge und Projekte der beiden Gießener Hochschulen beschäftigt. Zum Abschluss konnten sie sich dann selbst ein Thema suchen und ausprobieren, die jeweils ganz unterschiedlichen fachlichen Zusammenhänge anschaulich und verständlich aufzubereiten. Auf der Hochschulseite des Anzeigers werden nun einige der dabei entstandenen journalistischen Texte vorgestellt.

GPS-Systeme im Einsatz

Diese Ergebnisse zeigen den Forschern, wie sich die verschiedenen Seevogelarten den Veränderungen des antarktischen Ökosystems anpassen und inwieweit der Klimawandel Einfluss auf deren Nahrungs- und Brutverhalten nimmt. Um Daten über die Vogelarten zu erhalten, seien auch verschiedene Formen von Datenloggern und GPS-Systemen in unterschiedlichen Größen und Gewicht im Einsatz, die je nach Bedarf die Position oder den Energieverbrauch des jeweiligen Vogels messen und speichern können. Dafür werden einzelne Tiere eingefangen, mit jenen Datenloggern versehen und wieder freigelassen. Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne werden die Vögel wieder eingefangen, um den Datenlogger zu entfernen und die Daten auszulesen. "Das erste Mal einfangen ist leicht, das zweite Mal nicht mehr", schildert die Wissenschaftlerin ein grundsätzliches Problem.

Anhand dieser Daten konnte nun festgestellt werden, dass bei den Pinguinen innerhalb einer Art und auch zwischen Arten, wie den Eselspinguinen oder Felsenpinguinen, eine räumliche Aufteilung der Nahrungssuchareale besteht. Da diese tauchenden Seevögel, anders als etwa die Dünnschnabel-Walvögel, ihre Nahrung rund um ihre Brutkolonien suchen müssen, sind diese somit auf ein "effizientes Teilen" der Nahrungsareale angewiesen. Zudem stellten Petra Quillfeldt und ihre Mitarbeiter fest, dass es nicht nur eine räumliche, sondern auch eine zeitliche Aufteilung bei der Nahrungssuche gibt. Eine beobachtete Eselspinguinkolonie etwa jagte nur tagsüber und deren benachbarte Kolonie wiederum zwischen 20 und 3 Uhr.

Auch bei anderen tauchenden Seevögeln ließen sich diese Anpassungsstrategien an ihren, sich verändernden Lebensraum, beobachten. Bei den Kormoranen bestand eine geschlechterspezifische Aufteilung der Nahrungssuche. Demnach suchten die Weibchen ihr Futter vermehrt zwischen den umliegenden Inseln, die Männchen beschränkten hingegen ihre Futtersuche auf eher entferntere Gebiete in offenen Gewässern. Robert Kloft