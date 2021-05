JLU Gießen könnte bei Wettbewerb "weit vorn landen"

Für die einen nur ein kleiner Piks, für die anderen eine lebenswichtige Gabe: Studierende der JLU möchten helfen und einen der Preise "ergattern". Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Der bundesweite Wettbewerb "Medisspendenblut", bei dem es darum geht, innerhalb von vier Wochen möglichst viele Blutspenden für die eigene Universität zu sammeln, ist nun zum zweiten Mal gestartet. Dabei können alle bis einschließlich 4. Juni spenden. Denn obwohl es sich um einen Wettbewerb zwischen den Universitäten Deutschlands handelt, ist es also keinesfalls Voraussetzung, Studierender zu sein. Jeder Spender wird gezählt und kann am Ende ausschlaggebend für den Sieg in der Kategorie "Gesamtteilnehmer" sein. Ins Leben gerufen hat den Wettbewerb der Marburger Medizinstudent Leonard Richter im vergangenen Jahr und auch die Justus-Liebig-Universität (JLU) macht mit.

Grund war ein deutlicher Rückgang der Spenden seit Beginn der Corona-Pandemie bei ungebrochenem, kaum zu deckendem Bedarf. Zwei Preise gibt es zu gewinnen: Mit einem Wanderpokal wird die Universität mit den meisten Blutspenden und die Universität mit der höchsten Quote an Medizinstudenten, die gespendet haben, geehrt. Schließlich habe man besonders als zukünftiger Mediziner eine besondere Verantwortung, erklärt Sophia Fenner, Medizinstudentin im zweiten Fachsemester an der JLU und Teil des vierköpfigen Organisationsteams für die Aktion in Gießen. Abgesehen von der normalen Vollblutspende zählen auch Plasmaspenden oder Thrombozytenspenden dazu. Einen Termin beim Uniklinikum solle man am besten vorher telefonisch oder online ausmachen.

Um möglichst allen die Chance zu geben, an dem Wettbewerb teilzunehmen, gibt es auch Möglichkeiten für Studierende, die aufgrund des Online-Studiums momentan nicht in Gießen sind. Dazu muss das Anmeldeformular ausgefüllt und abgestempelt an die Fachschaft und an "Medisspendenblut" geschickt werden. Auch eine Corona-Schutzimpfung stellt kein Hindernis dar, bereits einen Tag nach der Impfung dürfe man wieder spenden. Lediglich Corona-Erkrankte sollten etwa vier Wochen warten, bevor sie eine Blutspende abgeben. Zwischenergebnisse im Rennen um die "blutreichste Fakultät" werden regelmäßig auf der Facebook- und Instagramseite der Aktion gepostet, mit dem Hashtag #Medisspendenblut können dort auch die persönlichen Erfahrungen der Spenderinnen und Spender geteilt werden. Man wolle dadurch möglichst viele Interessierte erreichen, damit diese auch Freunde, Familie und Bekannte zum Spenden motivieren können.

Im vergangenen Jahr konnte Gießen mit 1077 Spendern den fünften Platz erreichen, Sieger wurde Leipzig mit insgesamt 2100 Wettbewerbsteilnehmern. Im Rahmen der Aktion spendeten 2020 insgesamt 13 891 Menschen Blut und leisteten somit einen wichtigen Beitrag für das medizinische Versorgungssystem. Schließlich sind Blutspenden bei Krebsbehandlungen, Herzerkrankungen, Magen- und Darmerkrankungen, Unfallverletzungen und vielem mehr ein unverzichtbarer Bestandteil der Behandlung. "Wir hoffen, dass die JLU weit vorne landet", merkt Sophia Fenner an und weist auch nochmal auf den wichtigen Hintergrund des Wettbewerbs hin: "Der Bedarf an Blutspenden geht nicht zurück."