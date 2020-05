JLU Gießen legt Fahrplan für das kommende Jahrzehnt vor

Die JLU hat ihren Entwicklungsplan "JLU 2030" veröffentlicht. Foto: Archiv

GIESSEN (red). Die Justus-Liebig-Universität (JLU) hat ihren Entwicklungsplan "JLU 2030" veröffentlicht. Die zweitgrößte Universität Hessens legt damit ihren Fahrplan für die kommende Dekade vor und betont ihre gesellschaftliche Verantwortung. Dabei kann "JLU 2030" auf einem soliden Fundament aufbauen: Seit dem letzten Entwicklungsplan habe die Hochschule - als erfolgreichste hessische Universität in der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder - nicht nur ihre Fähigkeit zur Entwicklung international sichtbarer Spitzenforschung nachdrücklich unter Beweis gestellt. Auch die Forschungsleistung in der Breite und die Summe der wettbewerblich eingeworbenen Forschungsförderungen konnten weiter gesteigert werden, teilt die Hochschule mit. Hinzu kommen Erfolge wie die regelhafte Einführung der Tenure Track-Professur, der Ausbau der Personalentwicklung oder die Einrichtung von JLU Information Points als Auslandsvertretungen an Partneruniversitäten.

Aufbauend auf diesen Weichenstellungen formuliert der Entwicklungsplan "JLU 2030" klare Ziele für Forschung, Lehre und Transfer mit überprüfbaren Zielindikatoren. Neben der konsequenten Weiterentwicklung ihres Forschungsprofils sei es das Ziel der JLU, die Studierendenzahlen langfristig auf einem angemessenen Niveau zu konsolidieren und auch weiterhin ein attraktives und hochwertiges Studienangebot bereitzustellen. Die JLU werde sich in den nächsten Jahren verstärkt der sogenannten "Dritten Mission" neben Forschung und Lehre, dem Transfer in die Gesellschaft, widmen. Zusätzlich nehme der Entwicklungsplan wichtige Zukunftsthemen wie Gleichstellung, Personalentwicklung, Internationalisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit verstärkt in den Blick.

Der Entwicklungsplan "JLU 2030" wurde mit den zentralen und dezentralen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern der JLU abgestimmt und nach Befürwortung durch den Senat sowie Zustimmung des Hochschulrats durch das Präsidium der Justus-Liebig-Universität beschlossen.