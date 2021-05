JLU Gießen legte "zentrale Quelle" zum Getto Lodz vor

Die Kinder, die besonders unter den Bedingungen leiden mussten, hat Walter Genewein, der Finanzleiter der deutschen Gettoverwaltung, fotografiert. Foto: Jüdisches Museum Frankfurt

GIESSEN - Die Lage ist längst dramatisch. Seit Wochen erreichen viel zu wenige Lebensmittel die eingepferchten Menschen. "Der Hunger marschiert durch das Getto", notiert Oskar Rosenfeld. Auf dem benachbarten Friedhof werden daher im November 1943 bereits "Gräber auf Vorrat" ausgehoben. Denn: "Die Folgen der gegenwärtigen Hungerperiode werden sich leider früh genug einstellen." Hinzu kommt die sich zusehends verschärfende Kälte in diesem "Krepierwinkel Europas". Die Temperaturen sinken zwar meist noch nicht unter den Gefrierpunkt, doch Holz ist inzwischen Mangelware. Und eine Schachtel Zündhölzer "kostet bereits fast so viel wie die Vierzehn-Tage-Ration", hält der Schriftsteller und Journalist fest. Das Streben der Deutschen, auch die verbliebenen rund 83000 Kinder, Frauen und Männer zu töten, lässt sich kaum mehr verkennen. Dennoch fassen die 15 Mitarbeiter im "Archiv des Judenältesten" in dieser schier ausweglosen Situation einen ungeheuren Plan: Während sie inzwischen über drei Jahre hinweg die tägliche "Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt" erstellen, wollen sie ihre Geschichte in einer weiteren Textform überliefern. Sie beabsichtigen, eine Enzyklopädie zu verfassen, eine "lexikale Kulturgeschichte" dieser Zwangsgemeinschaft. Auf Karteikarten halten sie - wie in einem Lexikon - die unterschiedlich langen Einträge auf Deutsch, Polnisch und Jiddisch zu Personen, Institutionen sowie der in dem abgeriegelten Wohnbezirk entstandenen Sondersprache fest.

Berührende Nüchternheit

Diese Sammlung des Sprach- und Wortgutes soll "in einer späteren Epoche, die der Erforschung des Gettos angehören wird", dort "Aufklärung geben können, wo die bloße Schilderung der Zustände nicht ausreicht", charakterisiert Oskar Rosenfeld (1884-1944) das Unternehmen selbstbewusst in seinem Vorwort. Nachdem die Arbeitsstelle Holocaustliteratur der Justus-Liebig-Universität (JLU) die an der Ereignisgeschichte orientierte Chronik im Jahr 2007 in fünf Bänden herausgegeben hat, folgt nun mit der - in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg - detailgenau edierten, sprachwissenschaftlich ausgerichteten Enzyklopädie eine zentrale Quelle zum Verständnis der Überlieferungen aus dem nach Warschau zweitgrößten Getto auf polnischem Boden. Damit liegen alle erhaltenen Einträge erstmals vollständig in Originalsprache und deutscher Übersetzung vor. Die Texte sind ausführlich kommentiert, anschaulich in den Gesamtkontext eingebettet und berühren gerade durch ihre Nüchternheit.

Dass neben der rund 2000 Seiten umfassenden Chronik auch dieses Vermächtnis der Autoren, zu denen nur eine Frau zählte, an die Nachwelt überdauert hat, ist letztlich nur einer glücklichen Fügung zu verdanken: Die Deutschen hatten die letzten Bewohner des Gettos Ende August 1944 abtransportiert, danach sollte auch jegliche Erinnerung an sie ausgelöscht, die Beweise für Mord, Erniedrigung und Ausbeutung getilgt werden. Deshalb konnte das zurückgelassene "Aufräumkommando" der Deportation - zumindest für einige Zeit - entkommen.

Schicksalsgemeinschaft

Nachman Zonabend aber fügt sich den Anordnungen der Nazischergen nicht. Statt Spuren im liquidierten Getto zu vernichten, verkehrte er seinen Auftrag ins Gegenteil: Der ehemalige Briefträger betrieb Spurensicherung. Als einer der wenigen wusste er nämlich, was die Chronisten und Archivare zusammengetragen hatten. Als es ihm gelang, seinen Bewachern kurzzeitig zu entwischen, spürte er die bereits in Koffern verpackten Schätze auf und versteckte sie kurzerhand in einem stillgelegten Brunnenschacht. Dort überdauerten die Unterlagen tatsächlich die Monate bis zur Befreiung der polnischen Stadt Lodz, die von den Nationalsozialisten einst in Litzmannstadt umbenannt worden war. Und auch Nachman Zonabend überlebte den Holocaust und vermochte die Dokumente nach der Befreiung der Stadt durch die Rote Armee im Januar 1945 endgültig zu bergen. Durch ihn gelangten sie in der Folge in verschiedene Archive weltweit und legen bis heute Zeugnis ab von der Lebensrealität der Eingesperrten - wenn auch in eingeschränkter Form. "Denn natürlich waren die Getto-Archivare bei der Abfassung der Chronik, der Enzyklopädie oder der anderen in die Bestände des Archivs aufgenommenen Texte auch sehr vorsichtig vorgegangen: Eine interne Zensurkommission sorgte dafür, dass es nicht zu unmittelbaren Schwierigkeiten kommen konnte, sollten die Deutschen doch irgendwann die Texte entdecken und lesen", schreibt Prof. Sascha Feuchert, Leiter der Arbeitsstelle Holocaustliteratur, in einem der fünf instruktiven Nachworte, die verschiedene Aspekte und Hintergründe der Edition beleuchten.

Der systematische Massenmord an den Juden, die Deportation ins Vernichtungslager Kulmhof etwa wird in dem Lexikon nicht direkt thematisiert. "Vielmehr wird von ,Aussiedlung' oder Ähnlichem gesprochen, ohne die Tarnsprache zu durchbrechen", ergänzt Dr. Markus Roth in seinem Beitrag zu den "Konturen der Getto-Enzyklopädie". Der Begriff "Koch" wird für Tuberkulose sowie daran erkrankte Personen benutzt, verweist gleichzeitig auf die aussichtslose Therapie im Krankenhaus und bezieht sich auf den Mediziner und Nobelpreisträger Robert Koch, der den Erreger aufgespürt hat. "Klepsydra" wiederum war die allgemein gebräuchliche Bezeichnung für ausgemergelte Menschen, die nur noch einen Schritt vom Hungertod entfernt schienen. Im antiken Griechenland war damit eine Wasseruhr gemeint - ein Symbol für den Lebensablauf wie die Sanduhr.

Die Existenz einer solchen Sondersprache bestätigte auch Oskar Rosenfeld: "Das Zusammenleben einer Gruppe von Menschen unter einem äußeren Zwang ohne den bewussten Willen, eine Schicksalsgemeinschaft zu bilden, brachte mit der Zeit Formen hervor, die eben nur auf dem Boden des Gettos möglich waren", hielt er in seinem Vorwort fest. Der Alltag habe sich seine Struktur, seine Sprache und seine Terminologie geschaffen. "Worte und Wortfolgen genügten nicht den Ansprüchen der Gettowelt. Neue Wörter wurden gebildet, alte bekamen einen anderen Sinn." Eine erhaltene handschriftliche Liste umfasst 1292 Begriffe, die vermutlich ausgearbeitet werden sollten - teilweise versehen mit den Kürzeln der geplanten Autoren. Gerettet wurden 377 Grundformen. "Es muss daher vollkommen offenbleiben, mit welchem Stadium der Arbeit wir es bei den überlieferten Lemmata überhaupt zu tun haben - mit einer Rohfassung, mit der jeweiligen Endfassung oder einer Mischung aus beidem", fasst Markus Roth zusammen.

Handschriftliche Liste

Im Vergleich zu der handschriftlichen Liste ist der Anteil der fertiggestellten Personeneinträge überproportional. Neben "Würdenträgern" des Gettos findet sich mit Jankel Herszkowicz der populäre Straßensänger oder der Medizinprofessor Wilhelm Caspari, der von Frankfurt aus mit seiner Frau ins Getto verschleppt wurde und dort im Januar 1944 verstarb. Auch die Autoren der Enzyklopädie selbst sind verzeichnet, die noch kurz bis vor ihrer Deportation an ihrem Großprojekt formulierten. Überlebt haben nur zwei von ihnen.

"Es fällt heute schwer zu glauben, dass Menschen unter diesen extremen Bedingungen überhaupt willens und in der Lage waren, Texte zu verfassen", heißt es in dem informativen Text von Prof. Jörg Riecke über das "Schreiben im Getto". Und weiter: "Aber für viele war das Schreiben offensichtlich die einzige Möglichkeit, das täglich erlebte Grauen wenigstens ansatzweise zu verarbeiten." Der Sprachwissenschaftler, der von der JLU zur Universität Heidelberg gewechselt war, hat die Veröffentlichung der Edition nicht mehr miterleben dürfen. Er verstarb 2019, der Band ist ihm gewidmet.

Beunruhigende Lieferungen

Für Jörg Riecke war der "Tempusgebrauch" in der Enzyklopädie besonders auffällig. Denn durch die Wahl der Vergangenheitsform "wird das Leben im Getto als eine vergangene Episode der Geschichte dargestellt. "Wird sie als bereits abgeschlossen beschrieben, kann sie leichter ertragen werden." Den grauenvollen Alltag im Getto Litzmannstadt/Lodz vermitteln neben der kurzen historischen Einführung von Dr. Andrea Löw auch mehrere Abbildungen. Geradezu erschütternd ist das Foto des "Altschuh-Lagers", auf dem unzählige Stapel von Schuhen zu sehen sind, die dort ausgebessert wurden. "Anfangs wussten die Menschen im Getto nicht, was die Deportierten erwartete", schreibt die Historikerin. Doch die Beunruhigung wuchs, als ab Mai 1942 persönliche Gegenstände von Menschen aus anderen Regionen, aber auch von aus Litzmannstadt deportierten Juden eintrafen. In nüchterner Sprache wurde es in der Enzyklopädie festgehalten: "Cirka 70 Waggons solchen Schuhwerks kamen ins Getto. Dieses Material wurde allmählich sortiert und soweit es möglich war repariert." Gleichzeitig mit diesen beunruhigenden Lieferungen erreichten Juden aus kleineren Städten das Getto und erzählten grauenvolle Erlebnisse von den dortigen Räumungen, davon, dass Familien getrennt sowie manche Menschen an Ort und Stelle erschossen wurden.

*

Die Enzyklopädie des Gettos Lodz/Litzmannstadt. Herausgegeben von Dominika Bopp, Sascha Feuchert, Andrea Löw, Jörg Riecke, Markus Roth und Elisabeth Turvold. Wallstein Verlag, Göttingen 2020, 432 Seiten mit 32 Fotos, 34 Euro.