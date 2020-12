JLU Gießen: Mukherjee erst im zweiten Wahlgang als Präsident bestätigt

Archivfoto: Friese

GIESSEN - Der Erweiterte Senat der Justus-Liebig-Universität hat Prof. Joybrato Mukherjee für eine dritte Amtszeit als Präsident der Hochschule wiedergewählt - allerdings erst im zweiten Wahlgang. Im ersten Wahlgang erhielt der 47-Jährige nur 16 Stimmen; 18 Stimmen werden benötigt. Sieben von 33 anwesenden Mitgliedern des Senats votierten gegen ihn, zehn enthielten sich. Im zweiten Wahlgang erhielt der Anglist dann bei fünf Enthaltungen 20 Ja- und acht Nein-Stimmen. Mukherjee steht seit 2009 an der Spitze der JLU. Seine dritte Amtszeit beginnt am 16. Dezember 2021. Er war der einzige verbliebene Bewerber, nachdem der zweite Kandidat, Prof. Hans-Uwe Simon von der Universität Bern, am Montag seine Kandidatur schriftlich zurückgezogen hatte.

Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn gratulierte Joybrato Mukherjee in einer Pressemitteilung bereits zur Wiederwahl und wünschte ihm "weiterhin viel Erfolg". Unter seiner Präsidentschaft habe die JLU kontinuierlich ihr Profil vor allem in den Kultur- und Lebenswissenschaften gestärkt, sei mit zwei exzellenten Projekten in der aktuellen Förderstaffel des Forschungsförderprogramms "Loewe" dabei und habe den großen Hackerangriff im vergangenen Jahr "hervorragend bekämpft" - von den Herausforderungen der Corona-Pandemie ganz abgesehen. Mit Veranstaltungen wie den alljährlichen Ringvorlesungen öffne Mukherjee darüber hinaus "die Türen der Hochschule für den breiten Dialog". Dieses Engagement, Wissenschaft und Gesellschaft zu aktuellen Themen in den Dialog zu bringen, sei in Zeiten zunehmend wissenschaftsfeindlicher Positionen wichtiger denn je.

Joybrato Mukherjee studierte Anglistik, Biologie und Erziehungswissenschaft an der RWTH Aachen. 2003 wurde er auf die Professur für Englische Sprachwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen berufen. Bei seinem Amtsantritt 2009 war er der jüngste Universitätspräsident in Deutschland. Seit Januar 2020 ist Mukherjee zudem Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD).

