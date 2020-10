JLU Gießen: Nach "maximal digital" nun "hybrid"

Die Gebäude der Justus-Liebig-Universität bleiben weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Symbolfoto: JLU

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Die Hoffnung, dass sich in den vergangenen Monaten die allgemeine Corona-Lage deutlich bessert und die Infektionszahlen stark sinken, hat sich leider nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil steigen die Zahlen wieder und es droht die zweite Welle. Daher blickt man auch an der Justus-Liebig-Universität (JLU) dem jetzt startenden Wintersemester "mit gemischten Gefühlen" entgegen, wie es in einer vom Präsidium an alle Studierenden und Beschäftigten verschickten Rundmail heißt. Natürlich freue man sich auf den Beginn der Vorlesungszeit und darauf, dass die Studierenden zumindest für einen Teil der Lehrveranstaltungen auf den Campus zurückkehren werden. Andererseits aber zeige es sich jetzt, dass die Entspannung der Gesamtlage während der vorlesungsfreien Zeit wohl nur vorübergehend war. Genauso aber auch, "dass unser vorsichtiger Umgang mit der Pandemie richtig war und ist", wird ausdrücklich betont. Nach einem "maximal digitalen Sommersemester" werde das Wintersemester daher als "Hybridsemester" mit einem verantwortungsvollen und je nach Fachbereich unterschiedlich ausgeprägten Mix aus Präsenz- und Digitallehre angelegt.

Angebote für Erstsemester

Die Fachbereiche hätten in den vergangenen Wochen individuelle Konzepte für die Lehre unter Pandemiebedingungen ausgearbeitet. Auf dieser Grundlage und nach Zusammenstellung des Stundenplans könnten Studierende planen, in welchem Maße sie im Semester an der Universität präsent sein wollen. Im Falle der Erstsemester legt die Hochschulleitung Wert darauf, ihnen "ein echtes Kennenlernen der JLU zu ermöglichen". Schließlich ist für sie Gießen und seine Uni in den meisten Fällen noch absolutes Neuland. Alle elf Fachbereiche hätten daher Präsenzangebote für Studienanfänger vorbereitet. Dazu zählten kleine Begrüßungsveranstaltungen oder Mentorenprogramme, die die Neuankömmlinge "dabei unterstützen werden, in Gießen anzukommen". Die Angebote würden sich von Fachbereich zu Fachbereich unterscheiden. Die dem eigentlichen Vorlesungsbeginn am 2. November vorgeschalteten Studieneinführungswochen (19. bis 30. Oktober) der Zentralen Studienberatung finden dagegen in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Das betrifft auch die traditionellen Veranstaltungen "Markt der Möglichkeiten" und Erstsemesterbegrüßung.

Das JLU-Präsidium erwartet darüber hinaus für diesen Oktober eine Änderung der hessischen Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung, in der für den Hochschulbereich unter anderem die Pflicht zum Tragen von Masken (Mund-Nase-Bedeckungen) in bestimmten Bereichen geregelt werden soll. "Mit Blick auf die erwartete landesweite Regelung empfiehlt das Präsidium schon ab sofort dringend, auf allen Verkehrswegen, in allen Begegnungsbereichen sämtlicher Universitätsgebäude sowie beim Betreten und Verlassen von Besprechungs- und Veranstaltungsräumen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden", heißt es in der Rundmail weiter.

Passend dazu bleiben die Gebäude der Universität nach wie vor für den Publikumsverkehr geschlossen: "Auch im Wintersemester werden ausschließlich Beschäftigte und Berechtigte sowie Studierende für Präsenzveranstaltungen Zugang zu den JLU-Gebäuden haben." In diesem Sinne erwarte man von allen Betroffenen, beim Betreten der Gebäude darauf zu achten, die Türen wieder zu verschließen. "Aus gegebenem Anlass wird die Einhaltung dieser Dienstpflicht in den kommenden Wochen stärker überwacht werden müssen", wird betont. Und darauf hingewiesen, dass gemäß Hausordnung der JLU die Dekane Hausrechtsbeauftragte in ihren Fachbereichen sind.