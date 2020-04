JLU Gießen nimmt Erde in ihrer Gesamtheit in den Blick

Frederic Hanusch

GIESSEN (red). Die Corona-Pandemie führt uns deutlicher denn je vor Augen: Antworten auf die großen Fragen und Herausforderungen der Gegenwart können nicht in den Grenzen klassischer wissenschaftlicher Disziplinen gedacht, gesucht und gefunden werden. Nötig ist - und dies nicht nur in der derzeitigen akuten Krise - eine planetare Gesamtperspektive. Mit dem "Panel on Planetary Thinking" beschreitet die Justus-Liebig-Universität (JLU) genau diesen Weg. Das neu eingerichtete Projekt zum "Planetaren Denken" knüpft an Fragestellungen der Nachhaltigkeitsforschung an und betrachtet komplexe Phänomene wie Wechselwirkungen zwischen Erdsystem und Gesellschaften, Biodiversität, Klima, globale gesellschaftliche Ungleichheit etc. aus einer ökologischen, ökonomischen, gesellschaftlichen, kulturwissenschaftlichen und politischen Gesamtperspektive, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule.

Das "Panel on Planetary Thinking" geht auf eine Initiative von Prof. Dr. Claus Leggewie, Inhaber der Ludwig Börne-Professur an der JLU, zurück. Das Projekt ist in der Pilotphase organisatorisch am Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI) der JLU verortet. Die wissenschaftliche Geschäftsführung hat Dr. Frederic Hanusch inne. Weitere Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten sind eingebunden; vielfältige Kooperationen, insbesondere mit anderen hessischen Universitäten, sind angedacht. Geplant sind zudem mittelfristig Forschungs-Labs, Seminare und weitere Veranstaltungen sowie Publikationen zum "Planetary Thinking", die sich an ein breiteres, interessiertes Publikum in Stadt und Region wenden werden. Die JLU finanziert das Projekt zunächst für zwei Jahre aus eigenen Mitteln; nach einer erfolgreichen Pilotphase soll eine Institutionalisierung des "Panel on Planetary Thinking" angebahnt werden.

"Wir sind uns an der JLU unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung sehr bewusst. Ich bin davon überzeugt, dass das ,Panel on Planetary Thinking' in die Universität hineinwirken und wesentliche Impulse für Forschung, Lehre und Transfer liefern wird - vor allem auch um das Thema ,Nachhaltigkeit' zu stärken, das als strategische Querschnittsdimension im ,Entwicklungsplan JLU 2030' festgeschrieben ist", so JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. Darüber hinaus spiele der Wissenstransfer eine wichtige Rolle - zum einen im Sinne der wissenschaftsgestützten Beratung von Akteuren in Politik und Gesellschaft, zum anderen durch vielfältige öffentlichkeitswirksame Veranstaltungsformate, von denen auch das außeruniversitäre Publikum profitieren werde.

Das Fachmagazin "Nature" titelte kürzlich "Die Coronavirus-Ausgangs- bzw. Kontaktsperren haben die Art und Weise, wie sich die Erde bewegt, verändert." "Es mag kaum eine einschlägigere Beobachtung zum Start des ,Panel on Planetary Thinking' geben, das Anfang April seine Arbeit aufgenommen hat", erklärt der Politologe Claus Leggewie: "Versetzen wir uns in die Lage eines Planeten, so ist der Mensch letztlich eine ähnliche Kraft wie ein Meteoriteneinschlag, und urbane Infrastrukturen bilden ebenso wie Korallenriffe ein biologisch hergestelltes Gestein." Das "Panel on Planetary Thinking" lade dazu ein, menschliches Zusammenleben durch die Erde als sich stets wandelnden Planeten zu erkennen: vom Erdkern bis in den interplanetaren Raum und von der Nanosekunde bis in die Tiefenzeit. "Wechselwirkungen zwischen Planet und Mensch sollen sondiert und mögliche Alternativen aufgezeigt werden, nicht zuletzt aufgrund wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse zur Überschreitung planetarer Grenzen", erläutert Leggewie, der zwischen 2008 und 2016 im "Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen" (WBGU) tätig war.

"Ziel des Panels ist es, planetares Denken als Denkform eines sich abzeichnenden planetaren Wissenssystems zu erkunden, das sich etwa aus der Forschung zu Anthropozän, Erdsystem und Nachhaltigkeit zu formieren beginnt. Hiermit gehen Fragen nach Wissensproduktion und -nutzung einher, denn wie wir die Welt wissen und wie wir unser Zusammenleben gestalten, bedingen sich", ergänzt Hanusch, der aus dem renommierten "Institute for Advanced Sustainability Studies", Potsdam, nach Gießen gewechselt ist. Foto: JLU/Ostermann