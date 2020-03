JLU Gießen: "Normaler Lehrbetrieb bis auf Weiteres kaum vorstellbar"

Digitale Formate: An der JLU soll der Lehrbetrieb vor allem in den ersten Wochen der Vorlesungszeit aller Voraussicht nach weitgehend ohne Präsenzlehre ablaufen. Archivfoto: Möller

GIESSEN (red). Unter den Bedingungen der Corona-Krise hat der Senat der Justus-Liebig-Universität (JLU) am Mittwoch in einer Telefonkonferenz unter Ausschluss der Öffentlichkeit getagt. Das Präsidium stimmte die Mitglieder des Gremiums dabei auf das kommende Sommersemester ein, das unter ganz anderen Vorzeichen als normalerweise ablaufen wird: "Mittlerweile dürfte auf der Hand liegen, dass ein normaler Lehrbetrieb - selbst wenn es zunächst bei dem angekündigten Vorlesungsbeginn am 20. April 2020 bleibt - bis auf Weiteres kaum vorstellbar ist", sagte JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. "Wir müssen uns alle darauf einstellen, dass der Lehrbetrieb vor allem in den ersten vier bis sechs Wochen der Vorlesungszeit aller Voraussicht nach weitgehend ohne Präsenzlehre, das heißt vorrangig auch mit digitalen Formaten ablaufen wird."

"Kein verlorenes Semester"

Er beobachte auf Bundesebene Bemühungen, das Sommersemester nicht als reguläres Semester anzusehen und es weder auf die Bafög-Förderung noch auf die Regelstudienzeit anzurechnen, sagte Mukherjee. Auch die JLU setze sich dafür ein, dass ihren Studierenden aus der momentanen Ausnahmesituation kein Nachteil erwächst. "Trotzdem sollte es kein verlorenes Semester sein", betonte der Präsident. "Ganz im Gegenteil: Im Sinne eines 'Optionssemesters', um einen Terminus der letzten Tage zu verwenden, kann das Sommersemester 2020 dazu genutzt werden, ganz neue Lehrformate zu erproben." Alle Lehrenden seien aufgerufen, für die in ihrer Verantwortung liegenden Veranstaltungen, kreative Lösungen zu finden, die einen möglichst reibungslosen Semesterstart ohne Präsenzlehre ermöglichten. Um unter den gegebenen Umständen trotzdem den Start ins Sommersemester zu ermöglichen, bündelt die JLU derzeit ihre vielfältig vorhanden E-Learning-Kompetenzen, um die Fachbereiche bei der Bereitstellung von alternativen Lehrangeboten gezielt zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Entwicklungsplan 2030

Das Präsidium konnte auch die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2019 vorstellen und freute sich über ein stabiles Drittmittelergebnis: Wie im Vorjahr konnte die JLU im vergangenen Jahr rund 110 Millionen Euro an Forschungsfördermitteln (einschließlich der Förderung aus dem Landesexzellenzprogramm Loewe) und weiteren eigenen Einnahmen erzielen. In diesem Zusammenhang berichtete Mukherjee auch von den erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen zum Hessischen Hochschulpakt. In seiner Sitzung verabschiedete der Senat zudem einstimmig den neuen Entwicklungsplan JLU 2030, der jetzt noch den Hochschulrat passieren muss. Foto: JLU/Ratermann