JLU Gießen: Nur noch Mukherjee als Bewerber für Präsidentenwahl übrig

Archivfoto: JLU/Friese

GIESSEN - In seiner Wahlsitzung am morgigen Mittwoch, 9. Dezember, wird der Erweiterte Senat der Justus-Liebig-Universität (JLU) zur Präsidentenwahl zusammenkommen. Einziger verbleibender Kandidat ist der amtierende JLU-Präsident Joybrato Mukherjee, der sich erneut zur Wahl stellt. Der zweite Bewerber, Prof. Hans-Uwe Simon, bis vor Kurzem Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Bern, hat am Montag seine Kandidatur in schriftlicher Form zurückgezogen, teilt die JLU in einer Presseerklärung mit. Neben den beiden Kandidaten gab es keine weiteren Bewerbungen. Die nächste sechsjährige Amtszeit beginnt am 16. Dezember 2021.

Prof. Renate Deinzer, Vorsitzende des Wahlvorstandes der JLU, hat die Mitglieder des Erweiterten Senats sowie die beratenden Mitglieder über diese Entwicklung in Kenntnis gesetzt. Sie informierte in einer E-Mail darüber, dass, auch wenn nur ein Kandidat zur Wahl steht, dieser erst dann gewählt sei, wenn er die Mehrheit der Stimmen der stimmberechtigten Vertreterinnen und Vertreter des Erweiterten Senats erhält, also mindestens 18. Die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder spiele dabei keine Rolle. Personen, die an der Wahlsitzung verhindert sein sollten, wurden um eine umgehende Information an das Wahlamt gebeten, damit eine Stellvertreterin respektive ein Stellvertreter informiert werden kann. Renate Deinzer dankte Hans-Uwe Simon dafür, dass er sich zunächst ebenfalls zur Wahl gestellt und im Rahmen der öffentlichen Anhörung seine Sicht auf die Universität Gießen dargelegt hatte.

Die Wahl des Präsidenten durch den Erweiterten Senat erfolgte auf der Grundlage der Wahlordnung der JLU (in der aktuellen 7. Änderungsfassung, die seit 6. Februar 2020 in Kraft ist). Das Gremium hat 34 wahlberechtigte Mitglieder (17 Senatsmitglieder sowie 17 Stellvertreterinnen und Stellvertreter) und setzt sich aus Professorinnen und Professoren, Studierenden, wissenschaftlichen sowie administrativ-technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen.

Im Rahmen des Wahlverfahrens hatte die Findungskommission (bestehend aus jeweils zwei Vertreterinnen und Vertretern von Senat und Hochschulrat) unter dem Vorsitz von Prof. Cora Dietl am 2. September ihren Wahlvorschlag in nichtöffentlicher Sitzung im Senat vorgestellt und erläutert. Im Anschluss lud der Wahlvorstand zwei Kandidaten zur öffentlichen Anhörung am 4. November ein.