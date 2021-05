JLU Gießen: Nur wenige Doktorarbeiten überprüft

Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Der Hinweis einer Einzelperson hat die Justus-Liebig-Universität (JLU) dazu veranlasst, die Doktorarbeit von Kanzleramtsminister Helge Braun genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei werden das Verhältnis der 2007 eingereichten Dissertation zu einer zuvor erschienenen Publikation sowie "mögliche Überschneidungen mit anderen Schriften" untersucht. Der Alumnus und CDU-Politiker machte den Vorgang Anfang Mai selbst öffentlich. Die JLU äußert sich verständlicherweise nicht zu Zwischenergebnissen. Aber wie laufen die Verfahren grundsätzlich ab, die auf der Satzung zur "Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" basieren? Und wie häufig kommt es überhaupt dazu? Angesichts von zuletzt rund 400 Promotionen pro Jahr erscheint die Zahl jedenfalls verschwindend gering.

"Insgesamt sieben Doktorarbeiten wurden an der JLU in den vergangenen zehn Jahren überprüft", teilt Pressesprecherin Lisa Dittrich auf Anfrage dieser Zeitung mit. Am häufigsten sei davon der Fachbereich Medizin betroffen gewesen. Und bis auf eine Ausnahme handelte es sich nicht um aktuelle Dissertationen. In diesem einen Fall bestehen demnach Zweifel bei einem beabsichtigten Promotionsvorhaben. Hinsichtlich der Vorwürfe gehe es zumeist um mögliche Plagiate, das Fälschen von Daten oder die unzutreffende Nennung von Autorinnen und Autoren, so Lisa Dittrich.

Unter "wissenschaftlichem Fehlverhalten" versteht die Satzung zum Beispiel auch "unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag", die "Vernichtung, Veränderung oder Manipulation von Rohdaten, sofern dies nicht gesetzlich erlaubt ist", die "Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft einer oder eines anderen ohne deren oder dessen Einverständnis" oder die "schwere Beeinträchtigung von Forschungstätigkeit". Als "Verletzung geistigen Eigentums" werden konkret aufgeführt: "die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft", "die Nutzung von Forschungsansätzen und Ideen anderer ohne Quellenangabe", "die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder Mitautorschaft", "die Verfälschung des Inhalts" sowie "die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht sind".

Ist ein einschlägiger Verdacht aufgetreten, unterzieht die Ombudsperson der JLU den Sachverhalt einer ersten Prüfung. "Zu Ombudspersonen werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestellt, die Mitglieder oder Angehörige der JLU sind und die über große Erfahrungen im Wissenschaftsbereich sowie über nationale und internationale Kontakte verfügen", erläutert Lisa Dittrich. Der Präsident schlägt dem Senat dafür "geeignete Persönlichkeiten" zur Wahl "für eine Amtszeit von in der Regel drei Jahren" vor.

Das sind die Konsequenzen

In einem weiteren Schritt befasst sich eine Ständige Kommission mit den Anschuldigungen. Diese besteht aus vier Mitgliedern und vier Stellvertretern: Jeweils drei von ihnen gehören der Gruppe der hauptberuflich tätigen Professorinnen und Professoren an, ein Mitglied sowie die Stellvertretung stammt aus der Gruppe der promovierten Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den Vorsitz hat "das Kommissionsmitglied mit der Befähigung zum Richteramt" inne. Der Vorsitzende führt ein Vorprüfungsverfahren durch, die Ständige Kommission ist dann wiederum für das "förmliche Untersuchungsverfahren" zuständig. Die genauen Abläufe seien "abhängig von der Art der Vorwürfe", berichtet die JLU-Sprecherin. "Die inhaltliche Prüfung geschieht beispielsweise durch Textvergleich und/oder durch die Befragung der Beteiligten." Unabhängig davon können auch die Organe der Fachbereiche "im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsgemäßen Kompetenzen" wissenschaftliches Fehlverhalten aufklären und ahnden.

Übrigens ist nur in zwei der sieben genannten Fälle der Doktorgrad entzogen worden. Strafrechtliche Konsequenzen seien dabei ebenso wenig in Betracht gekommen wie dienstrechtliche, zumal bei den Betroffenen zumeist kein Dienstverhältnis zur JLU vorgelegen habe. Abgesehen vom Verlust des Titels hätten die Verstöße aber durchaus akademische Folgen gehabt, so Lisa Dittrich, darunter den "Widerruf von Publikationen und die Streichung aus der Veröffentlichungsliste".