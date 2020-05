JLU Gießen organisiert Diskussion über Kolumbien

Eine mit einem Logo der Farc geschmückte kolumbianische Flagge belegt den Anspruch der Rebellengruppe auf politischen Einfluss. Symbolfoto: dpa

GIESSEN. Das Experiment ist eindeutig geglückt: "Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, über einige Zeitzonen, zwei Kontinente und zwei verschiedene Sprachen hinweg ein so wichtiges Thema diskutiert zu haben", sagte Solveig Richter. Die Juniorprofessorin für International Conflict Management der Universität Erfurt hatte die zweistündige Diskussion mit dem Titel "Der Frieden in Zeiten von Corona: Herausforderungen für Kolumbien" moderiert. Hauptsächlich organisiert vom deutsch-kolumbianischen Friedensinstitut (Instituto Capaz) unter Leitung von Podiumsteilnehmer Prof. Stefan Peters von der Justus-Liebig-Universität (JLU), hat man sich zum Ziel gesetzt, den besonders in Zeiten der Pandemie zum Stocken gekommenen Friedensprozess im lateinamerikanischen Schwellenland zu analysieren - über Sprach- und Kontinentalbarrieren hinweg aus dem Blickwinkel vieler verschiedener Institutionen und Akteure und digital über die Internetplattform "Zoom".

"Der Weg zur Implementierung des Friedens in einem der ältesten Konflikte des Kontinentes ist schwieriger, als dessen Anstoß", kommentierte Niels Annen, Staatsminister des Auswärtigen Amtes und Bundestagsabgeordneter, die zahlreichen Morde an Ex-Farc-Kämpfern und sozialen Aktivisten seit dem Beginn der Rehabilitierung und der Entwaffnung der Ex-Guerilla. Man sehe große Erfolge, aber auch anhaltende Gewalt und grobe Menschenrechtsverletzungen, die sich durch Corona noch einmal verschärfen würden.

Emilio Archila, Präsidialberater für die Stabilisierung und Konsolidierung in Kolumbien, entgegnete wiederum - simultan übersetzt und live aus Südamerika - nicht nur die negativen Seiten im Blick zu haben. "Wir haben in drei Jahren unsere Verfassung geändert, friedliche Wahlen mit Teilhabe der Farc als politische Partei ermöglicht und Räume für die Institutionen des Übergangs geöffnet. Das ist mehr, als beispielsweise Irland in dessen Friedensprozess in zehn Jahren geschafft hat", betonte der Berater.

Eine solche Institution des Übergangs ist unter anderem die Wahrheitskommission, die Verbrechen des Bürgerkrieges aufdecken soll und mit vielen Menschen in Kolumbien in Kontakt tritt, darunter Ex-Kämpfer, Bauern oder Sozialaktivisten. Deren Präsident Padre Francisco de Roux stellte trotz Corona-Pandemie klar: "Wir arbeiten weiter, aber über Videochat und Telefonie. Das ist in weiten Teilen des Landes mit schlechter Infrastruktur nicht immer einfach". Deshalb gebe man "im Moment 200 Prozent, um bei nur 40 Prozent der Ergebnisse zu landen." Er betonte noch einmal die Wichtigkeit von außerordentlichen Mitteln für die Bekämpfung außerordentlicher Probleme - auch für den Aufbau von Infrastruktur in den von Covid-19 besonders hart betroffenen benachteiligten Regionen.

Diese Probleme seien rein mit der Entwaffnung und Rehabilitierung der Farc noch nicht besiegt, erklärte Stefan Peters. "Die soziale Ungleichheit ist eine Triebfeder für Gewalt im Land, ebenso Importe von Kleinwaffen". Des Weiteren stünden auch die Nationen in der Verantwortung, die Hauptabnehmer für kolumbianisches Kokain sind. "Die Prohibitionspolitik gegen Drogen in der westlichen Welt ist gescheitert", so Peters. Für die Bewältigung jener Konflikte brauche es deshalb auch internationale Unterstützung und unkonventionelle Lösungen, denn "Friede gibt es nicht zum Nulltarif".

Dass diese Unterstützung, auch und vor allem aus Deutschland, ankommt, bestätigte Laura Barrios Sabogal. Die Wissenschaftlerin an der Universidad del Rosario hat über ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) bereits in der BRD studiert und versucht, das Voranschreiten des Friedensprozesses in Kolumbien zu analysieren. "Die deutschen Erfahrungen in der Vergangenheitsbewältigung sind für uns extrem wichtig", stellte Barrios Sabogal dar. Es herrsche ein breiter Konsens zur Aufarbeitung der Verbrechen des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust. "Diesen Konsens haben wir in Kolumbien nicht, das Land ist zweigespalten in Gegner und Befürworter des Friedensprozesses", so die Wissenschaftlerin. Kolumbien profitiere durch solche Kompetenzen der Bewältigung stark; internationale Hilfe sei also mehr als einfach nur Geld.

Nach einigen Fragen aus der Runde der über 400 digital teilnehmenden Zuhörer konnte Stefan Peters abschließen, dass "Capz weder den Impfstoff gegen Covid-19, noch gegen Gewalt entwickeln kann, aber den Prozess durch Aufklärung, Arbeit vor Ort und Wissen weiter nach Kräften unterstützen wird". Einzig der Applaus fehlte am Ende des interessanten Formats.