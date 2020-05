JLU Gießen präsentiert sich bei virtueller Bildungsmesse

Der virtuelle Stand der JLU bei der Online-Messe "Study in Germany". Foto: JLU

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Auch wenn in der Corona-Krise internationale Mobilität vorerst nicht möglich ist: Die Justus-Liebig-Universität (JLU) freut sich schon jetzt darauf, nach der Pandemie wieder Studierende aus dem Ausland empfangen zu dürfen. Dazu präsentiert sich die JLU am kommenden Samstag, 9. Mai, im Rahmen der virtuellen Messe "Study in Germany - Virtual Fair Latin America" des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Die Bildungsmesse für Argentinien, Chile, Kolumbien und Mexiko ist eine ideale Gelegenheit für angehende Studierende aus Lateinamerika, die JLU vorab kennenzulernen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeiter des Akademischen Auslandsamts (AAA) und der Zentralen Studienberatung (ZSB) informieren an ihrem virtuellen Stand über das Studienangebot der Gießener Universität.

Voraussetzungen abklären

Sie unterstützen die internationalen Studieninteressierten bei Fragen zu Studieninhalten und -anforderungen sowie Zugangsvoraussetzungen wie beispielsweise Sprachvoraussetzungen und Hochschulzugangsberechtigungen für ein Studium. Über mögliche Wege zu einer individuellen Studienwahl, die den eigenen Interessen und Fähigkeiten entspricht, sowie Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten und Deutschkurs-Angeboten kann weiterführend auch im Nachgang noch beraten werden. Weitere Informationen zum Programm der Online-Messe gibt es unter der Adresse www.study-in-germany.de/eventprogram.