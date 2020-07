JLU Gießen richtet Spendenkonto für Studierende ein

Jeder Euro zählt: Gießener Studierende können auf Spenden hoffen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Die Corona-Pandemie hat auch viele Studierende in finanzielle Not gebracht - sei es durch den Verlust von Nebenjobs oder den Wegfall finanzieller Unterstützung durch die Familie. Die Justus-Liebig-Universität (JLU) hat nun ein Spendenkonto eingerichtet, um die jungen Leute in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. "Der Anlass waren die zunehmenden Berichte über Notlagen von Studierenden - auch angesichts der zahlreichen Ablehnungen von Anträgen auf Zuschüsse", so JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. Da die von Bund und Ländern zur Verfügung gestellten Mittel offenkundig nicht für die Notlagen aller Studierenden ausreichen, hatte Mukherjee dem Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) der JLU seine Unterstützung zugesagt. "Die Corona-Pandemie hat uns alle getroffen. Ich danke schon jetzt allen sehr herzlich, die sich trotz der aktuellen - auch finanziellen - Herausforderungen für eine Spende für in Not geratene Studierende entscheiden."

Auch auf Fachbereichsebene wurden Corona-Hilfsaktionen zugunsten von Studierenden der JLU initiiert. "Das Präsidium dankt allen, die bereits Spendenaktionen ins Leben gerufen haben", sagte Mukherjee. Nun gibt es mit dem Coronafonds für Studierende auch eine zentrale Spendenmöglichkeit. Die eingehenden Spenden leitet die JLU komplett an den Asta weiter, der die Verteilung an die bedürftigen Studierenden über den Förderverein für unschuldig in Not geratene Studierende (Solifonds der Hochschulen in Gießen) übernimmt.

Wer Gießener Studierende unterstützen möchte, die durch die Pandemie in Not geraten sind, kann seine Spende auf das Konto Justus-Liebig-Universität Gießen bei der Landesbank Thüringen überweisen, IBAN DE98 5005 0000 0001 0065 50. Bei der Überweisung müssen die Bezeichnung "Coronafonds Studierende" sowie die Projektnummer 60001174 als Verwendungszweck angegeben werden, damit die Spenden korrekt verbucht werden können.

Auf Wunsch stellt die JLU den Spendern eine Zuwendungsbestätigung aus. Diese kann formlos per E-Mail an drittmittelverwaltung@admin.uni-giessen.de beantragt werden.