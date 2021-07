JLU Gießen strebt Präsenzsemester an

Noch abgesperrt: Die JLU möchte im Wintersemester nur zu gern ihre Tore endlich wieder für Studierende und Mitarbeiter öffnen. Archivfoto: Schepp

GIESSEN - "Präsenz ist das, was wir anstreben", daran lässt Unipräsident Joybrato Mukherjee keinen Zweifel. Doch was Studierende und Mitarbeiter der Justus-Liebig-Universität (JLU) zu Beginn des Wintersemesters tatsächlich erwartet, ist völlig unklar. Zwar sind die Inzidenzen seit Wochen gesunken, ziehen aber wegen der "Delta-Variante" inzwischen wieder an. Und wie sich die Urlaubszeit auswirken wird, scheint ebenfalls ungewiss. "Wir fahren alle miteinander weiter auf Sicht", betont der 47-Jährige am Mittwochnachmittag im Senat. "Die Vorbereitungen stellen wir aber unter das Motto ,Präsenzsemester mit Einschränkungen'", macht er all jenen Hoffnung, die im Hörsaal mit den Kommilitonen diskutieren anstatt zu Hause vor dem Bildschirm Kacheln betrachten möchten.

Ein wichtiger Bestandteil der Strategie der Hochschule sind Impfungen. In Kooperation mit dem Uniklinikum seien in der vergangenen Woche 350 Termine für Beschäftigte angeboten worden, berichtet Kanzlerin Susanne Kraus. Auch wenn die Nachfrage nicht so groß gewesen sei wie gedacht, werde die Aktion am 22. Juli wiederholt. Obendrein soll die Impfung von Studierenden organisiert werden. Schließlich stellen sie die größte Gruppe an der JLU. "Wir sind in Gesprächen mit dem Land." Das Impfzentrum in Heuchelheim sei auch bereit, die jungen Leute zu immunisieren. "Das müsste dann aber sehr zügig gehen", gibt Susanne Kraus zu bedenken, da dort die Tore Ende September geschlossen werden sollen. Ob eine Verlängerung der Öffnungszeit möglich ist, müsse erst geprüft werden. Unterdessen hat auch der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) eine Initiative gestartet und den Kontakt zwischen der JLU und einer Arztpraxis aus dem Landkreis vermittelt, die voraussichtlich an mehreren Terminen jeweils eine vierstellige Anzahl von Dosen verimpfen könnte. "Wir unterstützen dieses Projekt", so die Kanzlerin. Noch müssten Details geklärt werden. Ins Auge gefasst wurde aber offenbar, den früheren "ProMarkt", den die JLU schön länger angemietet hat, als Impfstation umzurüsten. "Die Studierenden werden alle per Rundmail informiert, wenn die Einzelheiten feststehen."

"Ich nehme schon wahr, dass die Mehrheit der Universität nicht noch ein viertes Digitalsemester möchte", sagt der JLU-Präsident. Deshalb soll die Öffnung ab Mitte Oktober so ablaufen, dass stärker auf die "Eigenverantwortung der Unimitglieder" gesetzt werde. Unter Einhaltung der Abstandsregeln sollen so viele Räume wie möglich genutzt werden. Es müsse allerdings davon ausgegangen werden, dass weiterhin ein Teil der Lehre online laufen werde. Wenngleich längst ein weiteres Problem naht: Die Videokonferenzsysteme Webex und MS-Teams, die an der JLU verwendet werden, sind nach Einschätzung des hessischen Datenschutzbeauftragten nicht regelkonform. "Aus diesem Grund dürfen diese Systeme nicht mehr eingesetzt werden", erläutert Vizepräsident Alexander Goesmann, der für die Wissenschaftliche Infrastruktur zuständig ist. Den Hochschulen sei jedoch eine Frist bis Ende des Wintersemesters gewährt worden. Der Bioinformatiker räumt freimütig ein: "Das ist ein Thema, das mich nicht besonders glücklich macht."

Ohne Probleme können somit auch noch die beiden Einführungswochen ab dem 4. Oktober digital ablaufen. Geplant sei, dass jeweils der Freitag analog an der Hochschule stattfinden kann. Es soll Campusführungen geben und die Erstsemester könnten "mit Menschen in Kontakt treten", kündigt Vizepräsidentin Verena Dolle an. Die Ressortchefin für Studium und Lehre merkt an, dass die psychologische Beratung der JLU in den virtuellen Semestern sehr stark nachgefragt worden sei. "Es gab doppelt so viele Gespräche wie vorher." Studierende hätten beschrieben, dass sie nur schwer in die Studienpraxis hineingefunden hätten, der Kontakt zu Kommilitonen habe gefehlt und dadurch auch der Überblick über den eigenen Leistungsstand. "Viele Studierende berichteten von Ängsten, Fristen zu verpassen, und beklagten Vereinsamung." Die Bedingungen des digitalen Studiums seien aber auch für Lehrende nicht einfach gewesen.

Dafür kann Kanzlerin Susanne Kraus noch überaus positive Neuigkeiten vermelden. Die JLU wird nämlich ein zweites Forschungsgebäude im Wert von rund 66 Millionen Euro erhalten. "Das steht seit dem 2. Juli sicher fest." Dort soll Ende 2026 die elektrochemische Materialforschung rund um die Arbeitsgemeinschaften von Prof. Jürgen Janek und Prof. Peter Schreiner einziehen. Die eine Hälfte der Kosten werde der Bund tragen, die andere Hälfte finanziert das Land im Rahmen des Heureka-Programms.

Völlig überraschend kam diese Bewilligung indes nicht. Ende April hatte der Wissenschaftsrat eine deutliche Förderempfehlung zum Bau des "Giessen Center for Electrochemical Materials Research - Energy Materials and their Interfaces" ausgesprochen. Das Gebäude mit einer Hauptnutzfläche von rund 3500 Quadratmetern soll im Campusbereich Seltersberg in unmittelbarer Nähe zu den Institutsgebäuden der Fachgebiete Chemie und Physik entstehen.

Und Joybrato Mukherjee hat nach der Wahlniederlage einer der beiden Kandidatinnen für das Amt der Vizepräsidentin in der vergangenen Woche mittlerweile einen zweiten Anlauf geplant. Eine Bewerberin oder ein Bewerber für das Ressort Forschung und Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses ist zwar noch nicht bekannt, aber zur Wahlversammlung soll der Erweiterte Senat am 17. November zusammentreten. Die Entscheidung könnte dann eine Punktlandung sein: Amtsinhaber Peter Kämpfer scheidet vier Tage später aus dem Präsidium aus.