JLU Gießen und THM konkretisieren "Leitlinien" zum Sommersemester

Archivfoto: THM

GIESSEN. Der Campus ist seit Wochen verwaist. Die Bibliotheken sind geschlossen. Die seit langem geplante Fachtagung ist abgesagt. Und der vorgeschriebene Auslandsaufenthalt auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Corona-Pandemie trifft Studierende mit ungeheurer Wucht. Die Unsicherheit, wie es im bevorstehenden Sommersemester weitergehen wird, ist groß. Zumal viele angehende Akademiker durch den "Shutdown" auch ihren Nebenjob verloren haben. Ob als Servicekraft im Bistro, als Aushilfe im Schuhgeschäft oder Ergänzungslehrer in der Schule: Die finanzielle Situation dürfte für manchen mehr als beängstigend sein. Um "Klarheit zu schaffen" hat das Wissenschaftsministerium nun in Abstimmung mit den 14 Hochschulpräsidenten des Landes an alle Studierenden, Lehrenden und Hochschulbeschäftigten in Hessen ein dreiseitiges Schreiben geschickt. Darin wird konkret zumindest mitgeteilt, dass der Lehrbetrieb am 20. April "zunächst mit digitalen Angeboten" startet. Ansonsten wird in den gemeinsamen "Leitlinien" nachdrücklich auf Flexibilität gesetzt - etwa bei der Dauer des Sommersemesters. Vor allem aber soll den Adressaten offenbar durch die fettgedruckten Zwischenüberschriften Mut zugesprochen werden. Heißt es doch: "1. Wir gehen neue Wege", "2. Wir legen gemeinsam los", "3. Niemand soll zurückbleiben", "4. Wir strengen uns an" und schließlich "5. Wir behalten die nächste Etappe im Blick".

Parole "maximal digital"

"Es gibt nicht das eine digitale Format", stellt JLU-Präsident Joybrato Mukherjee im Gespräch mit dem Anzeiger klar. "Wir werden in den unterschiedlichen Studiengängen unterschiedlich vorgehen." Das Angebot reiche von Webinaren - also online stattfindenden Seminaren - über Power Point Präsentationen mit eingelagerten Audio- und Videoelementen, die ergänzt werden können durch Diskussionsanteile in "Stud.IP" sowie bis hin zur Nutzung von digitalen Plattformen, die interaktive Elemente möglich machen. "Das müssen die Lehrenden mit den jeweiligen Studiendekanaten besprechen", erläutert Mukherjee. Und fügt hinzu: "Dabei haben wir maximale Bewegungsfreiheit für die Fachbereiche. Sie sollen für alle 100 Studiengänge entscheiden, wo welche digitalen Formate am besten eingesetzt werden." Doch auch wenn die JLU die Parole "maximal digital" vorgibt, "wird es auch darum gehen, dass wir verschiedene Dinge verschieben müssen". Denn Laborwissenschaftliche Praktika oder Unterricht am Krankenbett - um nur zwei Beispiele zu nennen - können "bei allem Bemühen" nicht digitalisiert werden. "Das sind Dinge, mit denen wir am 20. April nicht einsteigen können, die wir erst mal nach hinten verschieben. Notfalls bis ins nächste Semester."

Neben Digitalisieren und Verschieben sollen Wege gefunden werden, erforderliche Elemente zu kompensieren. Etwa bei Studiengängen, die ein obligatorisches Auslandssemester umfassen. "Wir wissen alle, das wird in den nächsten ein oder zwei Semestern schwierig werden", so der JLU-Präsident.

Joybrato Mukherjee sieht die Gießener Universität trotzdem für diese Herausforderung schon jetzt gut gerüstet. "Wir beschäftigen uns bereits seit Mitte März mit der Vorbereitung." Innerhalb des Krisenstabes sei eine Arbeitsgruppe zur digitalen Lehre eingerichtet worden, um den Einstieg ins Sommersemester auszugestalten. Je nach Entwicklung der Pandemie und den behördlichen Vorgaben könne im Laufe des Semesters eventuell auch zu Präsenzveranstaltungen in Hörsälen und Seminarräumen zurückgekehrt werden. Die flexible Vorlesungszeit ermögliche den Hochschulen zudem, Veranstaltungen auch nach Mitte Juli noch anzubieten. "Da alle Bundesländer beschlossen haben, dass die Vorlesungszeit im Wintersemester erst am 1. November beginnen soll, haben wir auch im September oder Oktober einen Puffer."

Damit Studierenden keine Nachteile entstehen, könnten Kurse auch im Block nachgeholt werden. "Das ist eine Erfahrung, die wir durch #JLUoffline gemacht haben - nämlich pragmatisch und flexibel mit der Situation umzugehen." Folglich könnten "Creditpoints" auch an Studierende vergeben werden, die sich für "gesellschaftliche Bedarfe" nützlich machen. Fest steht schon jetzt, "dass mit dem Einstieg in die Vorlesungszeit auch ein Ausleihbetrieb in den Bibliotheken wieder gewährleistet werden soll." Natürlich mit den erforderlichen Hygiene- und Sicherheitsstandards. "Die digitalen Ressourcen unserer Bibliotheken standen ohnehin die ganze Zeit zur Verfügung", betont der JLU-Präsident.

"Auf Sicht fahren"

Generell seien die Abgabetermine von Hausarbeiten um sechs Wochen nach hinten verschoben worden, um etwaige Schwierigkeiten der Studierenden bei der Literaturbeschaffung auszugleichen. "Wir müssen wie die Politik derzeit auch auf Sicht fahren." Joybrato Mukherjee räumt ein, dass die Situation für die JLU aber besonders schwierig sei. Immerhin mussten alle Systeme der Hochschule wegen der Cyber-Attacke bereits am 8. Dezember heruntergefahren werden. Damals lief nichts mehr digital, dafür wurde analog allerhand improvisiert. Und nun geht alles ausschließlich digital. "Das ist eine massive Anstrengung für die Lehrenden und Beschäftigten und gerade für die Studierenden der JLU ein riesiger Stress."

Schwierig ist die Situation selbstredend auch für die Studierenden der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Die Lehrenden sind dort gleichsam schon seit geraumer Zeit dabei, möglichst viele Veranstaltungen digital aufzubereiten, hat THM-Präsident Matthias Willems bereits vor wenigen Tagen in seiner neuesten Videobotschaft versichert. Und weiter: "Doch es ist auch klar, dass eine Hochschule, an der praktische Laborübungen eine so wichtige Rolle spielen, nicht in ein paar Wochen wie eine Fernhochschule funktionieren wird. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir mit großem Einsatz daran arbeiten, mehr und mehr Lehrinhalte in nächster Zeit online zu vermitteln." Den Dozenten an den verschiedenen Standorten soll zum Semesterstart am 20. April ebenfalls großer Spielraum eingeräumt werden, digitale Formate zu realisieren, präzisiert Pressesprecher Dr. Armin Eikenberg gegenüber dem Anzeiger. Präsenzveranstaltungen werde es wie an anderen Hochschulen auch an der THM zunächst nicht geben.

Die eingerichtete Taskforce berät derzeit bereits darüber, ob die traditionelle Prüfungsphase Anfang Juli auch verschoben werden muss. "Wir richten uns bei einer solchen Entscheidung selbstverständlich nach den behördlichen Anordnungen, die dann gelten", betont Eikenberg. Auf Bundesebene werde aber bereits diskutiert, ob die Bewerbungsfrist zum Wintersemester - Stichtag ist seit Jahrzehnten der 15. Juli - in diesem Jahr verlängert wird. Dazu ist eine bundesweite Abstimmung sicherlich von Vorteil, da die Abiturprüfungen nicht überall rechtzeitig beendet sein werden.

Keine Probleme haben die THM-Studierenden - im Unterschied zu den JLU-Kommilitonen -, echte Bücher für Hausarbeiten und zum Lernen auszuleihen. Die Bibliothek ist zwar seit Wochen geschlossen, berichtet Eikenberg. Aber die Mitarbeiter haben einen Literatur-Liefer-Service eingerichtet. Wer einen analogen Bestellschein in den Briefkasten einwirft oder online ein Buch bestellt, bekommt das Buch sogleich auf dem Postweg zugeschickt.