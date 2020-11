JLU Gießen: "Unkontrollierte Aufzeichnungen" bei Anhörung nicht erwünscht

Symbolfoto: Friese/Archiv

GIESSEN - Die elektronische Post erreichte die Lehrenden nicht unvorbereitet. Schließlich waren die weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der massiv ansteigenden Infektionen mit Covid-19 in Berlin bereits verkündet worden. Zudem hatte die hessische Landesregierung zusätzliche Maßnahmen beschlossen. Die Justus-Liebig-Universität (JLU) widerrief danach konsequent die erteilten "Durchführungsgenehmigungen für Präsenztermine". Ausgenommen davon wurden lediglich Prüfungen und Klausuren. Statt "Hybridsemester" mit einigen Treffen in Seminarräumen und Hörsälen, lautet die Parole also erneut "maximal digital" - auch für die zahlreichen Studienanfänger, die ohne Zweifel gern echte Hochschulluft geschnuppert hätten.

Zumindest für Erstaunen sorgte deshalb die Ankündigung des Wahlvorstandes, dass die Anhörung der beiden Kandidaten für das Präsidentenamt aus der Aula, die dem Wahlgremium vorbehalten blieb, in gleich drei Hörsäle auf dem Campus live übertragen werden soll. Und dass dort Mitarbeiter, Studierende und unter Umständen die interessierte Öffentlichkeit auf den Klappsitzen Platz nehmen dürfen. Nach vorheriger namentlicher Anmeldung. "Dem von einigen von Ihnen geäußerten Wunsch nach einem campusweiten Streaming der Anhörung stehen leider rechtliche und Datenschutzerwägungen entgegen", hieß es in der Rundmail.

Aufgeteilt in drei Hörsäle

Bis zum Ende der Anmeldefrist hatten insgesamt 105 Personen ihr Interesse an der persönlichen Teilnahme bekundet, teilte die JLU-Pressestelle auf Anfrage des Anzeigers mit. Im Detail bedeutet das: Biologischer Hörsaal: 30 Plätze - alle belegt, Chemischer Hörsaal: 80 Plätze - 47 belegt, Hörsaal 5 im Campusbereich Recht und Wirtschaft: 80 Plätze - 28 belegt.

"Es wurde entschieden, alle drei Hörsäle zu nutzen, um alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst weit auseinandersetzen zu können. Ferner bieten wir so mehrere Standorte an", erläuterte eine Unisprecherin. Das Votum gegen das uniweite Streamen sei getroffen worden, damit "die Möglichkeit der unkontrollierten Aufzeichnung weitestgehend ausgeschlossen werden soll".

Kein Probelauf

Als Probelauf für ein eventuelles Ausweiten von Präsenzveranstaltungen im Wintersemester soll die Übertragung der Anhörung indes nicht dienen. "Bei der Lösung, die aktuell ausnahmsweise für die Sitzung des Erweiterten Senats gefunden wurde, handelt es sich um ein so genanntes Hybridformat (Präsenzveranstaltung und digitale Übertragung für ein breiteres Publikum), das wegen der sehr hohen technischen Anforderungen für den breiten Einsatz in der Lehre ohnehin nicht vorgesehen ist", so die Pressesprecherin. Und: "Die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen in Präsenz anzubieten, wo es zwingend notwendig und eine digitale Alternative ausgeschlossen ist, ist nach wie vor gegeben. Die Entscheidung darüber liegt bei den Fachbereichen. Wir sind aber vom Land dazu angehalten, vorrangig Online-Lehre anzubieten."