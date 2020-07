JLU Gießen: "Wir haben jeden Stein umgedreht und geprüft"

Angebot überarbeitet: Der Fachbereich "Sprache, Literatur, Kultur" setzt stärker auf Praxisbezug. Archivfoto: Möller

GIESSEN. Seminare in Vorlesungsstärke waren gerade in der Germanistik viele Jahre keine Seltenheit. Denn das Studium der deutschen Literatur und Sprache war bei jungen Leuten beliebt, und folglich betrug die Auslastung mitunter bis zu 130 Prozent. Seit geraumer Zeit sind die Anfängerzahlen jedoch spürbar gesunken. Das gilt auch für Anglistik und Romanistik. Die statistischen Daten dazu lassen sich ganz einfach auf der Homepage der Justus-Liebig-Universität (JLU) überprüfen: Im Wintersemester 2015/2016 waren am Fachbereich "Sprache, Literatur, Kultur" noch rund 4500 Studierende eingeschrieben. Im vergangenen Wintersemester konnten dort hingegen nur noch knapp über 3100 junge Frauen und Männer gezählt werden.

",Sprache, Literatur, Kultur' war vor zehn Jahren noch der größte Fachbereich der JLU, inzwischen liegen wir mit unserer Studierendenzahl auf Platz 5. Selbst wenn sich sicherlich die doppelten Abiturjahrgänge und die Aussetzung der Wehrpflicht deutlich bemerkbar gemacht haben, muss die Fachbereichsleitung natürlich auf diesen Rückgang reagieren, der womöglich mit unserem Angebot und auch den Strukturen zusammenhängt", erläutert Dekan Prof. Thomas Möbius. Der Fachbereich ist mit den fünf Instituten Germanistik, Anglistik, Romanistik und Slavistik sowie den Angewandten Theaterwissenschaften durchaus heterogen. Also sei der erste Schritt eine Schwächen-Stärken-Analyse gewesen. "Da gleichzeitig die Reakkreditierung, also die Wiederzulassung der Studiengänge anstand, haben wir metaphorisch gesprochen jeden Stein umgedreht und geprüft, wo wir die meisten Studierenden und welche Studiengänge sich bewährt haben." Allerdings wurde nicht nur die Lehre kritisch hinterfragt. "Da wir in den vergangenen Jahren einen erkennbaren Rückgang vor allem im Bereich der Verbundforschungsprojekte feststellten, mussten wir uns auch im Hinblick auf die Forschung strategisch neu aufstellen", schildert der Literaturwissenschaftler.

"Alle haben mitgemacht"

Erfolgreich sei der Fachbereich nach wie vor bei der Ausbildung der Lehramtskandidaten, die rund 75 Prozent der Studierenden bilden. Einen signifikanten Rückgang habe es jedoch bei allen Bachelor- und Masterabschlüssen gegeben. "Folglich wurde dieser Bereich zuerst angepackt." Eine durchaus zeitintensive Aufgabe, zumal alle Fächer miteinbezogen wurden. "Wir haben unzählige Gespräche geführt, auch mit den Stabsabteilungen Lehre und Studium sowie Forschung. Gemeinsam haben wir ein Konzept erarbeitet, das innovative Veränderungen umfasst. Und natürlich haben wir auch den Fachbereichsrat als wichtigstes Gremium informiert, da dort alle Entscheidungen bestätigt werden müssen", beschreibt der Dekan das abgestimmte Vorgehen. Als Hauptpfeiler hätten sich klare und griffigere Bezeichnungen für die Studiengänge, inhaltliche Modifizierungen und eine sehr viel stärker ausgeprägte Berufsbezogenheit herauskristallisiert.

Es lässt sich allenfalls darüber spekulieren, wieviel Unruhe das an dem einst sehr erfolgreichen Fachbereich ausgelöst haben mag. "Die kontroverse Diskussion ist das Lebenselixier der Geisteswissenschaften", betont Thomas Möbius. Und fügt hinzu: "Wir haben viel und lange miteinander diskutiert, wenn es zum Beispiel um die Änderung von Studiengangsbezeichnungen ging." Das Erfreuliche aber war offenkundig: "Am Ende haben alle mitgemacht." Die Bezeichnung "Sprache, Literatur, Kultur" (SLK) sei ersetzt worden durch die Fachbezeichnungen, also den Bachelor oder Master Germanistik, Anglistik und Romanistik. Schließlich sei auch für künftige Vorstellungsgespräche wichtig, dass die Personalveranwortlichen wissen, mit wem sie es konkret zu tun haben. Denn es sei unverkennbar, dass die wenigsten Absolventen des Fachbereichs in der Wissenschaft bleiben.

"Deshalb haben wir die kulturelle Praxis in unserem Angebot gestärkt und das auch durch den Aufbau und die Verlagerung von Stellen dokumentiert." Anstelle der Kombination Moderne Fremdsprachen, Kultur und Wirtschaft (MFKW) wurde demnach der Studiengang "International Communication and Business" (ICB) aufgelegt, der zum Wintersemester startet und für den nun eine Professur eingeplant wurde.

"Interkulturalität"

Dabei gibt es eine Kooperation mit der Rechtswissenschaft sowie den Wirtschaftswissenschaften der JLU. Fester Bestandteil sind künftig ein Auslandssemester sowie ein Praktikum. Und im Master steht das Thema "Interkulturalität" besonders im Vordergrund. "In den Studiengängen, in denen nur noch wenige Studierende eingeschrieben waren, haben wir, wo es möglich war, die Inhalte in andere Bereiche umgruppiert", so Thomas Möbius. Obendrein wurde vereinbart, die Korpuslinguistik, einen Bereich der Sprachwissenschaft, nicht fortzuführen. "Ich finde das zwar persönlich schade, und das heißt auch nicht, dass das für immer so bleiben muss. Aber angesichts der geringen Auslastung haben wir gemeinsam entschieden, damit nicht in die Akkreditierung zu gehen", stellt der Dekan klar.

Im Bereich Forschung sei konstatiert worden, dass der Fachbereich in Einzelinitiativen recht stark sei. Verbundprojekte hingegen müssten neu entwickelt werden. "Wir haben dazu mehrere Initiativen aus den Theaterwissenschaften, der Slavistik und der Arbeitsstelle Holocaustliteratur konkret in den Blick genommen, die in das Gesamtkonzept der JLU eingebunden sind", umreißt er die weiteren Planungen.

Doch wenngleich der Dekan betont, dass alle Maßnahmen im Konsens getroffen worden seien, hat sich eine Kollegin um das Amt beworben, und kam es letztlich nicht zu seiner vorgesehenen Wiederwahl in der Sitzung des Fachbereichsrates (siehe oben). "Wenn es 20 Gegenkandidaten geben würde, hätte mich das sicherlich zum Nachdenken gebracht. Dass jemand sich für ein Amt bewerben möchte, halte ich aber für ein demokratisches Grundprinzip", sagt Thomas Möbius. Die Wahl des Dekans obliege in Abstimmung mit dem Präsidenten dem Fachbereichsrat und dessen Entscheidung sei ja noch gar nicht gefallen.