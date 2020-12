JLU: Neuer Podcast der "Gießener Offensive Lehrerbildung"

Zu Gast im Podcast: Beate Caputa-Wießner von der Zentralen Studienberatung. Foto: Malte Werner

GIESSEN - Die Vielfalt von Perspektiven auf die Lehrerbildung stärker sichtbar zu machen - das ist das Ziel eines neuen Podcasts der "Gießener Offensive Lehrerbildung" (GOL) an der Justus-Liebig-Universität (JLU). Unter dem Titel "Klasse(n)arbeit" werden Erkenntnisse aus Schule, Unterricht und Lehrerbildung einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

In der ersten Episode "Neue Held*innen braucht das Land" wird der Einstieg in das Lehramtsstudium mit Beate Caputa-Wießner von der Zentralen Studienberatung der JLU diskutiert. Dabei wird deutlich, dass der Lehrerberuf unterschiedliche Kompetenzen erfordert und deshalb ein erfolgreiches Studium auch mit sehr verschiedenen individuellen Profilen möglich ist.

"Der Podcast ist ein idealer Weg, um auch außerhalb der Hochschule die gesellschaftliche Relevanz und die Herausforderungen des Lehrerberufes zu kommunizieren", sagt Prof. Ludwig Stecher aus der Steuerungsgruppe der GOL. Dabei solle gerade diese erste Folge des Podcasts Schülerinnen und Schüler, die mit dem Gedanken spielen, Lehramt zu studieren, in ihrer Studienentscheidung unterstützen.

In den weiteren Folgen wird es in dem Podcast vor allem um wissenschaftliche Fragen aus dem Bereich Lehrerbildung gehen - etwa zur Bildungsbeteiligung, Digitalisierung oder Vernetzung. "Der Podcast ist auch ein kreativer Weg, mit den verschiedenen Akteuren in der Lehrerbildung ins Gespräch zu kommen", erklärt Prof. Stecher die Idee hinter der Podcast-Entwicklung. Zu hören ist "Klasse(n)arbeit" unter anderem über die Podcast- und Streaming-Plattformen Spotify oder Soundcloud.

Die GOL ist ein Strukturentwicklungsprojekt der JLU, das der Sicherung und Entwicklung der Qualität der Lehrerbildung dient und im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aufgelegten Förderlinie "Qualitätsoffensive Lehrerbildung" von 2016 bis 2023 mit knapp elf Millionen Euro unterstützt wird. Die GOL arbeitet an Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen, der Studienangebote, der Lehr- und Lernkultur sowie der Kommunikation und Kooperation mit außeruniversitären Akteuren in der Lehrerbildung.