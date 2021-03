JLU prüft Einsatz von Schnell- und Selbsttests

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die mittlerweile von Angela Merkel & Co. wieder zurückgenommene "Osterruhe" hatte zwischenzeitlich auch an der Justus-Liebig-Universität (JLU) für Unruhe gesorgt. Hätten deswegen doch Prüfungen und Lehrveranstaltungen verlegt werden müssen, ist der jüngsten der regelmäßigen Rundmails des Präsidiums an Mitglieder und Angehörige zu entnehmen. Nach der Bund-Länder-Konferenz seien viele Rückfragen eingegangen. Unabhängig davon stellt man sich an der JLU darauf ein, dass angesichts der Pandemie-Entwicklung in den kommenden Wochen dennoch Einschränkungen möglich sind, auf die es dann im Hochschulbetrieb zu reagieren gilt.

Den Studierenden und Beschäftigten bescheinigt die JLU-Leitung, sich "bislang überaus verantwortungsvoll verhalten und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit großer Disziplin mitgetragen" zu haben. "Trotz aller verständlichen Frustration" bittet man, die Mobilität auch über die Osterferien auf ein Mindestmaß zu beschränken und von touristischen Reisen abzusehen. "Angesichts der Ausbreitung der gefährlicheren Virusmutanten ist das wichtiger denn je."