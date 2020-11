JLU-Ringvorlesung: RKI-Präsident Wieler nach Gießen zugeschaltet

Koordinator und Politikwissenschaftler Prof. Claus Leggewie (l.) und JLU-Alumnus Prof. Lothar H. Wieler vom Robert-Koch-Institut. Foto/Screenshot: Pflüger

GIESSEN. Nicht zuletzt an der Demo vor dem eigentlichen Austragungsort des ersten Teils der Ringvorlesung des Präsidenten der Justus-Liebig-Universität (JLU), dem Uni-Hauptgebäude, lässt sich erkennen, was für ein gewichtiger Player die dem ersten Vortragenden Prof. Lothar H. Wieler unterstellte Institution momentan ist: So lautete der Titel der Auftaktlesung folgerichtig „Das Robert Koch-Institut: zentraler Akteur in der Bewältigung der SARS-CoV-2-Pandemie“. „Diese kurzfristige Pandemie ist, genau wie der langfristige Klimawandel, Teil des neuen Normalen. Wir leben in Zeiten großer Ungewissheit, aber auch der Veränderung”, begrüßte Unipräsident Joybrato Mukherjee seinen Gast, der live aus Berlin in die Aula der Universität übertragen wurde.

Kein Pessimismus

Der Titel der Ringvorlesungsreihe „Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Und: Wie wir morgen leben werden“ könne laut Koordinator Prof. Claus Leggewie, Gründer des mitorganisierenden „Panel on Planetary Thinking“, durchaus pessimistisch verstanden werden. „Das war aber gar nicht unser Ziel, im Gegenteil: Wir lebten ja auch vor Corona nicht in der besten aller Welten. Wir wollen Mut machen, in schwierigen Zeiten Schwung zu nehmen für neue Aufbrüche“, so der Politikwissenschaftler. Wieler, ein Alumnus der hiesigen Universität, bedauerte es sehr, nicht persönlich anwesend sein zu können, „da ich viele gute Stunden in der Aula verbracht habe“. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des RKI, erläuterte er zunächst die Aufgaben des Instituts: „Wir sind keine reine Institution zum Infektionsschutz. Auch in allen anderen Bereichen haben wir den besten Überblick über die Gesundheit der Menschen in Deutschland“, so der auf Zoonose, also auf die Übertragung von Krankheitserregern von Tiere auf Menschen, spezialisierte Tierarzt.

Deshalb sei das RKI eine „Public Health Institution“, die auch auf Gesundheitsökonomie und -politik einwirke. Seit Beginn der Corona-Krise sei das ganze Institut ausgerichtet auf deren Management. „Unsere Aufgabe besteht in der Beratung der Bundesregierung, aber auch in der Erstellung und Koordinierung von Pandemieplänen sowie mittlerweile auch hygienische und therapeutische Empfehlungen an Fachpersonal“, erklärte der Vortragende. Da die Corona-Pandemie ein solch hohes Ausmaß an Wirkung entfalte, sei mittlerweile die ganze Behörde im Dauereinsatz. „Der Aufwand ist unglaublich. Mittlerweile haben wir über 30 000 Überstunden angesammelt und wissen gar nicht, wann wir sie jemals abfeiern können“, witzelte Wieler. Die tägliche Abfrage der Fallzahlen bei den Gesundheitsämtern, die zentrale Präsentation der Daten, die Abfrage nach freien Intensivbetten und nicht zuletzt wissenschaftliche Forschungen und Studien zum Virus seien allesamt Aufgaben der über 1100 Mitarbeitenden; momentan liefen unter anderem Studien zum Infektionsverhalten an Kitas und Schulen, da vor allem junge Menschen ab 14 Jahren in der zweiten Welle auch sehr oft infiziert seien. „Auch das Intensivbettenregister DIVI oder die Corona-App sind mit und durch uns entstanden“, so Wieler.

Strategie nicht geändert

Viele Fragen des interessierten Publikums richteten sich anschließend nach der Unabhängigkeit des RKI. Für diese sei laut des Präsidenten eine unabhängige Finanzierung unerlässlich, aber auch gegeben. „Der politische Druck, der auf uns liegt, ist ein zeitlicher. Wir versuchen immer, aktuelle Erkenntnisse zu veröffentlichen, müssen aber auch bei dem jungen Phänomen Covid-19 immer wieder Annahmen revidieren und anpassen“, berichtete der Forscher. Dies sei beispielsweise mit der Effizienz der Maske passiert. Historisch könne man sich kaum auf Erfahrungen stützen, da die einigermaßen vergleichbare Spanische Grippe nur eine geringe Datenlage aufweist. „Grundsätzlich hat sich aber seit Beginn der Pandemie unsere Strategie nicht geändert: Eindämmung, Schutz, Milderung!“, so Wieler. Vor allem seien die Behandlungsmethoden ständig in der Anpassung, wodurch es zu weniger Todesfällen komme. „Auch die Verbesserung von Antigen-Schnelltests erlaubt die schnellere Eindämmung von Infektionsherden, auch wenn sie die präziseren PCR-Tests nicht ersetzen können“, erklärte der Vortragende weiterhin. Dies sei ein nun bestehender Vorteil gegenüber des ersten Lockdowns, „auch wenn ich die zweite Welle in dieser Intensität wesentlich später erwartet hätte“.

Der eventuell bald in Serie produzierte Impfstoff sei laut Wieler zu allererst für alte und hochalte Mitbürger zu reservieren, da in diesen Altersgruppen die Sterberate am höchsten sei. „Alle anderen müssen sich da etwas gedulden und da mitziehen – das ist nicht trivial!“, ermahnte der Redner. „Wir haben bereits eine so große Welle an Solidarität innerhalb der Gesellschaft erlebt, das sind die positiven Seiten der Corona-Krise. Halten sie noch etwas durch!“ Auch habe der Staat und die Gesellschaft unglaubliche Handlungsstärke gezeigt. „Dies kann man, um den Bogen zu schlagen, auch als Vorbild für die Bewältigung zukünftiger Krisen wie den Klimawandel sehen“, so Wieler. Als Tipps, um bis zur Einführung des Impfstoffes und darüber hinaus gesund zu bleiben, präsentierte Wieler zum Ende noch einmal die bestehenden Empfehlungen: „Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften und am besten noch die Corona-Warnapp bieten den größten Schutz, denn das Virus verbreitet sich nur, wenn wir ihm die Chance dazu bieten“.