Joachim Bernard übernimmt als Polizeidirektor

Joachim Bernard

GIESSEN - (red). Kriminaldirektor Joachim Bernard übernimmt die Nachfolge von Polizeidirektor Marc Göbel, der zuletzt in den Abteilungsstab „Einsatz“ des Polizeipräsidiums Mittelhessen wechselte. Polizeipräsident Bernd Paul führte den 52-jährigen Familienvater, der im Kreis Limburg-Weilburg wohnt, am 6. März in sein neues Amt ein.

Bernd Paul zeigte sich erfreut, dass Joachim Bernard, der zuletzt beim Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden war, diese verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt. „Mit Joachim Bernard hat die Polizeidirektion Gießen einen erfahrenen Führungsbeamten bekommen. Im Polizeipräsidium Mittelhessen gibt es keine andere Direktion, die eine so große Stadt zu betreuen hat. Daher ist insbesondere die Zusammenarbeit mit Vertretern von Landkreis und der Stadt Gießen von besonderer Bedeutung“, so Bernd Paul bei der Amtseinführung.

Im Beisein von Personalrat Holger Schmidt bedankte sich Joachim Bernard und sagte: „Die Zusammenarbeit im Polizeipräsidium Mittelhessen verbinde ich, rückblickend auf meine Erfahrungen als Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill von 2015 bis 2017, mit guten Erfahrungen sowie respekt- und vertrauensvollem Umgang miteinander. Ich freue mich auf diese Herausforderung und bevorstehende Zeit.“ Zu den Gratulanten gehörte neben dem Polizeipräsidenten und dem Personalrat auch der Leiter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Leitender Polizeidirektor Manfred Kaletsch.