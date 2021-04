Joachim Grußdorf ist neuer Stadtverordnetenvorsteher in Gießen

Joachim Grußdorf (Bildmitte) ist neuer Stadtverordnetenvorsteher. Toleranz, Respekt und Anstand zählt er zu seinen zentralen Werten. Foto: Friese

GIESSEN - Joachim Grußdorf ist neuer Stadtverordnetenvorsteher. Das Parlament hat ihn am Donnerstagabend einstimmig gewählt. "Das ist ein bewegender Moment für mich. Ich habe großen Respekt vor den neuen Herausforderungen und Erwartungen, die im Amt auf mich zukommen", sagte der Politiker von den Grünen. Grußdorf, der 1961 als DDR-Flüchtling in die Stadt kam, folgt Frank Schmidt von der SPD nach. Ihm dankte Gießens neuer Erster Bürger besonders für seine "umsichtige und kollegiale Amtsführung, die für mich ein Vorbild bleibt".

"In Gießen hat für mich ein neues Leben begonnen", betonte der Politiker, der im Alter von neun Jahren kurz nach dem Mauerbau im Meisenbornweg ankam. Diese Lebenserfahrung habe sein Engagement geprägt. Im neuen Amt wolle überparteilich, gerecht und Ansprechpartner für alle Stadtverordneten sein. Toleranz, Respekt und Anstand seien ihm zentrale Werte. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Büro der Stadtverordnetenversammlung", hob der Gießener hervor. Besondere Anerkennung sprach er Leiter Dieter Knoth, Andrea Allamode und Simone Benz aus. "23 Stadtverordnete sind heute erstmals in der Versammlung. Das heißt, dass fast 40 Prozent der Mitglieder neu sind. Das Parlament wird deutlich jünger und der Anteil der Frauen ist von 34 Prozent auf 44 Prozent gestiegen", berichtete Grußdorf. Migranten seien bislang jedoch unterrepräsentiert.

"Herkulesaufgabe"

"In der Wahlperiode stehen wir vor riesigen Herausforderungen", riss der "Neue" einige Themen der kommenden fünf Jahre an. Dazu zählten Gießens Klimaneutralität im Jahr 2035, die Verkehrswende, Wohnungsbau und Innenstadtentwicklung. "Die damit verbundenen Finanzherausforderungen zu stemmen, wird eine Herkulesaufgabe", resümierte der Vorsteher. Bei allem Streit in der Sache habe man in der parlamentarischen Demokratie ein gemeinsames Fundament, so Grußdorf. Als Kandidaten vorgeschlagen hatte ihn Fraktionsvorsitzender Alexander Wright von den Grünen. "Joachim Grußdorfs Engagement in Bildungspolitik und Kultur wird überparteilich anerkannt", führte Wright an. Demokratie, Frieden und Menschenrechte seien zentrale Themen des Kollegen, der für seine Sachlichkeit und ruhige Ausstrahlung bekannt sei. "Ich wünsche der Stadtverordnetenversammlung viel Erfolg und ein glückliches Händchen", eröffnete Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) die Sitzung, deren Leitung bis zur Wahl des Vorstehers Alterspräsidentin Edith Nürnberger übernahm. Sie erinnerte sich in einer Rede an ihre 36 Jahre Kommunalpolitik - ursprünglich hatten es nur zwei Jahre werden sollten. "Ich freue mich, dass heute mehr junge Menschen im Parlament sind. Das heißt aber nicht, dass ältere Menschen nicht mehr gebraucht werden", unterstrich die Stadtverordnete von den Grünen. Es sei wichtig, dass Menschen unterschiedlicher Altersgruppen ihre Visionen einbringen. Die Welt verändere sich stetig, deshalb sei ein "Weiter so!" fehl am Platz. Dinge wie die Verkehrswende oder die Energiewende dürften nicht auf die lange Bank geschoben werden. "Wenn man etwas wirklich will, muss man den Mut haben, Entscheidungen zu treffen", forderte die Alterspräsidentin. Wohin mangelnder Mut führe, hätten die letzten Monate der Pandemie gezeigt. Darüber hinaus "ist auch in unserer Stadt zu hören, dass die da oben machen, was sie wollen." Vor diesem Hintergrund sei die Affäre um die Beschaffung von Schutzmasken im Bundestag unerträglich. "Denn dieses Verhalten fällt auf uns alle zurück. Wir müssen alle daran arbeiten, wieder mehr Vertrauen in die Politik zu gewinnen", resümierte die Alterspräsidentin.

Neben der Wahl des Stadtverordnetenvorstehers setzte das Parlament in seiner konstituierenden Sitzung den Termin der Oberbürgermeisterwahl fest.

Oberbürgermeisterwahl

Sie findet am 26. September zusammen mit der Bundestagswahl statt. Das Ergebnis der Kommunalwahl vom 14. März erkannte die Stadtverordnetenversammlung ebenfalls an. Ein weiterer Beschluss: Die Geschäftsordnung des Parlamentes aus der letzten Wahlperiode gilt auch weiterhin. Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse ist jedoch auf 15 erhöht, um allen Fraktionen Plätze zu bieten.

Und auch ein Dringlichkeitsantrag der CDU wurde beschlossen. Künftig soll die sogenannte Event-Funktion der Corona-Warn-App bei allen städtischen Veranstaltungen genutzt werden. Zudem solle der Magistrat die Nutzung dieser Funktion aktiv bewerben und unter anderem Einzelhandel, Gastronomie und sonstige Gewerbe- und Veranstaltungsformate bei Einführung und Umsetzung beratend unterstützen.