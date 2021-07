Joel Weinberg gewährt in Gießen Einblicke in "wahres Pulverfass"

Angespannte Lage: In Jerusalem kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Juden und Muslimen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Israel hat bisher ein turbulentes Jahr durchlebt - wenn auch mit anderen Schwerpunkten als der Rest der Welt. Den großen Themen der israelischen Gesellschaft in der Gegenwart widmete sich nun der Friedensaktivist Dr. Joel Weinberg bei einem Vortrag in der Jüdischen Gemeinde Gießen. Er selbst lebt und arbeitet in Jerusalem und engagiert sich bei "Amnesty International" sowie im Jüdisch-Christlichen Dialog. "Joel ist ein Fundraiser - oder wie man auf Jiddisch sagen würde: ein Schnorrer", sagte der Gemeindevorsitzende Dow Aviv zur Vorstellung des Gastes. Der Begriff "Schnorrer" habe dabei eine positive Konnotation, nämlich die eines Wohltäters.

Hohes Tempo

Joel Weinberg setzte sich in seinen Ausführungen - von Dow Aviv teils vom Englischen ins Deutsche übersetzt - mit der Bekämpfung des Coronavirus, den Spannungen mit der Hamas in Gaza, der politischen Lage und dem schwelenden Konflikte zwischen Juden und israelischen Arabern auseinander. Dass Israels Impfkampagne weltweit wahrgenommen wird, hob auch Weinberg hervor. "Covid wird dort sehr erfolgreich bekämpft." Das Land habe inzwischen 60 Prozent seiner Bewohner immunisiert, Deutschland hingegen nur 35 Prozent. Anders sieht es in den palästinensischen Gebieten aus, in denen lediglich sechs Prozent voll geimpft sind. Dieses hohe Tempo liege zum einen an der jungen Bevölkerung und zum anderen an den umfangreichen Impfangeboten. "Wir haben eine viel jüngere Bevölkerung und jeder Israeli kann eine Impfung sofort erhalten."

Eine noch dominierendere Rolle nehme der Nahost-Konflikt ein. Im Gazastreifen hatten zwar im Jahr 2006 Wahlen stattgefunden, aus denen die Hamas als Sieger hervorging, wirklich unterstützt werde die Organisation allerdings nicht. "Die Leute haben die Hamas gewählt, weil sie die PLO hassen", fasst der Referent zusammen. Die PLO habe ihr Machtzentrum schließlich ins Westjordanland verlagert. Gleichzeitig habe der langjährige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Hamas unterstützt, um die PLO zu schwächen. "Das ist eine komplizierte, politische Situation", ergänzt Dow Aviv.

Fotos Angespannte Lage: In Jerusalem kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Juden und Muslimen. Symbolfoto: dpa Joel Weinberg 2

Das "wahre Pulverfass", so Weinberg, seien indes die Konflikte in Jerusalem selbst. Die Stadt ist in einen jüdischen Teil im Westen und einen palästinensischen Teil im Osten geteilt und immer wieder Ziel von Ausschreitungen. "Ja, wir sind mit vielen Problemen gesegnet, aber Jerusalem ist das komplizierteste Problem von allen." Im Mittelpunkt: der Tempelberg mit dem Felsendom und der al-Aqsa-Moschee. "Christen, Muslime und Juden sehen den Tempelberg als Streitpunkt an", betont Aviv.

"Tickende Bombe"

Der Felsendom sei explizit keine Moschee, sondern ein gemeinsamer Ort der Religionen. Gleichzeitig ist die dort gelegene al-Aqsa-Moschee der drittwichtigste Ort für Muslime. Alle Muslime würden sich bei diesem Thema sofort gegen die Juden vereinen, meint Joel Weinberg. "Die al-Aqsa-Moschee ist eine tickende Bombe." Das beeinflusse massiv die Beziehungen zwischen Juden und Arabern innerhalb der Gesellschaft und führe zu weiteren Spannungen.

"Und dann wäre da noch die Person Netanjahu, die für Streit sorgt - oder auch eint." Die neue Regierungskoalition im israelischen Parlament, der Knesset, hat vor allem ein Ziel: nie wieder Netanjahu an die Macht zu lassen. Die Bandbreite der vertretenen Parteien ist groß. "Von ganz rechts bis zur linken Arbeiterpartei, in diesem Parlament ist so gut wie jeder vertreten", erläutert Weinberg. Der neue Ministerpräsident Naftali Bennett habe die schwierige Aufgabe vor sich, einerseits den Konflikt in Gaza zu lösen und andererseits Netanjahu in Schach und den Likud in der Opposition zu halten. Dies sei das Bestreben aller Parteien. Wenn aber der frühere Ministerpräsident einmal als Likud-Vorsitzender abtrete, könnte die neue Regierung ins Wanken geraten.

Foto: Leyendecker