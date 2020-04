Johannes- und Lukasgemeinde aus Gießen zeigen Gottesdienste online

Ein Segen in der Corona-Krise: Pfarrer Michael Paul ist trotz Ausnahmesituation "mit dem Herzen dabei". Foto: Mosel

Giessen. Pfarrer Michael Paul schüttelt vehement mit dem Kopf. Nein, wohl kein einziges Mal in 127 Jahren musste ein Ostergottesdienst der Johannesgemeinde komplett ausfallen. Und auch Pauls Kollege Matthias Weidenhagen ist kein Umstand bekannt, den die Lukasgemeinde dazu gezwungen hätte, die Feierlichkeiten zu den höchsten christlichen Feiertagen auszusetzen. Seit Fertigstellung der Johanneskirche im Jahr 1893 nutzen die beiden Evangelischen Gemeinden abwechselnd das Gotteshaus an der Südanlage. Durch die Corona-Pandemie sind sie trotz sozialer Distanz und Gottesdienstverbot näher zusammengerückt denn je. Denn ausfallen sollen die Karfreitags- und Ostergottesdienste auch in der Krise nicht. Anders werden diese zwar sein, aber dennoch altbekannt. Seitdem sie Gläubige nicht mehr in der Kirche empfangen dürfen, zeichnen die beiden Pfarrer ihre Liturgien und Predigten gemeinsam auf Video auf. Pünktlich zur gewohnten Gottesdienstzeit können die zusammengeschnittenen und mit Orgelspiel sowie Liedtexten unterlegten Aufnahmen dann im Internet angeschaut werden.

Steht das neue Stativ gerade? Ist die Verkabelung im Bild zu sehen? Stören die eingeschalteten Wandlichter vielleicht? Und vor allem: Wie gelingt es, die Stimmung eines Gottesdienstes digital bestmöglich einzufangen? Die Produktion bedeutet für alle Beteiligten Neuland. Alle, das sind gerade einmal vier Personen. Neben den beiden Pfarrern stehen am Donnerstag auch Kantor Christoph Koerber und Gemeindemitglied Dr. Jürgen Ellmer im Altarbereich der großen Hallenkirche. Vor ihnen: Durchweg leere Bänke. Ellmer ist selbstständiger PC-Dienstleister. Die digitale Technik ist ihm nicht fremd, doch gefilmt hat er "höchstens früher mal meine Kinder".

"Weiterhin für euch da sein"

Der Gottesdienst-Dreh ist selbstredend keine professionelle Produktion. Dennoch haben Johannes- und Lukasgemeinde eigens eine Kamera und weiteres Equipment angeschafft, nachdem ein Mitarbeiter der Stadtmission zunächst technische Starthilfe gegeben hatte. Trotz Ausnahmezustand in der Corona-Krise ist bei den Dreharbeiten inzwischen fast so etwas wie Routine eingekehrt. Die Aufzeichnung des Karfreitag-Gottesdienstes ist bereits die vierte Produktion für Pfarrer Michael Paul.

Der 15. März läutete auch in der Johanneskirche eine Zäsur ein. Nach dem letzten regulären Abendgottesdienst kristallisierte sich heraus, dass Zusammenkünfte in dieser Form zunächst nicht mehr stattfinden können. "Mir war ziemlich schnell klar, dass es nicht ohne Gottesdienste geht", macht Paul deutlich. Bereits am darauffolgenden Sonntag sprach der Pfarrer dann wie gewohnt zu seiner Gemeinde; statt in der Kirche saßen die Gläubigen eben im heimischen Wohnzimmer vor Smartphone, TV oder Computer. "Die Menschen sollen hier eine offene Tür erleben", sagt Matthias Weidenhagen. Und das, obwohl das Eingangsportal der Kirche geschlossen bleibt. Wie auch sein Kollege will der Pfarrer der Lukasgemeinde "weiterhin für Euch da sein". Ältere Gemeindemitglieder sind angeschrieben worden, auf der Homepage und in den Sozialen Medien wird unter anderem Einkaufshilfe angeboten. Und schließlich richtete sich auch Weidenhagen in Youtube-Videos an seine Gemeinde. Der Zusammenschluss klingt vor diesem Hintergrund wie eine logische Konsequenz: Mithilfe digitaler Medien halten die beiden Pfarrer fortan gemeinsam Gottesdienste ab. "So können wenigstens wir miteinander feiern", erklärt Weidenhagen. "Es geht uns auch darum, ein Zeichen in der Krise zu setzen." Denn eigentlich finden die Gottesdienste von Johannes- und Lukasgemeinde getrennt voneinander statt.

Jürgen Ellmer muss auf vieles achten. Im Manuskript verfolgt der Computerfachmann den Ablauf, gibt Handzeichen, sorgt für passende Übergänge und die richtige Lautstärke mit möglichst wenig Nachhall in der großen leeren Kirche. Gedreht werden zuerst Liturgie und Predigt, danach das Orgelspiel. Später wird Ellmer die Szenen zusammenschneiden und für mehr Interaktivität die Lieder sowie Gebete mit Texten versehen.

Länger als ein regulärer Gottesdienst dauern die Dreharbeiten kaum. Und dennoch ist alles anders. "Eine Predigt vor der Kamera zu halten, ist vollkommen neu für uns", verdeutlicht Michael Paul, dem die direkten Rückmeldungen seiner Gemeindemitglieder sehr fehlen. "Es ist eine traurige Sache, vor leeren Bänken zu reden." Und auch für Pfarrer Matthias Weidenhagen ist es "ungewohnt, nur in eine Kamera zu gucken". Die Vorstellung, "dass Menschen dahinterstehen", hilft.

Kein "Fernseh-Gottesdienst"

Die beiden Pfarrer sind "mit dem Herzen dabei" und haben gar nicht den gleichen Anspruch "wie ein Fernseh-Gottesdienst". "Wir wollen unser Gesicht zeigen, Trost geben und unseren Gemeinden in unserer Stadt nah sein", präzisiert Weidenhagen. Dass sie ältere Menschen, quasi die "Hauptkirchengänger", auf diese Weise schwer erreichen, treffe nicht unbedingt zu. So sei unter anderem eine Rückmeldung von einer 80-jährigen Frau gekommen, die den Online-Gottesdienst auf dem Smartphone verfolgt habe. Und auch ein über 90 Jahre altes Ehepaar, das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die Kirche kommen könne, habe so nach langer Zeit die Möglichkeit gehabt, "mal wieder einen Gottesdienst mitzufeiern".

In ihren Predigten kommen die Pfarrer derzeit "schwer an Corona vorbei". Michael Paul thematisiert am Karfreitag, "dass wir so allein sind, wie wir noch nie waren. Wir müssen uns isolieren, desinfizieren und Berührungen vermeiden". Doch auch in der Viruskrise bahne sich die "Liebe bis zum Schluss" ihren Weg in die Herzen. "Jetzt sind da nur Pfarrer und halten Gottesdienste ohne Gemeinde, allein, in einer Kirche ohne Menschen", doch "Gott hat Euch nicht verlassen". In der Ostersonntagspredigt sieht Matthias Weidenhagen dann den Stein vor dem Grab Jesu auch als Verbildlichung "unserer aktuellen, massiven Sorgen". Dass er sich letztlich in Bewegung setzt, "macht mir Hoffnung". Gottesdienste könnten in dieser Zeit etwas sein, "was die Menschen hält und ermutigt".

Für die Pfarrer bedeutet die Ausnahmesituation noch etwas Ungewöhnliches: Sie haben an den Sonn- und Feiertagen frei. "Entspannter" sei das schon, sagen die beiden. Allerdings behalten die Gottesdienste einen festen Platz im Tagesablauf. Während Michael Paul gemeinsam mit seiner Familie die eigene Aufzeichnung aus der Johanneskirche ansieht, schaut Matthias Weidenhagen bei den Gottesdiensten der Kollegen rein. Online versteht sich.

Die aufgezeichneten Gottesdienste der Johannes- und Lukasgemeinde sind ab Karfreitag beziehungsweise Ostersonntag auf den jeweiligen Youtube-Kanälen unter https://bit.ly/2UWusP9 oder https://bit.ly/2x9giBt zu sehen.