Johanniter beziehen neue "Schiffenberger Wacht" in Gießen

GIESSEN. Eine Ahnung: Die großen roten Knöpfe an den Wänden der neuen Rettungswache der Johanniter haben sicher eine ganz besondere Funktion. Notausschalter von Maschinen? Nein. Trotzdem sind die Assoziationen nicht grundfalsch. Denn im Einsatzfall stoppt ein Druck auf diese Tasten den Verkehr auf dem Schiffenberger Weg per Ampelanlage. Die Tore der Fahrzeughalle öffnen sich, und die Retter können sehr zügig aufbrechen - vom Tastendruck bis auf den Schiffenberger Weg dauert es keine Minute. Apropos Zeit. Sie ist zentrales Argument für das neue Domizil der Johanniter in unmittelbarer Nachbarschaft der Volksbank Mittelhessen. Denn "durch seine Lage ist der Standort hervorragend geeignet, weil er ganz eng an den Gießener Ring angebunden ist. So können wir große Teile der Stadt und fast alle Teile des Landkreises innerhalb der Hilfsfrist erreichen", erklärt Marco Schulte-Lünzum, mittelhessischer Regionalvorstand der Johanniter.

Wege extrem kurz

Architektonisch ist das Gebäude der Volksbank, die Vermieter der Johanniter ist, ein echter Hingucker. Unterschiedliche Formen und Materialien, viel Glas und ein strukturell abgesetztes Erdgeschoss prägen den Körper des Bauwerks, das in den letzten Jahren entstanden ist. Unter anderem dieses Erdgeschoss haben die Johanniter Ende Januar bezogen und am Freitag in kleinem Kreis öffentlich präsentiert. "Wir haben an der vorderen Seite fünf Fahrzeugstellplätze. Einmal drei, einmal zwei. Die Schlafräume haben wir in den rückwärtigen Bereich verlagert, sodass die Schlafenden ein bisschen mehr Ruhe finden. Trotzdem sind die Wege in der Rettungswache extrem kurz, damit die Mitarbeiter schnell zu den Fahrzeugen kommen und die Ausrückzeit möglichst kurz halten", erläutert Schulte-Lünzum. Die neue "Schiffenberger Wacht" sei für die Johanniter eine erhebliche Verbesserung. Denn die Raumverhältnisse im alten Stützpunkt in der Nordanlage seien beengt. Weitere Flächen im Schiffenberger Weg seien nur ein längerfristiges Provisorium. Beide Stützpunkte werden aufgegeben: an der Nordanlage Ende des Monats, im Schiffenberger Weg voraussichtlich im April.

"Das ist eine der modernsten Rettungswachen, die wir im Moment in Hessen haben", führt Volksbank-Vorstand Dr. Lars Witteck aus. Neben dem Rettungsdienst ziehe der Medizinische Dienst der Krankenkassen zum 1. März in das Gebäude. Weitere Stockwerke beherbergten unter anderem Arztpraxen. Es sei praktisch voll vermietet, was "in Zeiten von Corona nicht unkompliziert war. Viele scheuen in diesen Zeiten, sich langfristig zu binden, neu etwas anzumieten, etwas zu investieren. Zwischendurch habe ich mal gedacht: Hoffentlich kriegen wir das überhaupt voll", berichtet Witteck. Die Form des Gebäudes soll das Stadtbild in dem Bereich verändern: "Wir haben uns bewusst entschieden, nicht gesichtslos zu bauen. Es war auch uns ein Bedürfnis, den Eingang zur Stadt ein bisschen aufzuwerten", legt der Bankvorstand dar.

Einhaltung der Hilfsfrist

Einen "schönen Termin für die Bürger des Landkreises" nennt Landrätin Anita Schneider die öffentliche Präsentation. "Es geht um deren Sicherheit und um die Einhaltung der Hilfsfrist von zehn Minuten", betont die Sozialdemokratin. Ergänzt werde die neue Rettungswache durch einen DRK-Standort in der Weststadt, der ebenfalls gut an den Ring angebunden sei. "Wir haben damit eine optimale Versorgung geschaffen", meint die Politikerin. Man wisse sehr wohl, dass die Partner nicht "eben mal so locker" eine neue Wache finanzieren könnten. "Deswegen sind langfristige Verträge mit den Rettungsdiensten wichtig", weiß die Landrätin. Der Abschluss sogenannter Neubeauftragungen von Deutschem Roten Kreuz und Johannitern stehe kurz bevor. "Sie geben dann wieder für die nächsten zehn Jahre Sicherheit" resümiert Schneider. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) kommt auf die Form des "sehr imposanten Gebäudes" zu sprechen. Sehr viele Menschen hätten seine Entstehung mit großem Interesse verfolgt.