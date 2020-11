Joybrato Mukherjee möchte Präsident der JLU in Gießen bleiben

Joybrato Mukherjee. Foto: JLU/Friese

GIESSEN - Die Schlagworte sind wohl gesetzt und tauchen wiederholt kompakt auf: "institutionelle Resilienz konsequent stärken" sowie "wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz steigern". Ausgehend vom "Entwicklungsplan JLU2030", den "Erfahrungen aus den Krisen" und dem "größeren Kontext", in dem sich die Hochschule bewegt, entwirft Amtsinhaber Prof. Joybrato Mukherjee das Programm für eine dritte Amtszeit. Und bereits die erste Anmerkung aus dem Kreis der Wahlberechtigten legt zum Auftakt der Fragerunde den Unterschied zum Vortrag des Gegenkandidaten schonungslos offen: "Danke für das inhaltsreiche Statement."

Als Konsequenz aus dem digitalen und analogen Virus soll der IT-Bereich neu aufgestellt werden. Für das Hochschulrechenzentrum (HRZ) sei "perspektivisch eine professoral-wissenschaftliche Gesamtleitung" geplant. "Die IT-Architektur muss zu einem eigenständigen Entwicklungsbereich werden", mit einer zu schaffenden Abteilung für IT-Sicherheit und einem externen Sicherheitsbeauftragten. "Wir werden uns weitere digitale Forschungsfelder erschließen, etwa durch den Aufbau einer angewandten Informatik und die weitere Stärkung der Bio- und Medizininformatik." Mit dem Personalrat möchte der 47-Jährige über eine "Dienstvereinbarung zur Gestaltung des mobilen Arbeitens" beraten. Und grundsätzlich werde auch die Zahl der unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse angehoben. In der Lehre gelte es, die "Vermittlung digitaler Kompetenzen mit Nachdruck auszubauen" und entsprechende "Studium-Generale-Module" für Lernende aller Fachrichtungen zu entwickeln.

Überhaupt nimmt Mukherjee bewusst die Studierenden in den Blick. Breites Wissen über Nachhaltigkeit soll ihnen ebenfalls nahegebracht werden. "Als Universität sehen wir uns auch als eine intellektuelle Denkfabrik" für dieses Thema. Die Internationalisierung müsse ebenso vorangetrieben werden wie der Ausbau interdisziplinärer Studiengänge. Nicht zu vergessen die Verbesserung der Lehrqualität angesichts der zahlreichen digitalen und hybriden Formate.

"Unsere institutionelle Resilienz hängt im Kern davon ab, ob wir in funktionsfähigen Gebäuden arbeiten können." Folglich müsse dafür gekämpft werden, dass die nächste Landesregierung ein "klares Bekenntnis zur baulichen Runderneuerung der zweitgrößten Hochschule in Hessen" abgibt. Im Rahmen der "Transferstrategie" müssten alle Aktivitäten der Kommunikation und Beratung, von Marketing und Werbung gebündelt werden, der "Gründungskultur" ein neuer Schub verliehen werden.

In der Forschung sei die JLU dank des "Liebig Concepts" mit sieben Profil- und 30 Akzentbereichen ohnehin sehr gut aufgestellt. Der Ausbau des kulturellen Graduiertenzentrums zum kulturwissenschaftlichen Forschungszentrum sei ebenso angedacht wie ein "Graduiertenzentrum Naturwissenschaften". Ein Forschungsbau für die Materialwissenschaften sei beantragt, die Gründung des "Lore-Steubing-Instituts für Biodiversität und Naturschutz" zugesagt. Bemerkenswert deutliche Worte sendet der Unipräsident in Richtung des Betreibers des Uniklinikums, das eine "dienende Funktion für Forschung und Lehre" habe. "Es handelt sich um eine Einrichtung, an die man keine Renditeerwartung haben kann." Daher müssten JLU und Land Hessen mit den neuen Eigentümern "ernste Gespräche führen und verbindliche Strukturen und Entscheidungsprozesse vereinbaren". Anschließend präzisiert er: "Es ist unser Klinikum, wir geben den Takt vor."

Im Mittelpunkt der Diskussion mit dem Erweiterten Senat stehen allerdings weniger die Perspektiven, die Mukherjee für die JLU aufzeigt, als vielmehr sein Führungsstil, der - wie er selbst zugibt - in den Gesprächen mit den verschiedenen Listen als "autoritär" gebrandmarkt wurde. Ihm sei bewusst, dass er in seiner zweiten Amtszeit die JLU deutlich straffer von oben geleitet habe. Künftig solle wieder stärker auf die Mitwirkung aller gesetzt werden. "Partizipation ist, davon bin ich überzeugt, kein Sand im Getriebe, sondern die Triebfeder für unseren Erfolg", schlägt er versöhnliche Töne an.

Obendrein räumt der JLU-Präsident selbstkritisch ein, dass Mitarbeiter offenbar eine "mangelnde Wertschätzung der Leistung" monieren. Zudem reagiere er womöglich mitunter "zu emotional" auf Kritik, "die doch dazu gehören muss". Eine geschickte Vorlage gibt dem 47-Jährigen zum Abschluss aber nochmals die Möglichkeit, seine Liebe zur JLU zu bekunden. Dabei geht es um das ehrenamtliche Wirken vieler Studierender, das Engagement der Mitarbeiter und die Expertise von Forschern aus Gießen, die gerade jetzt bundesweit gefragt ist: "Wenn man dies alles jeden Tag sieht, hat man jeden Tag einen Grund, sich neu in diese Universität zu verlieben."