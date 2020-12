JU fordert mehr Digitalisierung

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Der Vorstand des Kreisverbandes der Jungen Union Gießen hat sich intensiv mit eigenen Ideen für das Wahlprogramm zur Kommunalwahl im März 2021 beschäftigt. Schwerpunkte der erarbeiteten Forderungen liegen dabei in der Digitalisierung und dem erfolgreichen Zusammenspiel von Nachhaltigkeit und Wirtschaft. "Der Kreis Gießen müsse vor allem für jüngere Berufstätige wirtschaftlich attraktiv bleiben, dürfe aber gleichzeitig nicht den Umweltschutz außer Acht lassen", so der Kreisvorsitzende Florian Vornlocher. "Zudem müsse ein großes Ziel der kommenden Jahre darin bestehen, dass die Kreisverwaltung weiter digitalisiert und an den Schulen ein ausgewogenes Angebot zwischen Präsenz- und digitaler Bildung erschaffen wird". Die Forderungen werden der CDU Gießen übergeben.

Auch in diesem Jahr backen JU-Mitglieder Plätzchen für einen guten Zweck, die gegen eine Spende in der CDU-Kreisgeschäftsstelle abgeholt werden können. 2019 konnten so 500 Euro für den Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen gesammelt werden.