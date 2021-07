Jubiläum am "Jokba" in Gießen

Weggefährten seit zehn Jahren: Chefarzt Klaus Ehlenz mit dem Patienten der "ersten Stunde", Hartmut Zimmer. Foto: Jokba

GIESSEN - Gießen (red). Am 18. Juli 2011 zogen die ersten Patienten im ehemaligen Krankenhaus Balserische Stiftung in die Fachabteilung "Diabetologie, Endokrinologie und Stoffwechsel" ein. Einer davon war Hartmut Zimmer. Er erinnert sich noch gut an die Räumlichkeiten und die Fachabteilung, die ihr zehnjähriges Bestehen feiern kann. Chefarzt Klaus Ehlenz und Hartmut Zimmer sehen sich nach den vielen Jahren als "gemeinsame Weggefährten". Alle drei bis vier Jahre ist Hartmut Zimmer stationärer Patient im St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung (Jokba), auch zur Teilnahme an den ganztägigen Schulungen. Hier erlernen die Patienten im Rahmen eines zehntägigen stationären Aufenthaltes durch ein multiprofessionelles Schulungsteam einen besseren Umgang mit der "Zuckerkrankheit". Zudem unterstützt eine Fachpsychologin für Diabetes die Patienten in der Gruppe und im Einzelgespräch, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

"Ein Krankenhausaufenthalt alle paar Jahre ist nötig, um auch mein Wissen über Diabetes aufzufrischen und zu aktualisieren", erläutert Zimmer in dem Schreiben.

In den Schulungen werden beispielsweise die Themen Ernährung, Anpassung der Insulindosis und Folgeerkrankungen behandelt. "Obwohl mir manches davon bereits bekannt ist, schleichen sich immer wieder falsche Muster ein, auch hinsichtlich der Ernährung", so der langjährige Patient. Die Schulungen helfen ihm, diese eingefahrenen Muster abzulegen und einen besseren Umgang mit der Krankheit Diabetes zu erlernen. "Das motiviert mich immer wieder aufs Neue." Neben den Schulungen schätzt Hartmut Zimmer auch die Beratung für Schuhversorgung, die im Rahmen der Diabetes-Fußambulanz angeboten wird.

Das Ziel von Chefarzt Ehlenz und seinem Team ist die Erreichung einer bestmöglichen Lebensqualität der betroffenen Patienten. Den Mitarbeitern der Fachabteilung ist es ein Anliegen, dem Diabetiker und auch den Angehörigen Lösungen aufzuzeigen, wie man sich mit der "Zuckerkrankheit" gut arrangieren kann.

"Das multiprofessionelle Diabetesteam begleitet unsere Patienten in allen Phasen ihrer chronischen Erkrankung. Die Fachabteilung ist durch die Deutsche Diabetesgesellschaft (DDG) als Behandlungseinrichtung für Patienten mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes zertifiziert. Das Leistungsangebot der Fachabteilung umfasst auch die ambulante Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms (DFS) in der ebenfalls nach DDG zertifizierten Diabetes-Fußambulanz", betont Ehlenz.