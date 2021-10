Jubiläumsprojekt für Kitas, Grundschulen und Leistungskurse

Hier ist Kreativität gefragt, um die Hessen-Buchstaben zu gestalten. Foto: Staatskanzlei

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Es sind insgesamt sechs Stück, alle aus Holz, 24 Zentimeter hoch, 38 Millimeter stark und zusammengesetzt ergeben sie das Wort "Hessen". Vor 75 Jahren wurde in Wiesbaden das heutige Hessen mit seiner demokratischen Verfassung aus der Taufe gehoben. Da die Corona-Pandemie bislang ein Feiern nahezu unmöglich machte, hält die Landesregierung verschiedene Projekte bereit, die den 75. Geburtstag begleiten und das Jubiläum "75 Jahre Hessen: Meine Heimat - Mein Zuhause" mit der gebührenden Aufmerksamkeit versehen - darunter auch das Projekt der "Kleinen Hessen-Buchstaben".

Hessenweit lädt die Landesregierung 25 Kitas, 25 Grundschulen und 25 Leistungskurse von gymnasialen Oberstufen ein, diese hölzernen, noch blanken Gesellen kreativ zu gestalten und das Jubiläum aktiv mit zu begleiten - der eigenen Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Ergebnisse des Schaffens in diesem rein digitalen Projekt werden final auf der Seite www.hessen.de präsentiert und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. "Sie alle sind eingeladen, bei 75 Jahre Hessen ein Teil des Ganzen zu sein, mitzuwirken und bei dem Projekt auch die eigene Handschrift zu hinterlassen", erklärt Ingo von Gerlach, Referatsleiter bei der Hessischen Staatskanzlei, die das Projekt initiiert hat und auch koordiniert. Im Projektverlauf wird mit fünf verschiedenen Zeitungen kooperiert, die in ihrem Einzugsgebiet zur Projektteilnahme aufrufen - mit dem Ziel, aus deren Raum je fünf teilnehmende Einrichtungen von jeder der drei Kategorien zum Mitmachen zu gewinnen, sodass hessenweit 75 Einrichtungen zusammenkommen.

Auch im Einzugsgebiet des Gießener Anzeigers werden ab sofort Mitmacher gesucht: fünf Kitas, fünf Grundschulen und fünf Leistungskurse, die die kleinen Buchstaben mitgestalten und Hessen auf diese kreative Weise gratulieren möchten. Hierfür senden diese einfach eine E-Mail mit dem Teilnahmewunsch an die Staatskanzlei: buchstaben@stk.hessen.de.

ANMELDUNG Die E-Mail-Adresse bei der Hessischen Staatskanzlei für teilnehmende Kitas, Grundschulen und Leistungskurse von gymnasialen Oberstufen lautet: buchstaben@stk.hessen.de. Im Betreff ist das Stichwort "GA" für Gießener Anzeiger anzugeben, um das Einzugsgebiet zuzuordnen. Zu benennen sind außerdem ein Ansprechpartner für die jeweilige Einrichtung und die Lieferanschrift für die kleinen Buchstaben.

Die Staatskanzlei wählt die Einrichtungen nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, malt zuerst" aus. Diese bekommen dann per Post mit einem Begleitschreiben die kleinen Buchstaben zugeschickt und können direkt loslegen. Wobei die Teilnehmer gebeten sind, den Gestaltungsprozess an den Buchstaben zu dokumentieren und auch Bilder davon an die Staatskanzlei zu senden - neben den Bildern vom vollendeten Werk.

"Bis zum 22. November hat jede Einrichtung Zeit, an den Buchstaben kreativ zu arbeiten und mit allem fertig zu sein", erläutert Ingo von Gerlach. Ein rundum digitales Projekt, wobei angedacht ist, aus allen hessenweiten Teilnehmern bis zu 15 Buchstabensätze am 1. Dezember im Rahmen des Festaktes anlässlich "75 Jahre Hessen" auch analog in Wiesbaden zu zeigen.