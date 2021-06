Judenhass auf Umwegen an JLU Gießen erläutert

Gegen Judenhass: Rund 300 Menschen haben am Pfingstsamstag in Gießen "Solidarität mit Israel" gezeigt. Archivfoto: Czernek

GIESSEN - Lautstark wird Juden in deutschen Innenstädten der Tod gewünscht. Vor Synagogen schreien aufgebrachte Demonstranten antijüdische Parolen und werfen zornig Steine. An unzähligen Orten werden israelische Fahnen verbrannt. Unverhohlener Hass hat sich angesichts des eskalierenden Nahostkonflikts an etlichen Orten in Deutschland entladen. Fast alle politischen Parteien und große Teile der Öffentlichkeit haben sogleich gegengesteuert und zu Kundgebungen aufgerufen. Unter dem Motto "Solidarität mit Israel - gegen jeden Judenhass auf deutschen Straßen" sind am vorvergangenen Samstag auch in Gießen rund 300 Menschen auf dem Rathausplatz aktiv geworden. Parallel fand eine Pro-Palästina-Veranstaltung mit etwa 80 Teilnehmern am Katharinenplatz statt. Dabei wurde das Vorgehen von Israel kritisiert, gleichzeitig waren antisemitische Parolen zu hören.

Mit "Antisemitismus und Israelkritik - eine heikle Unterscheidung" hat sich passend dazu Prof. Lothar Zechlin von der Universität Duisburg-Essen bei der - bislang noch virtuellen - Reihe "Abraham Bar Menachem (ABM) Talks" des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-Universität (JLU) beschäftigt. "Das Thema ist deshalb heiß und kontrovers, weil der Vorwurf für die eine Seite hochgradig moralisch aufgeladen ist, während die andere Seite auf der Ausübung ihrer Meinungsfreiheit beharrt", so der Jurist. Auf der Grundlage seines Aufsatzes "Antisemitismus als Rechtsbegriff", der vor Kurzem in der Vierteljahresschrift für Recht und Politik "Kritische Justiz" erschienen ist, rückte Zechlin vor allem Definitionen aus "rechtswissenschaftlicher Sicht" in den Mittelpunkt.

"Frage der Einstellung"

Demnach sei es "nicht schwer" festzulegen, dass es sich bei Antisemitismus um "Feindschaft gegen Juden als Juden" handelt, die auf das "Personenkollektiv" abziele. Weitaus komplizierter sei hingegen, zwischen kritischen und antisemitischen Äußerungen zur Rolle des Staates Israel zu unterscheiden. Das setze nämlich voraus, dass zwischen Judentum, Zionismus und Israel zumindest begrifflich differenziert wird. Und das zeigt auch die Schwierigkeit der Diskussion. Denn: "Nicht alle Juden sind Zionisten; nicht alle Zionisten sind Israelis, nicht alle Israelis sind Juden", zitiert der Jurist den israelischen Soziologen Moshe Zuckermann. Generell lasse sich festhalten: "Ein Verhalten ist nur dann antisemitisch, wenn es auf einer solchen Einstellung beruht." Deshalb müsse der Kontext eines Wortbeitrags berücksichtigt werden: Also, ob die Israelkritik ohne die Zuschreibung an ein jüdisches Kollektiv erfolgt oder ob "Israel" lediglich an die Stelle "der Juden" tritt. Dieser "israelbezogene Antisemitismus" fuße auf judenfeindlichen Ressentiments, die auf dem "Umweg" über Israelkritik formuliert werden, erläutert der stellvertretende Vorsitzende des JLU-Hochschulrates. Eine Missbilligung Israels, die mit der Bewertung des Agierens anderer Länder vergleichbar sei, könne allerdings nicht als antisemitisch betrachtet werden.

ABM-TALKS Benannt ist der Veranstaltungsreigen nach dem Gießener Ehrenbürger und früheren Bürgermeister der Partnerstadt Netanya, Abraham Bar Menachem, der 1912 als Alfred Gutsmuth in Wieseck geboren wurde. Er schloss sein Studium der Rechtswissenschaften 1933 an der damaligen Ludwigs-Universität ab. Als Jude wurde er von den Nationalsozialisten nicht mehr zum Referendarsexamen zugelassen. Sein Doktorvater, Prof. Wolfgang Mittermaier, ermöglichte ihm jedoch die Promotion. Wenig später flüchtete Dr. Abraham Bar Menachem in die Niederlande und emigrierte 1938 nach Palästina. Er starb am 24. März 2017 im Alter von 104 Jahren in Netanya. Abraham Bar Menachem gilt als Wegbereiter der Annäherung und Aussöhnung nach den Verbrechen der Deutschen.

Mit dieser Argumentation verwies er auf den sogenannten "3D-Test", durch den Antisemitismus unter dem Deckmantel der Israelkritik dechiffriert werden könne. Dieser liege immer dann vor, "wenn Israel einer weiter überzogenen Kritik ausgesetzt wird (Dämonisierung), an Maßstäben beurteilt wird, die bei anderen Staaten nicht herangezogen werden (Doppelstandards) und als Überbleibsel des Kolonialismus dargestellt oder sein Existenzrecht angezweifelt wird (Delegitimierung)."

"Diskussionswürdige Ambivalenz" kennzeichne wiederum das Selbstverständnis Israels. Denn sowohl der UNO-Teilungsbeschluss von 1947, als auch die israelische Unabhängigkeitserklärung von 1948 gehen von der Gründung eines "jüdischen Staates" aus. Allerdings versichert letztere allen Bürgern "ohne Unterschied der Religion, der Rasse oder des Geschlechts soziale und politische Gleichberechtigung". Zechlin ließ zwar aufhorchen mit seiner Bemerkung, das "Existenzrecht" eines Staates "gibt es nicht". Die rechtswissenschaftliche Begründung stellte allerdings die "Legitimität eines jüdischen Staates" nicht infrage.

Anhand eines Modells versuchte er abschließend, "Varianten von Israelkritik" zu charakterisieren. Danach könne selbst schärfste "antiimperialistische Israelfeindlichkeit" nicht antisemitisch sein. Ferner gebe es "antisemitischen Zionismus", der den jüdischen Staat unterstützt, Juden im eigenen Land aber verfolgt. Nicht nur die Einordnung stieß auf Widerspruch des Sozialwissenschaftlers und Referenten des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias), Daniel Poensgen, der als Kommentator eingeladen war. "Wer Jude oder Jüdin ist, bestimmen im Zweifel die Antisemiten selbst." Damit bemängelte er auch die "Engführung" der Definition von Lothar Zechlin, die "nicht die Ergebnisse der vielfältigen sozialwissenschaftlichen Arbeiten der vergangenen Jahre widerspiegelt". Zumal die "codierten Formen", die in Deutschland dominieren, nicht abgedeckt werden. "Denn heute will niemand Antisemit sein."

"Abwehr der Erinnerung"

Die jüngste Eskalation der antisemitischen Vorfälle in Deutschland habe dennoch keineswegs im "luftleeren Raum" stattgefunden. Bereits im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen hätten sich derartige Ausfälle ereignet und auch der antisemitische Anschlag von Halle sei für Juden keinesfalls überraschend gekommen. "Wir sollten die Perspektive von Juden und Jüdinnen stets mitdenken." In Deutschland bestehe generell das Problem, dass nicht nur die Erinnerung an die Shoah von der Mehrheitsgesellschaft abgewehrt wird, sondern auch Kritik an Antisemitismus. Juden werde nicht geglaubt und ihre Wahrnehmungen infrage gestellt. Gleichzeitig werde Israel in den Medien umfassend angeprangert, das sei auch legitim - die Meinungsfreiheit daher also keineswegs gefährdet. Als problematisch bewertet Daniel Poensgen zudem den Begriff der "Israelkritik", der suggeriere, es handele sich um eine eigene Kategorie. In welche Richtung diese letztlich zielt, zeige sich schon daran, dass ähnliche Wortzusammensetzungen zu anderen Staaten nicht existieren. "Es gibt keine Frankreichkritik, Russlandkritik oder Chinakritik." Mit dem "3D-Test" lasse sich Antisemitismus von Israelkritik gut unterscheiden. Dieser werde in der Wissenschaft indes ergänzt durch das Aufgreifen antisemitischer Stereotypen, die aus dem bekannten Fundus stammen- "und wenn sich Juden für Israel rechtfertigen müssen, obwohl sie deutsche Staatsbürger sind".