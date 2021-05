Jugend debattiert - 4. Platz für LLG-Schülerin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Zuhören, zielgenau argumentieren und dabei immer über den eigenen Tellerrand hinausblicken – damit haben die Debattierenden beim Landesfinale des Schülerwettbewerbs „Jugend debattiert“, einem der größten Wettbewerbe für sprachliche und politische Bildung in Deutschland, überzeugt. Erstmals in der 20-jährigen Geschichte wurden die Landessieger aus Hessen in rein digitaler Austragung per Videokonferenz ermittelt. Die 17-jährige Josephine Klein, Schülerin am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen, erreichte in der Altersgruppe 2 (Jahrgangsstufen 11 bis 13) einen achtbaren 4. Platz, verpasste damit knapp die Qualifizierung für das Bundesfinale. Zugelassen sind jeweils die Erst- und Zweitplatzierten der Altersgruppen.

„Jugend debattiert“ wurde 2001 vom Bundespräsidenten ins Leben gerufen und steht seitdem unter seiner Schirmherrschaft – das Land Hessen ist seit Beginn mit dabei. Im Wettbewerb treffen grundsätzlich je vier Schülerinnen und Schüler aufeinander und debattieren 24 Minuten lang über eine tagesaktuelle Streitfrage von gesellschaftspolitischer Relevanz. Wer Pro oder Contra vertritt, wird erst kurz vor dem Wettbewerb ausgelost.