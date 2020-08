Jugendgottesdienstauf Grillplatz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (wr) . Es war ein besonderer Jugendgottesdienst, zu dem sich rund 50 Teilnehmer in Hohenahr-Erda an einer Grillhütte trafen - denn es war der erste seit einem halben Jahr, zu dem sich die jungen Christen aus den neuapostolischen Gemeinden des Gießener Kirchenbezirkes überhaupt versammeln konnten. "Und die Freude war spürbar", heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Predigt des Bezirksjugendbeauftragten, Gemeindeevangelist Heiko Kriewald, Gießen, lag das Bibelwort aus Matthäus 5, 16 zugrunde. Er wies darauf hin, dass Jesus Christus in der Bergpredigt die Christen als Salz oder auch Licht bezeichnet hat. So seien die Jugendlichen aufgerufen, in ihre Gemeinde hineinzuwirken und das Gemeindeleben lebenswert und lebendig zu halten. Nach weiteren Predigtbeiträgen folgte die Feier des Heiligen Abendmahls. Am Ende des Gottesdienstes trugen sieben Jugendliche ein gesprochenes Gebet vor, in dem die Sorgen und Anliegen aller Jugendliche der Hilfe Gottes anbefohlen wurde.