Jugendherberge Kassel hilft Gießenern aus

GIESSEN/KASSEL - Das Land Hessen kooperiert mit der Jugendherberge Kassel. Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen (EAEH) werden kurzfristig und zunächst bis Jahresende in der Unterkunft untergebracht. Mit der Anmietung wird den aktuellen Anforderungen der Corona-Pandemie Rechnung getragen.

Bislang haben 27 Personen in den vergangenen zwei Tagen die Räumlichkeiten der Jugendherberge Kassel bezogen, bis zu 120 Menschen können Platz finden. Untergebracht wird dort nur, wer bereits eine 14-tägige Quarantäne absolviert hat und aktuell frei von Symptomen ist. Die Einrichtung wird vom Regierungspräsidium Gießen betrieben. Die Behörde erhält dabei Unterstützung von Dienstleistern, die sich beispielsweise um die medizinische Versorgung oder den Sozialdienst kümmern. Die Verpflegung wird nach den allgemeinen Vorgaben für Erstaufnahmeeinrichtungen von der Jugendherberge selbst sichergestellt.

Ende des Vorjahres sind bereits die Jugendherbergen in Büdingen und Grävenwiesbach als Ausweichstandorte der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen angemietet worden. Darüber hinaus wurde in Darmstadt ein neuer EAEH-Standort eröffnet. Der Mietvertrag in Kassel läuft bis Jahresende mit einer Option für eine Verlängerung. Das heißt aber nicht, dass Personen in der Jugendherberge tatsächlich bis zum Jahresende dort untergebracht sein werden. Dies wird abhängig von der Gesamt-Belegungssituation in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen mit ihren nun neun Standorten sein. Aktuell sind dort 4301 Menschen untergebracht. Am Standort in Kassel-Niederzwehren leben derzeit bereits 249 Bewohner.