Jugendherberge und Hotels für Obdachlose öffnen

GIESSEN - Das Liebig-Hotel in Gießen stellt 30 einzelne Zimmer für Obdachlose zur Verfügung. Inhaber Murat Kaya konnte nach Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt diese Möglichkeit für Schutzsuchende schaffen (der Anzeiger berichtete). Die Fraktion der Gießener Linken hatte bereits im Vorfeld daran erinnert, dass sie bereits im Dezember auf die Lage von Obdachlosen in der Stadt hingewiesen und in einem Antrag gefordert habe, dementsprechend mehr Kapazitäten zu schaffen. Die Stadtregierung habe jedoch keinen Handlungsbedarf gesehen, moniert die Partei in einer Pressemitteilung.

"Nun zeigt sich, wie fatal diese Fehleinschätzung für die Betroffenen ist und das auch die versprochene Lösung für Aufwärmgelegenheiten nicht wie zugesagt erfolgte. Die Stadtregierung hat damit auf voller Linie versagt", so Ali Al-Dailami, Spitzenkandidat der Gießener Linken. "Wir fordern von der Stadtregierung ein sofortiges Handeln anstatt politische Schönwetterreden." Für die Gießener Linken sei es deshalb unumgänglich, die im Moment leer stehende Jugendherberge sofort für Obdachlose zu öffnen und momentan aufgrund der Pandemie ungenutzte Hotelzimmer anzumieten, um Obdachlosen vor dem Erfrierungstod zu schützen, unterstreicht der Linken-Politiker noch einmal die ursprüngliche Forderung der Fraktion im Stadtparlament.