Jugendwerkstatt Gießen fördert positive Identitätsentwicklung

Aus der Jugendwerkstatt ins Berufsleben: Mit therapeutischer Begleitung schaffen dies mehr als die Hälfte der förderbedürftigen jungen Menschen.

GIESSEN - Gießen. Durch eine psychosoziale Beratung in der Benachteiligtenförderung schaffen mehr junge Menschen den Weg in die Arbeitswelt - so das Fazit der Dissertation von Dr. Usha Förster-Chanda, die sie im Kaufhaus der Gießener Jugendwerkstatt vorstellte. "Jugend im Risiko" lautet der Titel ihres Werkes, erstellt im Rahmen des Förderprogramms "Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen" der WIBank/ESF Consult Hessen.

Bereits seit 2011 bietet die Jugendwerkstatt in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Familien- und Kinderpsychosomatik an der Uniklinik Gießen unter der Leitung von Prof. Burkhard Brosig eine psychosoziale Beratung an, die sehr gut angenommen wird. "Ziel der Beratung ist es, die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf zu fördern", betonte Förster-Chanda. Vor allem bei "benachteiligten Jugendlichen" beziehungsweise "Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf" bestehe die Gefahr, zu scheitern. Betroffen seien junge Menschen, die unter "riskanten Bedingungen" in minderprivilegierten Familien aufgewachsen seien.

"Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien bilden einen Habitus aus, der an die schulischen Anforderungsstrukturen nicht anschlussfähig ist", führte sie aus. Oftmals würden Bildungszertifikate erworben, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen würden.

Aus Fragen, wie belastet die Teilnehmer in die Maßnahme kommen oder welche Rolle die Belastungen bei ihrer Förderung und Qualifizierung spielten, würden individuelle Interventionen abgeleitet. 70,1 Prozent der Schüler(innen), die in einen Übergang mündeten, hätten noch nicht mal einen Hauptschulabschluss. Abhängig von ihrer Herkunft und ihrem biografischen Werdegang würden sich die unterschiedlichsten Entwicklungschancen und -hindernisse ergeben. Wichtig sei es, junge Menschen dabei zu unterstützen, Selbstwertgefühl aufzubauen, in dem man ihre Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge wertschätze. Anerkennung sei die Voraussetzung für eine gelungene Identitätsentwicklung. Ängste und Sorgen hingegen würden die Motivation senken, betont die Erziehungswissenschaftlerin. Hierbei spiele eine erfolgreiche Erwerbstätigkeit eine zentrale Rolle.

"Verleugner"

Eine Untersuchung unter Teilnehmern im Übergang habe ergeben, dass ihre Lebenszufriedenheit geringer sei als bei Jugendlichen gleichen Alters, vor allem in puncto Gesundheit. Dabei unterteilte Usha Förster-Chanda die Teilnehmer in "Verleugner", die zunächst eine hohe Lebenszufriedenheit aufweisen, "Unzufriedene" und "Somatisierer", für die eine niedrige gesundheitliche Lebenszufriedenheit typisch ist. Mit "Lars" schilderte sie eine Fallvignette des ersten Typus.

"Das Projekt Jugend im Risiko schließt eine Versorgungslücke in der gesundheitlichen Versorgung durch vernetztes, multiprofessionelles Arbeiten und fördert die Identitätsentwicklung. Es mildert gesundheitliche und bildungsbezogene Ungleichheiten und fördert die Entwicklungspotenziale der Teilnehmer", hob sie abschließend hervor. Im Anschluss präsentierte Dr. Julian Möhring die aktuellen Ergebnisse einer Begleitstudie. "Durch die therapeutische Begleitung schaffen mehr als die Hälfte der jungen Menschen in unserer Jugendwerkstatt den Weg ins Berufsleben", unterstrich er. 2018 hätten von 88 Teilnehmern 60 ein Erstgespräch in Anspruch genommen. 25 Jugendliche seien danach regelmäßig zu Gesprächen erschienen. Über 50 Prozent der Teilnehmer würden bereits nach sechs Monaten eine höhere gesundheitliche Lebenszufriedenheit empfinden.