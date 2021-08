Jugendwerkstatt Gießen verabschiedet Schüler und Azubis

Stolz auf ihre Zeugnisse: die Jugendlichen mit ihrem erfolgreichen Hauptschul- beziehungsweise Ausbildungsabschluss. Foto: Helmsen

GIESSEN - "Ihr habt es geschafft. Wir sind wirklich stolz auf euch!", sagte Pädagogin Tyjana Krumke in ihrer Ansprache. Das Team der Jugendwerkstatt und externe Gäste des Jobcenters waren zusammengekommen, um den jungen Menschen, die erfolgreich ihren Hauptschulabschluss gemacht beziehungsweise ihre Ausbildung abgeschlossen haben, zu gratulieren. Die Freude über den Erfolg nach gemeinsamer Anstrengung war in den Gesichtern abzulesen.

Die nächsten Schritte zu gestalten, das gilt es in den kommenden Wochen zu tun. Die Unterstützung für die Bewerbungsphase erhalten die Teilnehmenden in der Jugendwerkstatt, und gemeinsam wird geschaut "wo der Anker ausgeworfen werden kann", den alle als Abschiedsgeschenk von Geschäftsführerin Mirjam Aasman überreicht bekamen. Junge Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben, können in der Jugendwerkstatt im Rahmen des Programms "Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen" beispielsweise ihren Hauptschulabschluss nachholen. Der Unterricht in Kleingruppen erfolgt parallel zur Berufsvorbereitung/-orientierung in den Werkstätten auf dem Gelände der Jugendwerkstatt. Das Programm "Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen" (Q&B) wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Landes Hessen sowie aus städtischen und kirchlichen Mitteln. Unterstützung erfährt die Jugendwerkstatt gGmbH durch das staatliche Schulamt Gießen-Vogelsberg und die Brüder-Grimm-Schule Gießen, die den externen Hauptschulabschluss begleiten. In diesem Jahr haben fünf Personen den Hauptschulabschluss erworben, zwei davon den qualifizierten.

Das Angebot richtet sich an benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene, die bisher keinen Ausbildungsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden haben, aber über Potenziale verfügen, die bei entsprechender Förderung den Abschluss einer Ausbildung als wahrscheinlich erscheinen lassen. Auch Jugendliche in der Reha-Förderung werden ausgebildet.