Juli sorgte in Gießen für Sommerwetter satt

Sonnig und ohne Aussicht auf Regen: So zeigte sich im Juli auch der Seltersweg.

Giessen (jmo). 36 Grad und es wird noch heißer - ganz knapp hat der Juli dieses Ziel verfehlt. Mit 34,2 Grad Celsius markierte der letzte Tag zugleich auch die heißeste Episode des siebten Monats in der Lahnstadt. Dazu machte der Sommermonat seinem Namen alle Ehre und verwöhnte die Gießener insgesamt mit überdurchschnittlichen 242,2 Sonnenstunden. Auf Regen warteten viele Landwirte und Gärtner allerdings nahezu vergeblich.

Der Juni hatte niederschlagsmäßig noch für Aufatmen gesorgt. Deutlich häufiger als im Vierteljahr zuvor gingen über Gießen die Schleusen auf, wenngleich weniger als laut Statistik zu erwarten war. Mit 55,4 Litern pro Quadratmeter und 80,3 Prozent vom langjährigen Mittelwert lag die Niederschlagsmenge im Juni aber immerhin weit über der von Mai (26,1 Liter), April (25,9) und März (35,9). Im Juli war das wichtige Nass von oben dann aber wieder fast Fehlanzeige. Nur an zehn von 31 Tagen regnete es überhaupt: Mit 18,6 Litern pro Quadratmeter erreichte der Niederschlagswert nur 30,5 Prozent des Durchschnittswertes aus den Jahren 1961 bis 1990. Der regenreichste Tag war dabei der 2. Juli (4,5 Liter pro Quadratmeter), wie den vom Wiesbadener Wetterinformationsdienst Q.met GmbH übermittelten Daten zu entnehmen ist.

Die an der Gießener Messstation aufgezeichneten Werte verdeutlichen außerdem, dass die Sonne lediglich am 16. Juli überhaupt keine Chance hatte. Vor allem zum Monatsende hin lag die Sonnenscheindauer dann deutlich im zweistelligen Bereich. Spitzenreiter war hier aber der 13. Juli mit 15 sonnigen Stunden. Der Monatswert von insgesamt 242,2 Stunden erreichte im Juli damit 118,7 Prozent des Mittelwertes (204 Stunden).

Sonnig und ohne Aussicht auf Regen: So zeigte sich im Juli auch der Seltersweg.

In der Summe war es erneut deutlich zu warm. Die für Juli berechnete Durchschnittstemperatur von 18,7 Grad Celsius lag um 1,9 Grad erneut über dem langjährigen Mittel (16,8). Sonne satt - so lässt sich der Juli also zusammenfassen. Als Sommertage, von denen Meteorologen bei einer Tageshöchsttemperatur von mindestens 25 Grad sprechen, zeichneten sich gleich 21 Tage des Monats aus. Doch gerade nachts kühlte es teils deutlich ab. Wer bei geöffnetem Fenster schläft, hat vielleicht den Ausreißer bemerkt: Am 7. Juli, einen Tag nach Beginn der hessischen Sommerferien, zeigte das Thermometer bei der Bodenmessung doch recht frische 3,3 Grad an.