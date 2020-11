JuLis: Jugend trägt Schuldenlast

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Nachdem erneuten Lockdown sehen die Jungliberalen Gießen Gefahren für die wirtschaftliche sowie psychosoziale Gesundheit und kritisieren in einer Pressemitteilung die Nachlässigkeit der Regierung, einen Stufenplan zu entwickeln: „Den Bürgern und Unternehmern hätte Planungssicherheit gegeben werden können. So wurde vielerorts in kostenintensive Sicherheits- und Hygienemaßnahmen investiert, deren Mehraufwand nun nicht zum Tragen kommt. Die massiven Einschnitte in das private Leben der Bürger sorgen letztlich an vielen Stellen für eine Ablehnung der Maßnahmen.“ Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen seien fast gänzlich erschöpft. Dabei mahnen die JuLis an, „die Generationengerechtigkeit nicht zu vergessen, denn die benötigten Schuldenberge werden schlicht auf die Schultern der jungen Generationen abgewälzt“, heißt es weiter. Auch in den Schulen sei die Zeit nicht genutzt worden, um Luftfilter anzuschaffen oder sich durch eine Digitalisierungsoffensive auf die kommende Zeit vorzubereiten. „Wir denken an die psychosoziale Gesundheit von Kindern und möchten auch die geistige Gesundheit all jener nicht vergessen, die aufgrund des Lockdowns finanzielle Sorgen leiden müssen oder in ihrer Isolation keine Hoffnung finden“. Außerdem müsse, so die JuLis, das Parlament wieder in den Entscheidungsprozess eingebunden werden, denn: „Eine Kungelrunde der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung sind Wasser auf die Mühlen all jener, die von Corona-Diktatur und anderen Verschwörungen schwafeln.“