JuLis lehnen Regelung für Trauerfeiern ab

Giessen (red). Die Jungen Liberalen (JuLis) Gießen verurteilen die aktuell geltenden Regelungen des Landkreises in Bezug auf Trauerfeiern "aufs Schärfste". Diese sehen vor, dass nur noch die engsten Verwandten (bis zum zweiten Grad), maximal aber 15 Personen daran teilnehmen dürfen. Zudem ist es Personen, die bereits an Atemwegserkrankungen leiden, gänzlich untersagt, solchen Veranstaltungen beizuwohnen. "In Zeiten, in denen die Prognosen einen Anstieg von Trauerfeiern voraussagen, muss allen Menschen die Chance gegeben werden, um ihre Verstorbenen zu trauern. Sicher mag eine Trauerfeier keine Systemrelevanz zugesprochen werden, jedoch kann eine Partizipation hieran maßgeblich zur Verarbeitung des Verlustes beitragen", so die Vorsitzende Bonnie Hubmann in einer Pressemitteilung. Die Regelung stehe in ihrer Wirksamkeit zur Eindämmung von Corona in keiner Relation zum Eingriff in die persönliche Intimsphäre der Betroffenen.