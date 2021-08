Junge Botschafter des Handwerks

Stellten den neuen Verein Handwerk Mittelhessen vor (v.l.): Antonia Aurelia Masiello, Björn Hendrischke, Kay-Achim Becker, Sebastian Hoffmanns, Andreas Groß, Anita Schneider und Wolfgang Schuster. Foto: Zielinski

GIESSEN - Gießen. Arbeit ist im Handwerk genug vorhanden, aber es fehlt an qualifizierten Nachwuchskräften. Der Fachkräftemangel stellt das regionale Handwerk sowie die gesamte regionale Wirtschaft vor seine größte Herausforderung. Verschärft wird die Situation durch Corona, denn in Schulen kann aktuell so gut wie keine Berufsorientierung stattfinden.

Viele Jugendliche sind dadurch verunsichert und entscheiden sich - oftmals in Unkenntnis möglicher attraktiver Ausbildungsangebote - für weiterführende Schulen. Hinzu kommt, dass eine handwerkliche Ausbildung in der Gesellschaft keinen so hohen Stellenwert wie ein Studium hat. Während Technologien also immer anspruchsvoller werden, stehen immer weniger Fachkräfte zur Verfügung, um die komplexen Aufträge zu erledigen.

Um junge Leute für das Handwerk zu begeistern und mit alten Vorurteilen - wie beispielsweise "Handwerk ist Schwerstarbeit" - aufzuräumen, haben die Kreishandwerkerschaften Gießen und Lahn-Dill am 8. März dieses Jahres den Verein Handwerk Mittelhessen e.V. gegründet. Mit im Boot sind auch die jeweiligen Landkreise, die Handwerkskammer sowie sieben Innungen. Gemeinsames Ziel der Partner ist es, die Berufsorientierung in der Region voranzutreiben und Jugendliche bereits in den Schulen anzusprechen.

Eigene Erfahrungen

"Berufsorientierung ist kein Sprint, sondern ein Marathon", betonte Vereinsvorsitzender Kay-Achim Becker, Kreishandwerksmeister Stadt und Land Gießen, im Rahmen einer Pressekonferenz. Immerhin würde es alleine im Handwerk rund 130 interessante Ausbildungsberufe mit guten Zukunftsperspektiven geben. "Das Handwerk bietet gerade für kreative Menschen eine Vielzahl an Entwicklungsmöglichkeiten", ergänzte Björn Hendrischke, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen. So beispielsweise auch, die Energiewende effektiv mitzugestalten.

Erstes und bislang einziges Projekt des Vereins Handwerk Mittelhessen ist der "Azubi-Guide". "Berufsorientierung kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie authentisch und auf Augenhöhe erfolgt", erläuterte Sebastian Hoffmanns, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill. Aus diesem Grund sollen zukünftig Auszubildende als Botschafter ihres Gewerkes in den Schulen für eine Ausbildung im Handwerk werben. "Sie werden von ihren eigenen Erfahrungen berichten und den Schülern und Schülerinnen die Vorteile einer handwerklichen Ausbildung näherbringen. Dabei soll ein zeitgemäßes Bild der Ausbildung vermittelt werden."

Das Projekt "Azubi-Guide" wurde bereits im Lahn-Dill-Kreis im Rahmen einer Projektförderung über die L.E.A.D.E.R-Regionen Lahn-Dill-Wetzlar und Lahn-Dill-Bergland drei Jahre lang erfolgreich erprobt. Das zunächst begrenzte Projekt soll nun dauerhaft etabliert werden. Gemeinsames Ziel ist es, die "Azubi-Guides" in den nächsten Jahren in ganz Mittelhessen bekannt zu machen.

"Azubi-Guides" werden in der Regel von ihren Berufsschullehrern oder auch Arbeitgebern empfohlen. So auch die 17-jährige Antonia Aurelia Masiello, die bei der Neeb Metallbau GmbH in Dutenhofen eine Lehre zur Metallbauerin absolviert. "Durch meinen Bruder, der auch Metallbauer ist, bin ich auf den Beruf aufmerksam geworden", erzählt sie. "Ich mache meine Arbeit sehr gerne, vor allem weil ich am Ende jedes Tages sehen kann, was ich geleistet habe. Ein Job, bei dem ich acht Stunden am Tag vor dem Computer sitzen muss, wäre nichts für mich." Corona-bedingt hatte die 17-Jährige noch keinen Einsatz in einer Schule, freut sich aber schon darauf. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es für Schüler einfacher ist, mit jüngeren Leuten als mit Erwachsenen zu reden."

Mit Sprüchen wie "Wir haben alle Hände voll zu tun. Aber uns fehlen die Hände" oder "Studier doch Handwerk" werben die Kreishandwerkerschaften um junge Menschen. Für einen erfolgreichen Start des Projektes hat der Landkreis Gießen eine Anschubfinanzierung in Höhe von 30 000 Euro und der Lahn-Dill-Kreis eine vergleichbare Summe zugesagt. Langfristig soll die Finanzierung des Vereins über einen in der Gründungsphase befindlichen Förderverein sowie durch Beiträge, Zuschüsse und freiwillige Spenden seiner Mitglieder und Dritter finanziert werden. "Sie haben mit Weitblick ein tolles Projekt auf die Beine gestellt", lobte Landrätin Anita Schneider. Wolfgang Schuster, Landrat des Lahn-Dill-Kreises, bedauerte in diesem Zusammenhang, dass laut eines OECD-Berichtes Handwerksmeister nicht zu den "Hochbegabten" zählen. Qualifizierte junge Menschen seien für das Handwerk überlebenswichtig.

Partnerschaft stärken

Die Entwicklung, Planung und Durchführung von Projekten, schwerpunktmäßig zur Berufsorientierung und Fachkräftesicherung im mittelhessischen Handwerk, soll weiterhin im Mittelpunkt der Arbeit des Vereins stehen. Hierzu zählt unter anderem die Entwicklung digitaler Strategien, die Förderung der Interaktion zwischen dem Handwerk und den Hochschulen sowie die Stärkung der Partnerschaft zwischen mittelhessischem Handwerk, Handel und Industrie.